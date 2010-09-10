Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если Украина вспомнила документ 300-летней давности,то Россия может вспомнить документ 1954г,документ от 24 октября 1945г о вступлении УССР в ООН и письменного сообщения об изменении в августе 1991г УССР на Республику Украина. Т.е. Государство Украина расположена в административных границах СССР в качестве союзной республики. Об этом неоднократно говорил Генсек Пан Ге Мун.
В архивах России много документов о передаче УССР Новороссии и части Одесской области. Привести границы Украины в пределах 1917г.
"...На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства."
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что “Украина это не государство – это административный округ СССР” заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства… Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
"Эта тема активно циркулирует в СМИ, согласно установившейся международной практике демаркация госграницы - это обоюдный процесс между сопредельными государствами, поэтому односторонняя демаркация не может быть юридически обязательной для другой стороны, - отметил Лукашевич."...19 июня 2014 года
источник : http://tass.ru/politika/1267101
В архивах России много документов о передаче УССР Новороссии и части Одесской области. Привести границы Украины в пределах 1917г.
"...На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства."
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что “Украина это не государство – это административный округ СССР” заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства… Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
"Эта тема активно циркулирует в СМИ, согласно установившейся международной практике демаркация госграницы - это обоюдный процесс между сопредельными государствами, поэтому односторонняя демаркация не может быть юридически обязательной для другой стороны, - отметил Лукашевич."...19 июня 2014 года
источник : http://tass.ru/politika/1267101
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
свою лепту в спор о границе внес Назарбаев.
http://prad-media.ru/ukraine-is-not-a-state/
http://prad-media.ru/ukraine-is-not-a-state/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Богомбереженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления,а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как историческая Митрополия Киевская. Глава носит титул «Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины», — не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви, — который является председателем Святейшего Синода, который ежегодно созывается из Архиереев, приглашенных поочередно по их старшинству, из числа тех, что имеют епархии в географических границах Украины. Подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства. и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины».Отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, совершая богослужения, поминает «Всех Епископов Православных», а сонм святых Архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святой Церкви Украины. Что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им и Священным Синодом, следуя евангельскому и другому учению, согласно со Священным Преданием и уважаемыми каноническими постановлениями нашей Святой Православной Церкви, и наставлениями 6-го канона І Никейского Вселенского Собора, который определяет, что «если же при общем голосовании всех, которое будет справедливым и согласно церковному канону, двое или трое из-за собственной склонности к спорам будут возражать, то пусть имеет силу решение большинства», к тому же сохраняется право всех архиереев и прочего духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, в связи с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора.
Вот вся независимая церковь Украины
Вот вся независимая церковь Украины
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У новосозданных церквей и древних церквей разные права и обязанности. Зато в томосе ничего нет о влиянии Москвы на Украинскую церковь. Для хохлов и Кремля это принципиальный вопрос. #Крымнаш, а #Украинаненаш. И в этом есть грандиозный геополитический провал Кремля, разрушившего своим тупым средневековым решением в 2014 году древнюю связь Москвы и Киева, а также десятилетиями создававшийся пояс безопасности России, еще со времен Сталина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ранее Министерство культуры Украины опровергло заявление главы департамента по делам религий и национальностей украинского ведомства Андрея Юраша о возвращении томоса в Стамбул. Он анонсировал возврат документа об автокефалии, поскольку тот оказался недействительным из-за отсутствия всех необходимых подписей.
Никакого влияния РПЦ МП не оказывала украинской дочке. Сейчас выясняется,что даже помогала росписью,реставрацией икон,поставляла сусальное золото для оклада икон и куполов. Если для хохлов так важна отдельная церковь,то ТОМОС не принес отдельной,независимой церкви. Пока связь держит ТВЭЛы,уголь коксующий,вагоны метро,автомобили. Вспомнили Сталина,который в 1928г передал Новороссию,восстановил все разрушенное к 1950г. А Рязань отгружала кирпич на восстановление Киева и ничего не строила.Мыловарьня и Кожзавод с Сельмашом -вся промышленность. Пояс безопасности очень дорого стоил РСФСР. Кто построил 5 АЭС? Деньги из союзного бюджета,Северо-Крымский канал-деньги оттуда же. Вы видели рокадные дороги в прикарпатье? Не видели. Пояс безопасности был не для России,а для СССР.Две большие разницы. На Колхозный рынок упала бомба,павильон снесли. в Ровно построили Дом Советов в 12 этажей.В Рязани недострой продали Центробанку.
