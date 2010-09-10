Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6924
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:02

Украинские рыбаки выловили в Черном море 46 дельфинов Афалина,которые занесены в Красную книгу РФ и Красный список МСОП-96,приложение 2 СИТЕС. см.Фото

Изображение

За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 12:04

ivanes писал(а):За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.

Судить какая страна будет?Заключены где будут?Еще очень интересно "Возле мыса Тарханкут, в российской экономической зоне Черного моря...".
Если вы поймали преступника,еще попробуйте доказать что вы при этом не нарушили закон.Какая международная организация признает незаконное задержание браконьеров?
И зная это браконьерство, к сожалению, в черном и азовских морях,будет процветать.
Вангую-браконьеры не те политзаложники,одни проблемы с ними.Будут втюхивать их обратно Украине,Украина повыделывается,примет (всетаки граждане Украины).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3915
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:59

контакт писал(а):
Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!! :oops:


Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).


Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость :mrgreen: можно цветом
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 15:36

Шварц писал(а):
контакт писал(а):
Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!! :oops:


Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).


Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость :mrgreen: можно цветом
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 15:50

Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3915
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 17:06

контакт писал(а):
Шварц писал(а):
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость :mrgreen: можно цветом


Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.


Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит :D А предположить и представить можете все, что угодно :lol: Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...

контакт писал(а):Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.


Глупости какие...

«Слепые обиделись» – так некоторые СМИ прокомментировали жалобы ОБСЕ


Изображение

контакт писал(а):Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))


Дядя??? Ну надо же, как вы его :shock:
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 19:01

Шварц писал(а):
Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит :D А предположить и представить можете все, что угодно :lol: Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...

Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.
Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.

Шварц писал(а):
контакт писал(а):На самом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.


Глупости какие...

Какие глупости?
Шварц писал(а):
контакт писал(а):Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))


Дядя??? Ну надо же, как вы его :shock:

Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть :lol:
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 57 минут назад

Шварц писал(а):
контакт писал(а):
Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!! :oops:


Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).


Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость :mrgreen: можно цветом

Хотя я могу и ошибаться.Ведь вы указали на морфологическую особенность определенного человека и сделали утверждение которое его не оскорбляет.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3915
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 32 минуты назад

контакт писал(а):Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?


Э, нет, так не пойдет. Я вас попросил указать, где во фразе из 3 (трех) слов прячется нетерпимость. А вы мне три вопроса :roll:


контакт писал(а):А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.


Это не я, дружище ... пословицы все да поговорки... да расхожие мнения
Рыжий – бесстыжий
Рыжий да красный – человек опасный
Один в лес не ходи, с рыжим дружбы не води
Рыжий да плешивый – люди спесивы

Рябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, ибо им веры нет...

И замполит говорил... е..л, как рыжую мышь :oops: (значило это - с особым цинизмом)

контакт писал(а):Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.


Да пофиг, знаете-ли

контакт писал(а):Какие глупости?


Опять вопрос...

контакт писал(а):Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть :lol:


Ну и ладно. А вот есть такие недоразумения, типа дядететя... Кончита Вурст, к примеру :twisted: вдруг обидится
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