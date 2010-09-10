Сообщение ivanes » Вчера, 18:56

Богомбереженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления,а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как историческая Митрополия Киевская. Глава носит титул «Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины», — не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви, — который является председателем Святейшего Синода, который ежегодно созывается из Архиереев, приглашенных поочередно по их старшинству, из числа тех, что имеют епархии в географических границах Украины. Подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства. и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины».Отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, совершая богослужения, поминает «Всех Епископов Православных», а сонм святых Архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святой Церкви Украины. Что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им и Священным Синодом, следуя евангельскому и другому учению, согласно со Священным Преданием и уважаемыми каноническими постановлениями нашей Святой Православной Церкви, и наставлениями 6-го канона І Никейского Вселенского Собора, который определяет, что «если же при общем голосовании всех, которое будет справедливым и согласно церковному канону, двое или трое из-за собственной склонности к спорам будут возражать, то пусть имеет силу решение большинства», к тому же сохраняется право всех архиереев и прочего духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, в связи с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора.



Вот вся независимая церковь Украины