Сообщение ivanes » Сегодня, 12:18

Надо читать закон Украины. К 10 областям стянуты новые части ВСУ и батальоны МВД. Перед вылетом в Брюссель за продление санкций против России Порошенко высказался чуть ли за войну против России.Потом отыграл назад. Чтобы он делал,если тут же отреагировала Россия и ввела готовность №1 вооруженным силам- боевая готовность при полном боекомплекте ? Что было в голове у Порошенко на тот момент-неизвестно. Но это могло быть.Военное положение на Украине введено-факт,усилена военная группировка у границ-факт.

Прослушал бред. Но ряд депутатом ВР говорят о методах уничтожения Крымского моста,ЧФ РФ за 5 мин. Приводя карты Генштата РФ о захвате 1/2 Украины,но на английском языке все обозначения.Генштаб специально показал карту для всех англоязычных государств.

Но вероятность уничтожения моста есть и надо быть на чеку.