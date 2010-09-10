Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Привет, Рязань! Давно не общались. Если кто не помнит, то я из Черкасс. Могу честно ответить на вопросы по Украине.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Отвечай. Газ есть?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Отвечай. Газ есть?
Есть. Покупаем вроде в Германии. Но добывается он, говорят в России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Черкассах сильно развито индивидуальное отопление в многоэтажках?Сколько стоит отопительный сезон в однушке?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):В Черкассах сильно развито индивидуальное отопление в многоэтажках?Сколько стоит отопительный сезон в однушке?
Никак не развито. Вроде, единицы, через суд и геморой добились разрешения. Отпоительный сезоне стоит много. Косарь с чем-то гривен в месяц.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость