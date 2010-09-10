Сообщение Шварц » 31 окт 2018, 23:13

контакт писал(а): Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?

контакт писал(а): А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.



контакт писал(а): Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.

контакт писал(а): Какие глупости?

контакт писал(а): Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть

Э, нет, так не пойдет. Я вас попросил указать, где во фразе из 3 (трех) слов прячется нетерпимость. А вы мне три вопросаЭто не я, дружище ... пословицы все да поговорки... да расхожие мненияРыжий – бесстыжийРыжий да красный – человек опасныйОдин в лес не ходи, с рыжим дружбы не водиРыжий да плешивый – люди спесивыРябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, ибо им веры нет...И замполит говорил... е..л, как рыжую мышь(значило это - с особым цинизмом)Да пофиг, знаете-лиОпять вопрос...Ну и ладно. А вот есть такие недоразумения, типа дядететя... Кончита Вурст, к примерувдруг обидится