Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.
Судить какая страна будет?Заключены где будут?Еще очень интересно "Возле мыса Тарханкут, в российской экономической зоне Черного моря...".
Если вы поймали преступника,еще попробуйте доказать что вы при этом не нарушили закон.Какая международная организация признает незаконное задержание браконьеров?
И зная это браконьерство, к сожалению, в черном и азовских морях,будет процветать.
Вангую-браконьеры не те политзаложники,одни проблемы с ними.Будут втюхивать их обратно Украине,Украина повыделывается,примет (всетаки граждане Украины).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.
Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит А предположить и представить можете все, что угодно Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...
контакт писал(а):Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.
Глупости какие...
«Слепые обиделись» – так некоторые СМИ прокомментировали жалобы ОБСЕ
контакт писал(а):Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
Дядя??? Ну надо же, как вы его
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):
Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит А предположить и представить можете все, что угодно Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...
Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.
Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.
Шварц писал(а):контакт писал(а):На самом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.
Глупости какие...
Какие глупости?
Шварц писал(а):контакт писал(а):Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
Дядя??? Ну надо же, как вы его
Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Хотя я могу и ошибаться.Ведь вы указали на морфологическую особенность определенного человека и сделали утверждение которое его не оскорбляет.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?
Э, нет, так не пойдет. Я вас попросил указать, где во фразе из 3 (трех) слов прячется нетерпимость. А вы мне три вопроса
контакт писал(а):А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.
Это не я, дружище ... пословицы все да поговорки... да расхожие мнения
Рыжий – бесстыжий
Рыжий да красный – человек опасный
Один в лес не ходи, с рыжим дружбы не води
Рыжий да плешивый – люди спесивы
Рябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, ибо им веры нет...
И замполит говорил... е..л, как рыжую мышь (значило это - с особым цинизмом)
контакт писал(а):Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.
Да пофиг, знаете-ли
контакт писал(а):Какие глупости?
Опять вопрос...
контакт писал(а):Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть
Ну и ладно. А вот есть такие недоразумения, типа дядететя... Кончита Вурст, к примеру вдруг обидится
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):Э, нет, так не пойдет. Я вас попросил указать, где во фразе из 3 (трех) слов прячется нетерпимость. А вы мне три вопроса
Главным образом нетерпимость прячется в вывода ваших трех слов "Рыжие не врут(по сравнению с кем?)".Ладно бы определенная группа лиц не связанная между собой конкретными физиологическими признаками,вероисповеданием,национальностью,и тд. и тп. но у вас есть определенный критерий для разделения людей на "хороших" и "плохих",это их "рыжесть".Соответственно вы сортируете людей в определенной ситуации на "хороших" и "плохих" по морфологическому признаку.А это и есть дискриминация в вашем высказывании из трех слов определенной части людей,которые с вами могут быть крайне не согласны.
Шварц писал(а):Это не я, дружище ... пословицы все да поговорки... да расхожие мнения
Рыжий – бесстыжий
Рыжий да красный – человек опасный
Один в лес не ходи, с рыжим дружбы не води
Рыжий да плешивый – люди спесивы
Рябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, ибо им веры нет...
И замполит говорил... е..л, как рыжую мышь (значило это - с особым цинизмом)
Поговорки это конечно хорошо,но попробуйте сказать например в индейской резервации "хороший индеец-мертвый индеец",либо в кнесете сказать что нибудь русское или немецкое про евреев.
Я сомневаюсь что Кончита Вурст обидется если ее назвать тетей.Помоему она сама определила себя как женщина.Скорее всего эта группа лиц "дядятетя" обидится на слово"недоразумения".Шварц писал(а):контакт писал(а):Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть
Ну и ладно. А вот есть такие недоразумения, типа дядететя... Кончита Вурст, к примеру вдруг обидится
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):Э, нет, так не пойдет. Я вас попросил указать, где во фразе из 3 (трех) слов прячется нетерпимость. А вы мне три вопроса
Главным образом нетерпимость прячется в вывода ваших трех слов
Другими словами, показали, что видите, где она прячется
Это как в анекдоте...
Приходит бабка (тетя, по-вашему) к гинекологу. Жалуется, что мол, у нее "там" лягушка живет. Дохтур с интересом смотрит и в ужасе...
- Да у вас там кирпич!
- Вот! Вот за ним она и прячется
контакт писал(а):Поговорки это конечно хорошо,но попробуйте сказать например в индейской резервации "хороший индеец-мертвый индеец",либо в кнесете сказать что нибудь русское или немецкое про евреев.
Да вы провокатор. Разжигать изволите
контакт писал(а):Я сомневаюсь что Кончита Вурст обидется если ее назвать тетей.Помоему она сама определила себя как женщина.
Не сомневайтесь https://www.msk.kp.ru/daily/26837.5/3878778/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):Другими словами, показали, что видите, где она прячется
Это как в анекдоте...
Приходит бабка (тетя, по-вашему) к гинекологу. Жалуется, что мол, у нее "там" лягушка живет. Дохтур с интересом смотрит и в ужасе...
- Да у вас там кирпич!
