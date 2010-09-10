Сообщение ivanes » 25 дек 2018, 15:10

Украина*дата вступления в ООН 24 октября 1945г.

*http://www.mfa.gov.ua/uno

220 East 51st Street, New York, NY 10022



(212) 759-7003



24 August (Independence Day)

UN Statistics on Ukraine



*24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.

Т.е. Украина в составе ООН в административных границах СССР. Письменно она изменила только название и не изменила государственные границы.Крым НАШ!



Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.

Внутренняя государственная собственность (т. е. вся находящаяся на территории Советского Союза собственность) и внутренний долг СССР в основном были разделены на принципах правопреемства, а права и обязательства в отношении внешнего государственного долга и зарубежной движимой и недвижимой собственности бывшего Союза ССР унаследовала Россия.