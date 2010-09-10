Сообщение ivanes » Сегодня, 10:16

1. В 1992г патриарха Кирилла не было.27 января 2009 Поместным собором РПЦ был избран патриархом Московским и всея Руси. В тот же год выставил свою кандидатуру на Партриарха Филарет. Но не был избран. Началась в ответ образование автокефальной церкви.

2.Пока всеселенский-Стамбульский патриарх мзду с Украины берет пока не деньгами,а конфетами Roshen. Пока он требует в собственность 27 украинских храмов,Порошенко соглашается передать только 20 храмов.

3. Собор Московского патриархата соберет не пять-шесть Патриархов. А почти 15 поместных патриархий. От Польской,Сербской до зарубежной. Они будут осуждать раскол,а не делить чины. Приедет и УПЦ МП.

4. Путин пока не привел ВС в боевую готовность в ответ украинским поползновениям.Сегодня должен закончится военное положение в Украине. Закончится ли оно?

5.Какой мир с Украиной и автокефалией? Они санкции,а мы им контракт на поставку ТВЭЛов для АЭС до 2025г,коксующиеся уголь для обеспечения экспорта металлов на 15 млрд$.

6.Почему ВР не рассматривала предложение законопроекта по разрыву дипотношений,объявления войны России,до прекращения транспортного сообщения? Вашингтон и ЕС против.Им придется отвечать за итоги.

7.Газпром обещает поставки газа в Европу до пуска Северного и Турецкого потоков без транзитного контракта с Украиной,если Украина не начнет отбор газа.





По данным источника, 29 ноября синод Константинопольской церкви принял устав «единой украинской церкви», который не стали обнародовать.



В церковном документе содержатся пункты, которые позволяют сделать вывод о желании Константинополя подчинить украинскую церковь вместо того, чтобы предоставить ей независимость.

Константинополь преследует на Украине свои интересы, а константинопольский патриарх «увлечен выполнением политического заказа. Если говорить о взятке, то там были денежные влияния. Назывались разные суммы… Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею.