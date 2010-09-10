Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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geag
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 14:22

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение geag » 20 ноя 2018, 14:48

Привет, Рязань! Давно не общались. Если кто не помнит, то я из Черкасс. Могу честно ответить на вопросы по Украине.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 20 ноя 2018, 21:04

Отвечай. Газ есть?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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geag
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 14:22

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение geag » Сегодня, 20:03

UNCLE1911 писал(а):Отвечай. Газ есть?

Есть. Покупаем вроде в Германии. Но добывается он, говорят в России.
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