Никакого влияния РПЦ МП не оказывала украинской дочке. Сейчас выясняется,что даже помогала росписью,реставрацией икон,поставляла сусальное золото для оклада икон и куполов. Если для хохлов так важна отдельная церковь,то ТОМОС не принес отдельной,независимой церкви. Пока связь держит ТВЭЛы,уголь коксующий,вагоны метро,автомобили. Вспомнили Сталина,который в 1928г передал Новороссию,восстановил все разрушенное к 1950г. А Рязань отгружала кирпич на восстановление Киева и ничего не строила.Мыловарьня и Кожзавод с Сельмашом -вся промышленность. Пояс безопасности очень дорого стоил РСФСР. Кто построил 5 АЭС? Деньги из союзного бюджета,Северо-Крымский канал-деньги оттуда же. Вы видели рокадные дороги в прикарпатье? Не видели. Пояс безопасности был не для России,а для СССР.Две большие разницы. На Колхозный рынок упала бомба,павильон снесли. в Ровно построили Дом Советов в 12 этажей.В Рязани недострой продали Центробанку.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Первым Предстоятелем «независимой и самостоятельной в своем управлении» УПЦ стал митрополит Филарет (Денисенко), получивший Благословенную Грамоту Московского Патриарха Алексия II о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в её управлении 28 октября 1990 года в историческом кафедральном соборе киевских митрополитов — соборе Святой Софии.
22—23 ноября 1990 года в Киеве проходил первый Собор Украинской Православной Церкви, созванный решением Синода УПЦ. На Соборе присутствовали правящие архиереи всех двадцати епархий республики, представители духовных школ, мужских и женских монастырей, Киево-Печерской и Почаевской лавр, клирики и миряне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D0%B0)
Как УПЦ зависела от РПЦ? Тем более от Кремля?
Собор вынес Определение о полной самостоятельности Украинской Православной Церкви, просившее Патриарха Алексия II и епископат Русской Православной Церкви даровать Украинской Православной Церкви полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию. Вскоре три архиерея — епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий) и Донецкий Алипий (Погребняк) — дезавуировали свои подписи под Обращением. На следующий день, 23 января, решением Синода УПЦ они были смещены со своих кафедр.
Священный Синод РПЦ, состоявшийся 18—19 февраля 1992 года, принял обращение к митрополиту Филарету и епископату Украинской Православной Церкви с требованием «Незамедлительно пересмотреть решение Украинского Синода от 23 января, чтобы внести мир в сердца братьев архиереев и в их скорбящую паству, взывающую ныне о справедливости в Церкви. Это позволит сохранить мир церковный и единство Украинской Православной Церкви».
Предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и благословляется Патриархом Московским и всея Руси.
22—23 ноября 1990 года в Киеве проходил первый Собор Украинской Православной Церкви, созванный решением Синода УПЦ. На Соборе присутствовали правящие архиереи всех двадцати епархий республики, представители духовных школ, мужских и женских монастырей, Киево-Печерской и Почаевской лавр, клирики и миряне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D0%B0)
Как УПЦ зависела от РПЦ? Тем более от Кремля?
Собор вынес Определение о полной самостоятельности Украинской Православной Церкви, просившее Патриарха Алексия II и епископат Русской Православной Церкви даровать Украинской Православной Церкви полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию. Вскоре три архиерея — епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий) и Донецкий Алипий (Погребняк) — дезавуировали свои подписи под Обращением. На следующий день, 23 января, решением Синода УПЦ они были смещены со своих кафедр.
Священный Синод РПЦ, состоявшийся 18—19 февраля 1992 года, принял обращение к митрополиту Филарету и епископату Украинской Православной Церкви с требованием «Незамедлительно пересмотреть решение Украинского Синода от 23 января, чтобы внести мир в сердца братьев архиереев и в их скорбящую паству, взывающую ныне о справедливости в Церкви. Это позволит сохранить мир церковный и единство Украинской Православной Церкви».
Предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и благословляется Патриархом Московским и всея Руси.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Вспомнили Сталина,который в 1928г
Вы бы ещё Нестора-летописца вспомнили
ivanes писал(а):благословляется Патриархом Московским и всея Руси.
Зато теперь благословления Москвы не требуется. И в этом есть сама суть томоса.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина вспомнила 17 век,когда РПЦ взяла украинских православных под свою опеку. 300 лет назад и сегодня отыграла назад.Вспомнили же! Суть ТОМОСА с э того и началась. Возвратить ПЦУ под крыло Константинополя и отозвать принятое соглашение 300 лет назад.
В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 — 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение. Когда нет согласия,то раскол.Отход от процедуры получения автокефалии. Получила ли ПЦУ независимость от Москвы и Константинополя-Стамбула?
Почему бы не отменить Постановления Президиума ВС РСФСР и СССР о передаче Крыма. Президиумы полномочий по решению территориальных проблем не имели. Это функции Верховных Советов РСФСР и СССР. Подобные Постановления СНК СССР были в 1928г,когда передавали Новороссию.Полное право Госдумы отменить эти постановления.
В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 — 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение. Когда нет согласия,то раскол.Отход от процедуры получения автокефалии. Получила ли ПЦУ независимость от Москвы и Константинополя-Стамбула?
Почему бы не отменить Постановления Президиума ВС РСФСР и СССР о передаче Крыма. Президиумы полномочий по решению территориальных проблем не имели. Это функции Верховных Советов РСФСР и СССР. Подобные Постановления СНК СССР были в 1928г,когда передавали Новороссию.Полное право Госдумы отменить эти постановления.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пункт пропуска «Долгобичув-Угринов» (Львовская область Украины), который был открыт для пересечения украинско-польской границы пешеходами в 2015 году, будет закрыт для пеших переходов в конце декабря 2018 года.
Об этом 18 декабря сообщили в Погранслужбе Польши.
Источник: http://rusvesna.su/news/1545207556?utm_source=smi2
Украинские перевозчики до границы и польские после границы потеряют доход .
Об этом 18 декабря сообщили в Погранслужбе Польши.
Источник: http://rusvesna.su/news/1545207556?utm_source=smi2
Украинские перевозчики до границы и польские после границы потеряют доход .
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто такие экзархи?
Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом есть архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно за пределами страны, в которой расположен патриархат.
Что такое автокефалия?
Это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом есть архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно за пределами страны, в которой расположен патриархат.
Что такое автокефалия?
Это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Стала известна цена ТОМОСа.Это 38 храмов и 150 млн долларов. На фото,сделанном в Стамбуле,рядом с Порошенко,новым главой новой церкви стоит вор в законе Нарик. Через криминальные структуры идут платежи. Сотрудник МВД Украины сообщил,что к захвату храмов МП привлечены радикалы и отстранены служители ПЦУ. Не светились бы.Создать видимость добровольности ухода от РПЦ.
Журналист отметил, что Петровский, известен в определенных кругах под прозвищем "Нарик" и проходил по материалам МВД, как лидер организованный преступной группировки. Потом он якобы покинул территорию Украины.
Да, рядом с Порошенко и Епифанием на фотографии, по данным нынешнего генерального прокурора тот самый "лидер организованной преступной группировки" - Александр Петровский. А слева от Петровского в темных очках - "авторитет" по кличке "Эмиль", его правая рука.
На "торжественной церемонии" дарования томоса также присутствовал некий Александр Петровский, более известный по своей кличке в криминальных кругах как "Нарик". В Сети уже бурно обсуждают, зачем криминальный авторитет Украины лично приехал в Стамбул, чтобы «благословить» автокефалию.
https://nahnews.org/1008678-narik-i-tom ... tokefaliyu
Журналист отметил, что Петровский, известен в определенных кругах под прозвищем "Нарик" и проходил по материалам МВД, как лидер организованный преступной группировки. Потом он якобы покинул территорию Украины.
Да, рядом с Порошенко и Епифанием на фотографии, по данным нынешнего генерального прокурора тот самый "лидер организованной преступной группировки" - Александр Петровский. А слева от Петровского в темных очках - "авторитет" по кличке "Эмиль", его правая рука.
На "торжественной церемонии" дарования томоса также присутствовал некий Александр Петровский, более известный по своей кличке в криминальных кругах как "Нарик". В Сети уже бурно обсуждают, зачем криминальный авторитет Украины лично приехал в Стамбул, чтобы «благословить» автокефалию.
https://nahnews.org/1008678-narik-i-tom ... tokefaliyu
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Корреспондент КП из Киева.
Перед отъездом из Киева, конечно, заглянула на Бессарабский рынок. И обалдела. Народу - никого. А вместо сала тут теперь торгуют икрой и крабами… российскими. Пара французов неспешно ходит у прилавков. И это все покупатели.
"- Так да! Мы, как музей, уже работаем, народ приходит поглазеть, но ничего не берут. Денег нет, да еще это военное положение, все боятся. Вы хоть сала возьмите. Всего 150 гривен за кило (400 рублей)."-ответил мясник.
В знаменитом уже магазине «Рошен» тоже одни иностранцы. Цены кусаются. Например, «Киевский» торт - 700 рублей. Кто из местных себе позволит?
- Многие украинцы принципиально не ходят сюда, - шепчет продавщица. - Из-за цен и из-за того, что фабрика Порошенко, а его не любят.
Этикетки конфет на двух языках - русском и украинском. Правильно говорят: «Кому война, а кому мать родная».
Военные, военные, военные… Боже, сколько их тут. Не успела я сесть в поезд Харьков - Одесса, сразу увидела четверых, они ехали в соседнем купе. Они пили безбожно всю дорогу. И травили анекдоты. На чистом русском!
Сойдя с поезда, я увидела еще одну группу людей в форме. Они окружили парня и о чем-то допытывались. А ко мне подкатило такси."На Украине в этом году жесткий недобор новобранцев, призывная кампания выполнена всего на 40%. Поэтому парней хватают прямо на улицах, тащат в военкоматы и держат там, пока не соберется медкомиссия и не определит годность к службе."-таксист.
По пути от вокзала до Дерибасовской я видела еще патрули, еще и еще. Но при попытке сделать фото водитель меня жестко пресек:
- Зачем снимаете? Вы из СБУ (Служба безопасности Украины. - Ред.)?
- Боже! У вас тут что, СБУ вездесущая? Все так ее боятся. Я турист! Но не каждый день едешь в курортный город на осадном положении?
Как выяснилось, в Одессу действительно массово завозят военных и расселяют в бывших пионерских лагерях.
- Всю эту клоунаду мы уже проходили, - усмехается известный в городе писатель, краевед, историк Олег. Он единственный из всех, с кем я разговаривала в эти дни на Украине, разрешил мне не скрывать его имени.
- Молчи, женщина. Это мой город, я уезжать из него не собираюсь. А страна - нет, не моя. И президент не мой. -Так ответил он на упрек жены.
В доме очень холодно. Я кутаюсь в шарф, Олег предлагает коньяк для согрева. Вообще на Украине везде - в домах, кафе, на вокзалах - холодно. Не топят совсем, экономят.
- Ну неужели все так плохо? Театры, опера… Всегда в кризис творчество расцветало же?
- Вы слыхали, конечно, как «активисты» в Одессе срывали концерты Константина Райкина и других артистов. Страна закрыта для многих актеров, писателей, продюсеров.
- Вы к Дому профсоюзов, что ли? Так вам не у вокзала надо выходить, я подальше вас высажу- таксист.
