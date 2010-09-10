Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.



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свою лепту в спор о границе внес Назарбаев.

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