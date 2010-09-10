Сообщение ivanes » Сегодня, 11:47

Корреспондент КП из Киева.

Перед отъездом из Киева, конечно, заглянула на Бессарабский рынок. И обалдела. Народу - никого. А вместо сала тут теперь торгуют икрой и крабами… российскими. Пара французов неспешно ходит у прилавков. И это все покупатели.

"- Так да! Мы, как музей, уже работаем, народ приходит поглазеть, но ничего не берут. Денег нет, да еще это военное положение, все боятся. Вы хоть сала возьмите. Всего 150 гривен за кило (400 рублей)."-ответил мясник.

В знаменитом уже магазине «Рошен» тоже одни иностранцы. Цены кусаются. Например, «Киевский» торт - 700 рублей. Кто из местных себе позволит?



- Многие украинцы принципиально не ходят сюда, - шепчет продавщица. - Из-за цен и из-за того, что фабрика Порошенко, а его не любят.



Этикетки конфет на двух языках - русском и украинском. Правильно говорят: «Кому война, а кому мать родная».

Военные, военные, военные… Боже, сколько их тут. Не успела я сесть в поезд Харьков - Одесса, сразу увидела четверых, они ехали в соседнем купе. Они пили безбожно всю дорогу. И травили анекдоты. На чистом русском!

Сойдя с поезда, я увидела еще одну группу людей в форме. Они окружили парня и о чем-то допытывались. А ко мне подкатило такси."На Украине в этом году жесткий недобор новобранцев, призывная кампания выполнена всего на 40%. Поэтому парней хватают прямо на улицах, тащат в военкоматы и держат там, пока не соберется медкомиссия и не определит годность к службе."-таксист.

По пути от вокзала до Дерибасовской я видела еще патрули, еще и еще. Но при попытке сделать фото водитель меня жестко пресек:



- Зачем снимаете? Вы из СБУ (Служба безопасности Украины. - Ред.)?



- Боже! У вас тут что, СБУ вездесущая? Все так ее боятся. Я турист! Но не каждый день едешь в курортный город на осадном положении?

Как выяснилось, в Одессу действительно массово завозят военных и расселяют в бывших пионерских лагерях.



- Всю эту клоунаду мы уже проходили, - усмехается известный в городе писатель, краевед, историк Олег. Он единственный из всех, с кем я разговаривала в эти дни на Украине, разрешил мне не скрывать его имени.

- Молчи, женщина. Это мой город, я уезжать из него не собираюсь. А страна - нет, не моя. И президент не мой. -Так ответил он на упрек жены.

В доме очень холодно. Я кутаюсь в шарф, Олег предлагает коньяк для согрева. Вообще на Украине везде - в домах, кафе, на вокзалах - холодно. Не топят совсем, экономят.



- Ну неужели все так плохо? Театры, опера… Всегда в кризис творчество расцветало же?



- Вы слыхали, конечно, как «активисты» в Одессе срывали концерты Константина Райкина и других артистов. Страна закрыта для многих актеров, писателей, продюсеров.

- Вы к Дому профсоюзов, что ли? Так вам не у вокзала надо выходить, я подальше вас высажу- таксист.

- Теперь говорят, что это диверсанты из России подожгли. Вранье! Украинские нацики сделали.-Аркадий.мой провожатый.

Вместо иронии и хохота на «Привозе» какая-то зловещая тишина и покупателей совсем нет.



- Что вы тут все снимаете? Инвентаризируете, что будете забирать на случай войны? - выдает мне свежую одесскую шутку продавец мяса.

- Народ затаривается салом? Гречкой?



- Сечкой! Чтобы Порошенко сечь. Видишь, народу никого вообще. Кому покупать? Денег у людей нет.



Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем.