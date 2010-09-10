Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если Украина вспомнила документ 300-летней давности,то Россия может вспомнить документ 1954г,документ от 24 октября 1945г о вступлении УССР в ООН и письменного сообщения об изменении в августе 1991г УССР на Республику Украина. Т.е. Государство Украина расположена в административных границах СССР в качестве союзной республики. Об этом неоднократно говорил Генсек Пан Ге Мун.
В архивах России много документов о передаче УССР Новороссии и части Одесской области. Привести границы Украины в пределах 1917г.
"...На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства."
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что “Украина это не государство – это административный округ СССР” заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства… Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
"Эта тема активно циркулирует в СМИ, согласно установившейся международной практике демаркация госграницы - это обоюдный процесс между сопредельными государствами, поэтому односторонняя демаркация не может быть юридически обязательной для другой стороны, - отметил Лукашевич."...19 июня 2014 года
источник : http://tass.ru/politika/1267101
В архивах России много документов о передаче УССР Новороссии и части Одесской области. Привести границы Украины в пределах 1917г.
"...На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства."
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что “Украина это не государство – это административный округ СССР” заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства… Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
"Эта тема активно циркулирует в СМИ, согласно установившейся международной практике демаркация госграницы - это обоюдный процесс между сопредельными государствами, поэтому односторонняя демаркация не может быть юридически обязательной для другой стороны, - отметил Лукашевич."...19 июня 2014 года
источник : http://tass.ru/politika/1267101
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
свою лепту в спор о границе внес Назарбаев.
http://prad-media.ru/ukraine-is-not-a-state/
http://prad-media.ru/ukraine-is-not-a-state/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Богомбереженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления,а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как историческая Митрополия Киевская. Глава носит титул «Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины», — не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви, — который является председателем Святейшего Синода, который ежегодно созывается из Архиереев, приглашенных поочередно по их старшинству, из числа тех, что имеют епархии в географических границах Украины. Подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства. и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины».Отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, совершая богослужения, поминает «Всех Епископов Православных», а сонм святых Архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святой Церкви Украины. Что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им и Священным Синодом, следуя евангельскому и другому учению, согласно со Священным Преданием и уважаемыми каноническими постановлениями нашей Святой Православной Церкви, и наставлениями 6-го канона І Никейского Вселенского Собора, который определяет, что «если же при общем голосовании всех, которое будет справедливым и согласно церковному канону, двое или трое из-за собственной склонности к спорам будут возражать, то пусть имеет силу решение большинства», к тому же сохраняется право всех архиереев и прочего духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, в связи с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора.
Вот вся независимая церковь Украины
Вот вся независимая церковь Украины
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У новосозданных церквей и древних церквей разные права и обязанности. Зато в томосе ничего нет о влиянии Москвы на Украинскую церковь. Для хохлов и Кремля это принципиальный вопрос. #Крымнаш, а #Украинаненаш. И в этом есть грандиозный геополитический провал Кремля, разрушившего своим тупым средневековым решением в 2014 году древнюю связь Москвы и Киева, а также десятилетиями создававшийся пояс безопасности России, еще со времен Сталина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ранее Министерство культуры Украины опровергло заявление главы департамента по делам религий и национальностей украинского ведомства Андрея Юраша о возвращении томоса в Стамбул. Он анонсировал возврат документа об автокефалии, поскольку тот оказался недействительным из-за отсутствия всех необходимых подписей.
Никакого влияния РПЦ МП не оказывала украинской дочке. Сейчас выясняется,что даже помогала росписью,реставрацией икон,поставляла сусальное золото для оклада икон и куполов. Если для хохлов так важна отдельная церковь,то ТОМОС не принес отдельной,независимой церкви. Пока связь держит ТВЭЛы,уголь коксующий,вагоны метро,автомобили. Вспомнили Сталина,который в 1928г передал Новороссию,восстановил все разрушенное к 1950г. А Рязань отгружала кирпич на восстановление Киева и ничего не строила.Мыловарьня и Кожзавод с Сельмашом -вся промышленность. Пояс безопасности очень дорого стоил РСФСР. Кто построил 5 АЭС? Деньги из союзного бюджета,Северо-Крымский канал-деньги оттуда же. Вы видели рокадные дороги в прикарпатье? Не видели. Пояс безопасности был не для России,а для СССР.Две большие разницы. На Колхозный рынок упала бомба,павильон снесли. в Ровно построили Дом Советов в 12 этажей.В Рязани недострой продали Центробанку.
Никакого влияния РПЦ МП не оказывала украинской дочке. Сейчас выясняется,что даже помогала росписью,реставрацией икон,поставляла сусальное золото для оклада икон и куполов. Если для хохлов так важна отдельная церковь,то ТОМОС не принес отдельной,независимой церкви. Пока связь держит ТВЭЛы,уголь коксующий,вагоны метро,автомобили. Вспомнили Сталина,который в 1928г передал Новороссию,восстановил все разрушенное к 1950г. А Рязань отгружала кирпич на восстановление Киева и ничего не строила.Мыловарьня и Кожзавод с Сельмашом -вся промышленность. Пояс безопасности очень дорого стоил РСФСР. Кто построил 5 АЭС? Деньги из союзного бюджета,Северо-Крымский канал-деньги оттуда же. Вы видели рокадные дороги в прикарпатье? Не видели. Пояс безопасности был не для России,а для СССР.Две большие разницы. На Колхозный рынок упала бомба,павильон снесли. в Ровно построили Дом Советов в 12 этажей.В Рязани недострой продали Центробанку.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Первым Предстоятелем «независимой и самостоятельной в своем управлении» УПЦ стал митрополит Филарет (Денисенко), получивший Благословенную Грамоту Московского Патриарха Алексия II о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в её управлении 28 октября 1990 года в историческом кафедральном соборе киевских митрополитов — соборе Святой Софии.
22—23 ноября 1990 года в Киеве проходил первый Собор Украинской Православной Церкви, созванный решением Синода УПЦ. На Соборе присутствовали правящие архиереи всех двадцати епархий республики, представители духовных школ, мужских и женских монастырей, Киево-Печерской и Почаевской лавр, клирики и миряне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D0%B0)
Как УПЦ зависела от РПЦ? Тем более от Кремля?
Собор вынес Определение о полной самостоятельности Украинской Православной Церкви, просившее Патриарха Алексия II и епископат Русской Православной Церкви даровать Украинской Православной Церкви полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию. Вскоре три архиерея — епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий) и Донецкий Алипий (Погребняк) — дезавуировали свои подписи под Обращением. На следующий день, 23 января, решением Синода УПЦ они были смещены со своих кафедр.
Священный Синод РПЦ, состоявшийся 18—19 февраля 1992 года, принял обращение к митрополиту Филарету и епископату Украинской Православной Церкви с требованием «Незамедлительно пересмотреть решение Украинского Синода от 23 января, чтобы внести мир в сердца братьев архиереев и в их скорбящую паству, взывающую ныне о справедливости в Церкви. Это позволит сохранить мир церковный и единство Украинской Православной Церкви».
Предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и благословляется Патриархом Московским и всея Руси.
22—23 ноября 1990 года в Киеве проходил первый Собор Украинской Православной Церкви, созванный решением Синода УПЦ. На Соборе присутствовали правящие архиереи всех двадцати епархий республики, представители духовных школ, мужских и женских монастырей, Киево-Печерской и Почаевской лавр, клирики и миряне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D0%B0)
Как УПЦ зависела от РПЦ? Тем более от Кремля?
Собор вынес Определение о полной самостоятельности Украинской Православной Церкви, просившее Патриарха Алексия II и епископат Русской Православной Церкви даровать Украинской Православной Церкви полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию. Вскоре три архиерея — епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий) и Донецкий Алипий (Погребняк) — дезавуировали свои подписи под Обращением. На следующий день, 23 января, решением Синода УПЦ они были смещены со своих кафедр.
Священный Синод РПЦ, состоявшийся 18—19 февраля 1992 года, принял обращение к митрополиту Филарету и епископату Украинской Православной Церкви с требованием «Незамедлительно пересмотреть решение Украинского Синода от 23 января, чтобы внести мир в сердца братьев архиереев и в их скорбящую паству, взывающую ныне о справедливости в Церкви. Это позволит сохранить мир церковный и единство Украинской Православной Церкви».
Предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и благословляется Патриархом Московским и всея Руси.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Вспомнили Сталина,который в 1928г
Вы бы ещё Нестора-летописца вспомнили
ivanes писал(а):благословляется Патриархом Московским и всея Руси.
Зато теперь благословления Москвы не требуется. И в этом есть сама суть томоса.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина вспомнила 17 век,когда РПЦ взяла украинских православных под свою опеку. 300 лет назад и сегодня отыграла назад.Вспомнили же! Суть ТОМОСА с э того и началась. Возвратить ПЦУ под крыло Константинополя и отозвать принятое соглашение 300 лет назад.
В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 — 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение. Когда нет согласия,то раскол.Отход от процедуры получения автокефалии. Получила ли ПЦУ независимость от Москвы и Константинополя-Стамбула?
Почему бы не отменить Постановления Президиума ВС РСФСР и СССР о передаче Крыма. Президиумы полномочий по решению территориальных проблем не имели. Это функции Верховных Советов РСФСР и СССР. Подобные Постановления СНК СССР были в 1928г,когда передавали Новороссию.Полное право Госдумы отменить эти постановления.
В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 — 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение. Когда нет согласия,то раскол.Отход от процедуры получения автокефалии. Получила ли ПЦУ независимость от Москвы и Константинополя-Стамбула?
Почему бы не отменить Постановления Президиума ВС РСФСР и СССР о передаче Крыма. Президиумы полномочий по решению территориальных проблем не имели. Это функции Верховных Советов РСФСР и СССР. Подобные Постановления СНК СССР были в 1928г,когда передавали Новороссию.Полное право Госдумы отменить эти постановления.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пункт пропуска «Долгобичув-Угринов» (Львовская область Украины), который был открыт для пересечения украинско-польской границы пешеходами в 2015 году, будет закрыт для пеших переходов в конце декабря 2018 года.
Об этом 18 декабря сообщили в Погранслужбе Польши.
Источник: http://rusvesna.su/news/1545207556?utm_source=smi2
Украинские перевозчики до границы и польские после границы потеряют доход .
Об этом 18 декабря сообщили в Погранслужбе Польши.
Источник: http://rusvesna.su/news/1545207556?utm_source=smi2
Украинские перевозчики до границы и польские после границы потеряют доход .
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