- Теперь говорят, что это диверсанты из России подожгли. Вранье! Украинские нацики сделали.-Аркадий.мой провожатый.
Вместо иронии и хохота на «Привозе» какая-то зловещая тишина и покупателей совсем нет.
- Что вы тут все снимаете? Инвентаризируете, что будете забирать на случай войны? - выдает мне свежую одесскую шутку продавец мяса.
- Народ затаривается салом? Гречкой?
- Сечкой! Чтобы Порошенко сечь. Видишь, народу никого вообще. Кому покупать? Денег у людей нет.
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем.
Перед отъездом из Киева, конечно, заглянула на Бессарабский рынок. И обалдела. Народу - никого. А вместо сала тут теперь торгуют икрой и крабами… российскими. Пара французов неспешно ходит у прилавков. И это все покупатели.
"- Так да! Мы, как музей, уже работаем, народ приходит поглазеть, но ничего не берут. Денег нет, да еще это военное положение, все боятся. Вы хоть сала возьмите. Всего 150 гривен за кило (400 рублей)."-ответил мясник.
В знаменитом уже магазине «Рошен» тоже одни иностранцы. Цены кусаются. Например, «Киевский» торт - 700 рублей. Кто из местных себе позволит?
- Многие украинцы принципиально не ходят сюда, - шепчет продавщица. - Из-за цен и из-за того, что фабрика Порошенко, а его не любят.
Этикетки конфет на двух языках - русском и украинском. Правильно говорят: «Кому война, а кому мать родная».
Военные, военные, военные… Боже, сколько их тут. Не успела я сесть в поезд Харьков - Одесса, сразу увидела четверых, они ехали в соседнем купе. Они пили безбожно всю дорогу. И травили анекдоты. На чистом русском!
Сойдя с поезда, я увидела еще одну группу людей в форме. Они окружили парня и о чем-то допытывались. А ко мне подкатило такси."На Украине в этом году жесткий недобор новобранцев, призывная кампания выполнена всего на 40%. Поэтому парней хватают прямо на улицах, тащат в военкоматы и держат там, пока не соберется медкомиссия и не определит годность к службе."-таксист.
По пути от вокзала до Дерибасовской я видела еще патрули, еще и еще. Но при попытке сделать фото водитель меня жестко пресек:
- Зачем снимаете? Вы из СБУ (Служба безопасности Украины. - Ред.)?
- Боже! У вас тут что, СБУ вездесущая? Все так ее боятся. Я турист! Но не каждый день едешь в курортный город на осадном положении?
Как выяснилось, в Одессу действительно массово завозят военных и расселяют в бывших пионерских лагерях.
- Всю эту клоунаду мы уже проходили, - усмехается известный в городе писатель, краевед, историк Олег. Он единственный из всех, с кем я разговаривала в эти дни на Украине, разрешил мне не скрывать его имени.
- Молчи, женщина. Это мой город, я уезжать из него не собираюсь. А страна - нет, не моя. И президент не мой. -Так ответил он на упрек жены.
В доме очень холодно. Я кутаюсь в шарф, Олег предлагает коньяк для согрева. Вообще на Украине везде - в домах, кафе, на вокзалах - холодно. Не топят совсем, экономят.
- Ну неужели все так плохо? Театры, опера… Всегда в кризис творчество расцветало же?
- Вы слыхали, конечно, как «активисты» в Одессе срывали концерты Константина Райкина и других артистов. Страна закрыта для многих актеров, писателей, продюсеров.
- Вы к Дому профсоюзов, что ли? Так вам не у вокзала надо выходить, я подальше вас высажу- таксист.
- Теперь говорят, что это диверсанты из России подожгли. Вранье! Украинские нацики сделали.-Аркадий.мой провожатый.
Вместо иронии и хохота на «Привозе» какая-то зловещая тишина и покупателей совсем нет.
- Что вы тут все снимаете? Инвентаризируете, что будете забирать на случай войны? - выдает мне свежую одесскую шутку продавец мяса.
- Народ затаривается салом? Гречкой?
