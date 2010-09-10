Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Привет, Рязань! Давно не общались. Если кто не помнит, то я из Черкасс. Могу честно ответить на вопросы по Украине.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Отвечай. Газ есть?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Отвечай. Газ есть?
Есть. Покупаем вроде в Германии. Но добывается он, говорят в России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Черкассах сильно развито индивидуальное отопление в многоэтажках?Сколько стоит отопительный сезон в однушке?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):В Черкассах сильно развито индивидуальное отопление в многоэтажках?Сколько стоит отопительный сезон в однушке?
Никак не развито. Вроде, единицы, через суд и геморой добились разрешения. Отпоительный сезоне стоит много. Косарь с чем-то гривен в месяц.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
geag писал(а):UNCLE1911 писал(а):Отвечай. Газ есть?
Есть. Покупаем вроде в Германии. Но добывается он, говорят в России.
А что, в Неметчине газ дешевле? Поставщики-соседи (выделенные красным) дороже продают?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
О как... на тему военного положения
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... bX4KKFdUeE
с 5 минуты оч.интересно
Планируется что-то такое гадкое...
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... bX4KKFdUeE
с 5 минуты оч.интересно
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Надо читать закон Украины. К 10 областям стянуты новые части ВСУ и батальоны МВД. Перед вылетом в Брюссель за продление санкций против России Порошенко высказался чуть ли за войну против России.Потом отыграл назад. Чтобы он делал,если тут же отреагировала Россия и ввела готовность №1 вооруженным силам- боевая готовность при полном боекомплекте ? Что было в голове у Порошенко на тот момент-неизвестно. Но это могло быть.Военное положение на Украине введено-факт,усилена военная группировка у границ-факт.
Прослушал бред. Но ряд депутатом ВР говорят о методах уничтожения Крымского моста,ЧФ РФ за 5 мин. Приводя карты Генштата РФ о захвате 1/2 Украины,но на английском языке все обозначения.Генштаб специально показал карту для всех англоязычных государств.
Но вероятность уничтожения моста есть и надо быть на чеку.
Прослушал бред. Но ряд депутатом ВР говорят о методах уничтожения Крымского моста,ЧФ РФ за 5 мин. Приводя карты Генштата РФ о захвате 1/2 Украины,но на английском языке все обозначения.Генштаб специально показал карту для всех англоязычных государств.
Но вероятность уничтожения моста есть и надо быть на чеку.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Карта Российского вторжения в Украину.
http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=82106
https://nahnews.org/1008292-khoteli-soz ... tu-ukrainy
Откуда карта? Из Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», – сказал Омельченко.
http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=82106
https://nahnews.org/1008292-khoteli-soz ... tu-ukrainy
Откуда карта? Из Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», – сказал Омельченко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рейтинг Юлия Тимошенко с 21,2%. Владимир Зеленский с 14,6%.Петр Порошенко с 11,6%.Юрий Бойко с 11%. Олег Ляшко (8,7%). Результаты своего опроса представила группа «Рейтинг». Центризбирком зарезервировал в бюджете на выборы в 2019 г почти 4 млрд грн.
Эксперты Украины вдруг обнаружили,что 95% газоснабжения населения обеспечивают собственные добывающие газовые компании.Их отпускная цена не более 100$ за тыс кубов.Но население сегодня платит по цене 339$. Вот они задались вопросом:Куда деваются 239$
В марте 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.
Таким образом, стоимость для населения выросла с 6,958 тыс. гривен (16,2 тыс. рублей) до 8,55 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. в следующем году.
За время работы правительства Гройсмана потребление газа в стране сократилось на 15 млрд кубов, из-за того что часть предприятий вымерла, а население активно переходит на отопление электричеством и дровами в связи с высокой стоимостью газа.
Так закончилась революция достоинств- Майдан-2014
Эксперты Украины вдруг обнаружили,что 95% газоснабжения населения обеспечивают собственные добывающие газовые компании.Их отпускная цена не более 100$ за тыс кубов.Но население сегодня платит по цене 339$. Вот они задались вопросом:Куда деваются 239$
В марте 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.
Таким образом, стоимость для населения выросла с 6,958 тыс. гривен (16,2 тыс. рублей) до 8,55 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. в следующем году.
За время работы правительства Гройсмана потребление газа в стране сократилось на 15 млрд кубов, из-за того что часть предприятий вымерла, а население активно переходит на отопление электричеством и дровами в связи с высокой стоимостью газа.
Так закончилась революция достоинств- Майдан-2014
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Замминистра финансов Украины Сергей Верланов заявлял, что почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 417 млрд гривен (почти $15 млрд), что, по словам чиновника, уменьшает возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат.
Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/economics/41 ... e=copylink
Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/economics/41 ... e=copylink
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о готовности введения биометрических виз для россиян и выступил за изменение уголовного кодекса, предусматривающего наказание для тех украинцев, которые получают второе гражданство в России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Для влияние на УПЦ Варфоломею нужно было отменить решение Константинополя XVII века, которое передавало эту территорию.
В таком случае Россия может поступить аналогично и отменить решение о передаче Крыма в состав УССР, незаконно принятое экс-лидером СССР Никитой Хрущевым....
Источник: https://politexpert.net/133994-otmena-p ... _content=1
В таком случае Россия может поступить аналогично и отменить решение о передаче Крыма в состав УССР, незаконно принятое экс-лидером СССР Никитой Хрущевым....
Источник: https://politexpert.net/133994-otmena-p ... _content=1
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как независимое, уже 25 лет минимум государство, Украина имела право на автокефальную поместную церковь в соответствиями с решениями Вселенских Соборов. РПЦ обязано было рассмотреть этот вопрос и понимая всю насущность этой проблемы для украинского народа после 2014 года, даровать томос. Этого не было сделано по причине халатного отношения Патриарха к своим обязанностям, а также его зависмости от мнения Кремля, что недопустимо в подобных вопросах. Если был бы томос от РПЦ Филарета там и рядом не было. Поскольку РПЦ не захотело заниматься этим насущным вопросом, в ситуацию был вынужден вмешаться Константинопольский Патриарх. Он вспомнил об обстоятельствах перехода Киевской митрополии в зависимость от Москвы и решением Синода восстановил статус-кво. Думаю, что в делах веры такой подход допустим. Соответственно анафемы РПЦ тоже отменились.
Не вижу ничего критического в данной ситуации, даже с учетом планируемых смен вывесок и перехода приходов в ПЦУ. Смирение и вера в Господа поможет РПЦ со временем принять решение Константинопольского Патриарха и в дальнейшем исключить грубое вмешательство Кремля в свои дела. Мышинная возня возле томоса лишь подрывает Веру простых христиан.
Не вижу ничего критического в данной ситуации, даже с учетом планируемых смен вывесок и перехода приходов в ПЦУ. Смирение и вера в Господа поможет РПЦ со временем принять решение Константинопольского Патриарха и в дальнейшем исключить грубое вмешательство Кремля в свои дела. Мышинная возня возле томоса лишь подрывает Веру простых христиан.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. К РПЦ никто не обращался,сразу Порошенко обратился к Константинополю. ТОМОС еще надо получить. Пока подпись по автокефалию обратился президент Порошенко. Ранее существовало два прихода. С 2007г Стоять рядом с подписантами и поставить подпись- две большие разницы. По факту церковь на Украине в составе государства. Но подчинена Стамбулу. По Уставу КП является вовсе не вселенским,а чисто турецким подразделением для православных граждан Турции.
УПЦ МП имела полную юридическую и финансовую самостоятельность. МП по предоставлению собора УПЦ МП утверждал Патриарха.
2. Теперь противники раскола собираются на общий собор и будут осуждать ТОМОС и раскол в православии. Намечен провести в Минске в конце января 2019г.
УПЦ МП имела полную юридическую и финансовую самостоятельность. МП по предоставлению собора УПЦ МП утверждал Патриарха.
2. Теперь противники раскола собираются на общий собор и будут осуждать ТОМОС и раскол в православии. Намечен провести в Минске в конце января 2019г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина*дата вступления в ООН 24 октября 1945г.
*http://www.mfa.gov.ua/uno
220 East 51st Street, New York, NY 10022
(212) 759-7003
24 August (Independence Day)
UN Statistics on Ukraine
*24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Т.е. Украина в составе ООН в административных границах СССР. Письменно она изменила только название и не изменила государственные границы.Крым НАШ!
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.
Внутренняя государственная собственность (т. е. вся находящаяся на территории Советского Союза собственность) и внутренний долг СССР в основном были разделены на принципах правопреемства, а права и обязательства в отношении внешнего государственного долга и зарубежной движимой и недвижимой собственности бывшего Союза ССР унаследовала Россия.
*http://www.mfa.gov.ua/uno
220 East 51st Street, New York, NY 10022
(212) 759-7003
24 August (Independence Day)
UN Statistics on Ukraine
*24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Т.е. Украина в составе ООН в административных границах СССР. Письменно она изменила только название и не изменила государственные границы.Крым НАШ!
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.
Внутренняя государственная собственность (т. е. вся находящаяся на территории Советского Союза собственность) и внутренний долг СССР в основном были разделены на принципах правопреемства, а права и обязательства в отношении внешнего государственного долга и зарубежной движимой и недвижимой собственности бывшего Союза ССР унаследовала Россия.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. Обращений к РПЦ за 25 лет о даровании Томоса было множество. И в 1992 году, и во времена Ющенко... Вот ответ Кирилла на одно из последних таких обращений: https://www.bbc.com/russian/news-38048995 Налицо костность и шаблонность мышления, не понимание чаяний украинской паствы в свете событий 2014 года.
Не надо унижать престол Святых Константина и Елены. На то он и Вселенский Патриарх (в отличии от Поместного), чтобы даровать томос, уменьшая тем самым собственную паству, но этим деянием способствуя процветанию православия. А митрополиты есть во многих автокефальных церквях в мире, и это вовсе не означает подчинение или унижение.
2. Ну соберет в Минске РПЦ пяток-шесток духовно близких. И все. Помахать кулаками после драки.
3. Вообще ситуация ясна. Кирилл хотел, по примеру Путина, отсидется в кустах пока ситуация не "рассосется". Не вышло. Воли для принятия трудного решения не хватило, а когда хватило, было уже поздно. Можно не только про томос вспомнить, но и про письмо с предложениями мира от Филарета. Не хватило политической воли.
Не надо унижать престол Святых Константина и Елены. На то он и Вселенский Патриарх (в отличии от Поместного), чтобы даровать томос, уменьшая тем самым собственную паству, но этим деянием способствуя процветанию православия. А митрополиты есть во многих автокефальных церквях в мире, и это вовсе не означает подчинение или унижение.
2. Ну соберет в Минске РПЦ пяток-шесток духовно близких. И все. Помахать кулаками после драки.
3. Вообще ситуация ясна. Кирилл хотел, по примеру Путина, отсидется в кустах пока ситуация не "рассосется". Не вышло. Воли для принятия трудного решения не хватило, а когда хватило, было уже поздно. Можно не только про томос вспомнить, но и про письмо с предложениями мира от Филарета. Не хватило политической воли.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1. В 1992г патриарха Кирилла не было.27 января 2009 Поместным собором РПЦ был избран патриархом Московским и всея Руси. В тот же год выставил свою кандидатуру на Партриарха Филарет. Но не был избран. Началась в ответ образование автокефальной церкви.
2.Пока всеселенский-Стамбульский патриарх мзду с Украины берет пока не деньгами,а конфетами Roshen. Пока он требует в собственность 27 украинских храмов,Порошенко соглашается передать только 20 храмов.
3. Собор Московского патриархата соберет не пять-шесть Патриархов. А почти 15 поместных патриархий. От Польской,Сербской до зарубежной. Они будут осуждать раскол,а не делить чины. Приедет и УПЦ МП.
4. Путин пока не привел ВС в боевую готовность в ответ украинским поползновениям.Сегодня должен закончится военное положение в Украине. Закончится ли оно?
5.Какой мир с Украиной и автокефалией? Они санкции,а мы им контракт на поставку ТВЭЛов для АЭС до 2025г,коксующиеся уголь для обеспечения экспорта металлов на 15 млрд$.
6.Почему ВР не рассматривала предложение законопроекта по разрыву дипотношений,объявления войны России,до прекращения транспортного сообщения? Вашингтон и ЕС против.Им придется отвечать за итоги.
7.Газпром обещает поставки газа в Европу до пуска Северного и Турецкого потоков без транзитного контракта с Украиной,если Украина не начнет отбор газа.
По данным источника, 29 ноября синод Константинопольской церкви принял устав «единой украинской церкви», который не стали обнародовать.
В церковном документе содержатся пункты, которые позволяют сделать вывод о желании Константинополя подчинить украинскую церковь вместо того, чтобы предоставить ей независимость.
Константинополь преследует на Украине свои интересы, а константинопольский патриарх «увлечен выполнением политического заказа. Если говорить о взятке, то там были денежные влияния. Назывались разные суммы… Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею.
2.Пока всеселенский-Стамбульский патриарх мзду с Украины берет пока не деньгами,а конфетами Roshen. Пока он требует в собственность 27 украинских храмов,Порошенко соглашается передать только 20 храмов.
3. Собор Московского патриархата соберет не пять-шесть Патриархов. А почти 15 поместных патриархий. От Польской,Сербской до зарубежной. Они будут осуждать раскол,а не делить чины. Приедет и УПЦ МП.
4. Путин пока не привел ВС в боевую готовность в ответ украинским поползновениям.Сегодня должен закончится военное положение в Украине. Закончится ли оно?
5.Какой мир с Украиной и автокефалией? Они санкции,а мы им контракт на поставку ТВЭЛов для АЭС до 2025г,коксующиеся уголь для обеспечения экспорта металлов на 15 млрд$.
6.Почему ВР не рассматривала предложение законопроекта по разрыву дипотношений,объявления войны России,до прекращения транспортного сообщения? Вашингтон и ЕС против.Им придется отвечать за итоги.
7.Газпром обещает поставки газа в Европу до пуска Северного и Турецкого потоков без транзитного контракта с Украиной,если Украина не начнет отбор газа.
По данным источника, 29 ноября синод Константинопольской церкви принял устав «единой украинской церкви», который не стали обнародовать.
В церковном документе содержатся пункты, которые позволяют сделать вывод о желании Константинополя подчинить украинскую церковь вместо того, чтобы предоставить ей независимость.
Константинополь преследует на Украине свои интересы, а константинопольский патриарх «увлечен выполнением политического заказа. Если говорить о взятке, то там были денежные влияния. Назывались разные суммы… Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
6.Почему ВР не рассматривала предложение законопроекта по разрыву дипотношений,объявления войны России,до прекращения транспортного сообщения? Вашингтон и ЕС против.Им придется отвечать за итоги.
Потому что кишка тонка против Вашика и ЕС переть.Да и нафига против них переть?Ну подумаешь санкции...можно ведь и налог поднять чтоб компенсировать олигархам.А за итоги никто отвечать не будет)Навальный все свалит на "бывшее" руководство))Смиритесь ,Иванес,и начните уже получать удовольствие,вам до итогов точно не дотянуть)Вы в процессе не вывезете.
ivanes писал(а):7.Газпром обещает...
Смешно звучит
ivanes писал(а):В церковном документе содержатся пункты, которые позволяют сделать вывод о желании Константинополя подчинить украинскую церковь вместо того, чтобы предоставить ей независимость.
Константинополь преследует на Украине свои интересы, а константинопольский патриарх «увлечен выполнением политического заказа. Если говорить о взятке, то там были денежные влияния. Назывались разные суммы… Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею.
Вы еще не поняли?Для Украины сейчас лучше попасть в зависимость от кого угодно,тока не от кремля.(они так считают)
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украинская атомная энергетика попала в зависимость от России до 2025г. Такой срок контракта на поставку ТВЭЛов для АЭС и переработку отработанного ядерного топлива.
Уже в этом году заканчивается термин технической эксплуатации 4 реактора Запорожской АЭС. Пятому блоку останется доработать до 2020 года, когда его работа будет нести ежедневную опасность, в связи с истечением срока эксплуатации.
К этому перечню можно добавить 3-ий блок Ровненской АЭС, 3-ий блок на Южно-Украинской станции – все они к 2020 году исчерпают свой ресурс. Кроме этого, существует множество проблем и по другим 11 энергоблокам. Всего на Украине действующих энергоустановок 15.
Уже в этом году заканчивается термин технической эксплуатации 4 реактора Запорожской АЭС. Пятому блоку останется доработать до 2020 года, когда его работа будет нести ежедневную опасность, в связи с истечением срока эксплуатации.
К этому перечню можно добавить 3-ий блок Ровненской АЭС, 3-ий блок на Южно-Украинской станции – все они к 2020 году исчерпают свой ресурс. Кроме этого, существует множество проблем и по другим 11 энергоблокам. Всего на Украине действующих энергоустановок 15.
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