- Вот! Вот за ним она и прячется
зачетный анекдот
Шварц писал(а):контакт писал(а):Поговорки это конечно хорошо,но попробуйте сказать например в индейской резервации "хороший индеец-мертвый индеец",либо в кнесете сказать что нибудь русское или немецкое про евреев.
Да вы провокатор. Разжигать изволите
Вы значит сыплете поговорками,а я провокатор?)Я так прям и скажу если спросят "меня спровоцировали на провокацию,в следствии чего провокатор был спровоцирован провокацией спровоцированной против меня"
Да хоть табуретом пусть назовется,я именно так и буду к нему(ней) обращаться.Шварц писал(а):контакт писал(а):Я сомневаюсь что Кончита Вурст обидется если ее назвать тетей.Помоему она сама определила себя как женщина.
Не сомневайтесь https://www.msk.kp.ru/daily/26837.5/3878778/
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Анекдот вот вам времен начала суеты.
Начинается майдан.В.Ф. Янукович думает,где б пересидеть это смутное время.
И узнает что можно попросить врачей что б его заморозили и через 100 лет реанимировали.
Едет в клинику,ему делают эту процедуру,он просыпается через 100лет в белой палате,встает с койки и видит на столе глобус.На глобусе одна половина полосатая написанно США,другая половина триколорная написанно Россия,а посредине красная точка.Подходит врач и В.Ф. задает ему вопрос,что же это за точка такая?А врач и обьясняет,а это Славянск-который никак не сдается.
Начинается майдан.В.Ф. Янукович думает,где б пересидеть это смутное время.
И узнает что можно попросить врачей что б его заморозили и через 100 лет реанимировали.
Едет в клинику,ему делают эту процедуру,он просыпается через 100лет в белой палате,встает с койки и видит на столе глобус.На глобусе одна половина полосатая написанно США,другая половина триколорная написанно Россия,а посредине красная точка.Подходит врач и В.Ф. задает ему вопрос,что же это за точка такая?А врач и обьясняет,а это Славянск-который никак не сдается.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):Да вы провокатор. Разжигать изволите
Вы значит сыплете поговорками,а я провокатор?)
В точку! Именно это я и написал!
контакт писал(а):Я так прям и скажу если спросят "меня спровоцировали на провокацию,в следствии чего провокатор был спровоцирован провокацией спровоцированной против меня"
Можно, и тут не я не против...Если спросят, то говорите, чего уж
контакт писал(а):Я сомневаюсь что Кончита Вурст обидется если ее назвать тетей.Помоему она сама определила себя как женщина...
Да хоть табуретом пусть назовется,я именно так и буду к нему(ней) обращаться.
Да пожалуйста! Буду искренне рад. Надеюсь, ваша встреча когда-нибудь все же состоится. Момент обращения очень даже неплохо было бы зафиксировать для истории... Так сказать, "запилить видос". будет на что посмотреть.
До вас даму сэром уже называли, варианты обращения тоже имеются в золотой коллекции... Ждем-с
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Нас не 322, нас – миллионы". Реакция Украины на санкции России
https://www.svoboda.org/a/29577522.html
https://www.vedomosti.ru/politics/artic ... na-ukraine
https://www.svoboda.org/a/29577522.html
https://www.vedomosti.ru/politics/artic ... na-ukraine
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления в Верховной раде объявил, что подает заявление об отставке. Его решение связано с расследованием обстоятельств гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос»,— сказал он.
контакт
Луценко Юрия кто спровоцировал? Екатерина Гандзюк? Она умерла в больнице Херсона от ожогов кислотой.
Славянск давно сдался.Там теперь инструктируют ВСУ американцы и канадцы.А экс-мэр Славянска сидит под арестом аж с июля 2014г. До сентября 2017г в СИЗО Харькова,после под домашним арестом. Про потери от российских санкций.Ахметов теряет более 1,5 млрд долларов,металлурги более 7,5 млрд,энергетики -2,7 млрд,с/хозяйство потеряет еще. Уголь для кокса по нулям,без него станут два КХЗ,за ними меткомбинаты. Надо помнить,что Белоруссия прекратит снабжать ВСУ соляркой и бензином. Весь экспорт с Белоруссии пойдет в Россию. В обмен на нефть и газ.
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос»,— сказал он.
контакт
Луценко Юрия кто спровоцировал? Екатерина Гандзюк? Она умерла в больнице Херсона от ожогов кислотой.
Славянск давно сдался.Там теперь инструктируют ВСУ американцы и канадцы.А экс-мэр Славянска сидит под арестом аж с июля 2014г. До сентября 2017г в СИЗО Харькова,после под домашним арестом. Про потери от российских санкций.Ахметов теряет более 1,5 млрд долларов,металлурги более 7,5 млрд,энергетики -2,7 млрд,с/хозяйство потеряет еще. Уголь для кокса по нулям,без него станут два КХЗ,за ними меткомбинаты. Надо помнить,что Белоруссия прекратит снабжать ВСУ соляркой и бензином. Весь экспорт с Белоруссии пойдет в Россию. В обмен на нефть и газ.
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