- Сечкой! Чтобы Порошенко сечь. Видишь, народу никого вообще. Кому покупать? Денег у людей нет.
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Стала известна цена ТОМОСа.Это 38 храмов и 150 млн долларов. На фото,сделанном в Стамбуле,рядом с Порошенко,новым главой новой церкви стоит вор в законе Нарик. Через криминальные структуры идут платежи. Сотрудник МВД Украины сообщил,что к захвату храмов МП привлечены радикалы и отстранены служители ПЦУ. Не светились бы.Создать видимость добровольности ухода от РПЦ.
Всё это попытка махать кулаками после драки, Иванес. Провал Кирилла налицо.
А вот пример из истории Московского Патриархата...
Как показали графологические исследования конца XX века, значительная часть подписей иерархов (кроме самого патриарха Иеремии II) на Грамоте 1590 года была поддельной (из 105 подписей участников Собора не менее 70 не подлинны...
Значительную роль в исходатайствовании решения восточных патриархов сыграл Борис Годунов, фактически управлявший тогда Русским царством при царе Феодоре Иоанновиче. Единоличные действия Патриарха Иеремии в Москве вызвали реакцию на православном Востоке: крайне резко возражал против них, оспаривая их законность, авторитетный канонист и богослов Мелетий Пигас, ставший в 1590 году (после собора в Константинополе) Александрийским Патриархом. Он был убеждён, что действия Иеремии в Москве были обусловлены насилием и хитростью со стороны русских
Обратите внимание на слово НАСИЛИЕМ. Историю с "Нариком" не напоминает...
Так что косяки с Грамотой, учреждающей Московскую Патриархию ("томосом"), а также возражения церковных иерархов были и в истории РПЦ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Россия упустила ситуацию на Украине с декабря 1991г. США и Европа вложили в Майдан до 12 млрд долларов. Деньги сделали свое. Кто провалил? Лично.
Сейчас поющая братия представила Бориса Годунова Генералом,стрельцов -бойцами ОМОНа.
Общак воровской пойдет на оплату Константинополю. Что общак Слона шел в бюджет.Ничего, проглатывали. Налоги финансовых пирамид шли в бюджет.Ничего. Это не 16 век. А 1992-1994г.г.
Тогда платили своим,а турецким полковникам сейчас. Оставшимся у ПЦУ храмов придется содержать бюджету Украины. Прихожан уменьшится примерно на 45%. Ситуацию с Нориков напоминает ситуацию со смотрителем общака Слона. Лысоватый такой. И при власти какой год.
Сейчас поющая братия представила Бориса Годунова Генералом,стрельцов -бойцами ОМОНа.
Общак воровской пойдет на оплату Константинополю. Что общак Слона шел в бюджет.Ничего, проглатывали. Налоги финансовых пирамид шли в бюджет.Ничего. Это не 16 век. А 1992-1994г.г.
Тогда платили своим,а турецким полковникам сейчас. Оставшимся у ПЦУ храмов придется содержать бюджету Украины. Прихожан уменьшится примерно на 45%. Ситуацию с Нориков напоминает ситуацию со смотрителем общака Слона. Лысоватый такой. И при власти какой год.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Россия упустила ситуацию на Украине с декабря 1991г. США и Европа вложили в Майдан до 12 млрд долларов. Деньги сделали свое. Кто провалил? Лично.
Вот в этом то и суть провала внешней политики!В этом то и все отличие почему лучше зависить от кого угодно тока не от РФ.
На майдане погибло 100 человек при вложении минимума денег.А при попытке наверстать упущенного с 1991го потеря части территории и кол-во пострадавших на миллионы.
И при таком явном сравнении на Юкраин даже зомбированному русофилу ясно,что лучшее чувство к "большому брату"-это ностальгия.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): США и Европа вложили в Майдан до 12 млрд долларов.
Какие млрд.???Там ваще печенюшками расплачивались)))Есть такая поговорка в тему "В благодатной почве и цент в долар вырастет".А в ЛДНР скока ни вбухивай все одно ,недоразумение получится.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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