Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если Украина вспомнила документ 300-летней давности,то Россия может вспомнить документ 1954г,документ от 24 октября 1945г о вступлении УССР в ООН и письменного сообщения об изменении в августе 1991г УССР на Республику Украина. Т.е. Государство Украина расположена в административных границах СССР в качестве союзной республики. Об этом неоднократно говорил Генсек Пан Ге Мун.
В архивах России много документов о передаче УССР Новороссии и части Одесской области. Привести границы Украины в пределах 1917г.
"...На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства."
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что “Украина это не государство – это административный округ СССР” заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства… Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
"Эта тема активно циркулирует в СМИ, согласно установившейся международной практике демаркация госграницы - это обоюдный процесс между сопредельными государствами, поэтому односторонняя демаркация не может быть юридически обязательной для другой стороны, - отметил Лукашевич."...19 июня 2014 года
источник : http://tass.ru/politika/1267101
В архивах России много документов о передаче УССР Новороссии и части Одесской области. Привести границы Украины в пределах 1917г.
"...На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства."
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что “Украина это не государство – это административный округ СССР” заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства… Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
"Эта тема активно циркулирует в СМИ, согласно установившейся международной практике демаркация госграницы - это обоюдный процесс между сопредельными государствами, поэтому односторонняя демаркация не может быть юридически обязательной для другой стороны, - отметил Лукашевич."...19 июня 2014 года
источник : http://tass.ru/politika/1267101
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