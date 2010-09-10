Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.
Судить какая страна будет?Заключены где будут?Еще очень интересно "Возле мыса Тарханкут, в российской экономической зоне Черного моря...".
Если вы поймали преступника,еще попробуйте доказать что вы при этом не нарушили закон.Какая международная организация признает незаконное задержание браконьеров?
И зная это браконьерство, к сожалению, в черном и азовских морях,будет процветать.
Вангую-браконьеры не те политзаложники,одни проблемы с ними.Будут втюхивать их обратно Украине,Украина повыделывается,примет (всетаки граждане Украины).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.
Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит А предположить и представить можете все, что угодно Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...
контакт писал(а):Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.
Глупости какие...
«Слепые обиделись» – так некоторые СМИ прокомментировали жалобы ОБСЕ
контакт писал(а):Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
Дядя??? Ну надо же, как вы его
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):
Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит А предположить и представить можете все, что угодно Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...
Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.
Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.
Шварц писал(а):контакт писал(а):На самом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.
Глупости какие...
Какие глупости?
Шварц писал(а):контакт писал(а):Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
Дядя??? Ну надо же, как вы его
Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Хотя я могу и ошибаться.Ведь вы указали на морфологическую особенность определенного человека и сделали утверждение которое его не оскорбляет.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?
Э, нет, так не пойдет. Я вас попросил указать, где во фразе из 3 (трех) слов прячется нетерпимость. А вы мне три вопроса
контакт писал(а):А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.
Это не я, дружище ... пословицы все да поговорки... да расхожие мнения
Рыжий – бесстыжий
Рыжий да красный – человек опасный
Один в лес не ходи, с рыжим дружбы не води
Рыжий да плешивый – люди спесивы
Рябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, ибо им веры нет...
И замполит говорил... е..л, как рыжую мышь (значило это - с особым цинизмом)
контакт писал(а):Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.
Да пофиг, знаете-ли
контакт писал(а):Какие глупости?
Опять вопрос...
контакт писал(а):Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть
Ну и ладно. А вот есть такие недоразумения, типа дядететя... Кончита Вурст, к примеру вдруг обидится
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