Сообщение ivanes » 13 дек 2018, 16:08

Рейтинг Юлия Тимошенко с 21,2%. Владимир Зеленский с 14,6%.Петр Порошенко с 11,6%.Юрий Бойко с 11%. Олег Ляшко (8,7%). Результаты своего опроса представила группа «Рейтинг». Центризбирком зарезервировал в бюджете на выборы в 2019 г почти 4 млрд грн.

Эксперты Украины вдруг обнаружили,что 95% газоснабжения населения обеспечивают собственные добывающие газовые компании.Их отпускная цена не более 100$ за тыс кубов.Но население сегодня платит по цене 339$. Вот они задались вопросом:Куда деваются 239$



В марте 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.

Таким образом, стоимость для населения выросла с 6,958 тыс. гривен (16,2 тыс. рублей) до 8,55 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. в следующем году.

За время работы правительства Гройсмана потребление газа в стране сократилось на 15 млрд кубов, из-за того что часть предприятий вымерла, а население активно переходит на отопление электричеством и дровами в связи с высокой стоимостью газа.

Так закончилась революция достоинств- Майдан-2014