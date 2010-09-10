Сообщение MrM » Вчера, 16:34

Как независимое, уже 25 лет минимум государство, Украина имела право на автокефальную поместную церковь в соответствиями с решениями Вселенских Соборов. РПЦ обязано было рассмотреть этот вопрос и понимая всю насущность этой проблемы для украинского народа после 2014 года, даровать томос. Этого не было сделано по причине халатного отношения Патриарха к своим обязанностям, а также его зависмости от мнения Кремля, что недопустимо в подобных вопросах. Если был бы томос от РПЦ Филарета там и рядом не было. Поскольку РПЦ не захотело заниматься этим насущным вопросом, в ситуацию был вынужден вмешаться Константинопольский Патриарх. Он вспомнил об обстоятельствах перехода Киевской митрополии в зависимость от Москвы и решением Синода восстановил статус-кво. Думаю, что в делах веры такой подход допустим. Соответственно анафемы РПЦ тоже отменились.

Не вижу ничего критического в данной ситуации, даже с учетом планируемых смен вывесок и перехода приходов в ПЦУ. Смирение и вера в Господа поможет РПЦ со временем принять решение Константинопольского Патриарха и в дальнейшем исключить грубое вмешательство Кремля в свои дела. Мышинная возня возле томоса лишь подрывает Веру простых христиан.