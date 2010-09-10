Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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geag
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 14:22

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение geag » 20 ноя 2018, 14:48

Привет, Рязань! Давно не общались. Если кто не помнит, то я из Черкасс. Могу честно ответить на вопросы по Украине.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 20 ноя 2018, 21:04

Отвечай. Газ есть?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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geag
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 14:22

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение geag » 30 ноя 2018, 20:03

UNCLE1911 писал(а):Отвечай. Газ есть?

Есть. Покупаем вроде в Германии. Но добывается он, говорят в России.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 01 дек 2018, 10:01

В Черкассах сильно развито индивидуальное отопление в многоэтажках?Сколько стоит отопительный сезон в однушке?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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geag
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 14:22

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение geag » 02 дек 2018, 18:53

контакт писал(а):В Черкассах сильно развито индивидуальное отопление в многоэтажках?Сколько стоит отопительный сезон в однушке?

Никак не развито. Вроде, единицы, через суд и геморой добились разрешения. Отпоительный сезоне стоит много. Косарь с чем-то гривен в месяц.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3924
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 04 дек 2018, 12:59

geag писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Отвечай. Газ есть?

Есть. Покупаем вроде в Германии. Но добывается он, говорят в России.


А что, в Неметчине газ дешевле? Поставщики-соседи (выделенные красным) дороже продают?

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3924
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 05 дек 2018, 10:30

О как... на тему военного положения
Планируется что-то такое гадкое...


https://www.youtube.com/watch?time_cont ... bX4KKFdUeE
с 5 минуты оч.интересно
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6965
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:18

Надо читать закон Украины. К 10 областям стянуты новые части ВСУ и батальоны МВД. Перед вылетом в Брюссель за продление санкций против России Порошенко высказался чуть ли за войну против России.Потом отыграл назад. Чтобы он делал,если тут же отреагировала Россия и ввела готовность №1 вооруженным силам- боевая готовность при полном боекомплекте ? Что было в голове у Порошенко на тот момент-неизвестно. Но это могло быть.Военное положение на Украине введено-факт,усилена военная группировка у границ-факт.
Прослушал бред. Но ряд депутатом ВР говорят о методах уничтожения Крымского моста,ЧФ РФ за 5 мин. Приводя карты Генштата РФ о захвате 1/2 Украины,но на английском языке все обозначения.Генштаб специально показал карту для всех англоязычных государств.
Но вероятность уничтожения моста есть и надо быть на чеку.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6965
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:36

Карта Российского вторжения в Украину.
http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=82106
https://nahnews.org/1008292-khoteli-soz ... tu-ukrainy

Откуда карта? Из Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», – сказал Омельченко.
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