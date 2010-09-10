Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Предусмотрен трансферт из федерального бюджета регионам на реабилитацию инвалидов в сумме 496,5 млн руб.
Государственная поддержка малого бизнеса является важным направлением экономической политики: сегодня в России работают более 5,5 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится 21% Валового внутреннего продукта страны.
Планируется, что до 2030 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации достигнет отметки в 45%.
Источник: http://lgoty-vsem.ru/subsidii/subsidii- ... znesa.html
А 40% теневой экономики кто создает? Кого не учел Росстат,тот имеет доходы? По стастике 40% ВВП не учтены,неплательщики налогов не имеют дохода. Бедных значительно больше,чем говорит Росстат,если учесть неплательщиков налогов на 16-20 млн чел.
Государственная поддержка малого бизнеса является важным направлением экономической политики: сегодня в России работают более 5,5 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится 21% Валового внутреннего продукта страны.
Планируется, что до 2030 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации достигнет отметки в 45%.
Источник: http://lgoty-vsem.ru/subsidii/subsidii- ... znesa.html
А 40% теневой экономики кто создает? Кого не учел Росстат,тот имеет доходы? По стастике 40% ВВП не учтены,неплательщики налогов не имеют дохода. Бедных значительно больше,чем говорит Росстат,если учесть неплательщиков налогов на 16-20 млн чел.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
21 мая 2018г , обвинитель УНТ попросил для подсудимых пожизненного заключения. Он также ходатайствовал о возбуждении уголовных дел в отношении командиров подразделений ВСУ, применявших в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».
Трибунал проводил слушания по темам: «Геноцид», «Блокада Донбасса», «Пропаганда войны», «Пытки. Грабежи. Разбои», «Создания незаконных вооруженных формирований», «Использование вооруженных сил против гражданского населения».
Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек.
В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
ПРИГОВОР Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины именем Народа Украины 22 июня 2018 года Украинский Народный Трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины в составе: председательствующего судьи: Шишкиной Е.Н. судьи: Батяшовой Л.А. судьи: Кравченко Т.Д. с участием коллегии присяжных: Шевченко И.М. Дочкиной Н.Ю. Поволоцкой Т.А. Кравцовой […]
В связи с тем, что составление полного текста приговора требует значительного количества времени, Украинский Народный Трибунал ограничивается составлением и оглашением его резолютивной части.
Руководствуясь ст.ст. 370, 374 УПК Украины, Уставом Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года, Украинский Народный Трибунал,
На основании ч.1 ст. 70 УК Украины назначить окончательное наказание Порошенко Петру Алексеевичу и др. в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Сроки наказания, назначенного вышеперечисленным, исчислять с момента задержания.
Трибунал проводил слушания по темам: «Геноцид», «Блокада Донбасса», «Пропаганда войны», «Пытки. Грабежи. Разбои», «Создания незаконных вооруженных формирований», «Использование вооруженных сил против гражданского населения».
Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек.
В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
ПРИГОВОР Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины именем Народа Украины 22 июня 2018 года Украинский Народный Трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины в составе: председательствующего судьи: Шишкиной Е.Н. судьи: Батяшовой Л.А. судьи: Кравченко Т.Д. с участием коллегии присяжных: Шевченко И.М. Дочкиной Н.Ю. Поволоцкой Т.А. Кравцовой […]
В связи с тем, что составление полного текста приговора требует значительного количества времени, Украинский Народный Трибунал ограничивается составлением и оглашением его резолютивной части.
Руководствуясь ст.ст. 370, 374 УПК Украины, Уставом Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года, Украинский Народный Трибунал,
На основании ч.1 ст. 70 УК Украины назначить окончательное наказание Порошенко Петру Алексеевичу и др. в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Сроки наказания, назначенного вышеперечисленным, исчислять с момента задержания.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Полный текст приговора находится в уголовном деле, которое хранится в Украинском Народном Трибунале по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины.
В целях обеспечения исполнения приговор должен быть направлен в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника Организации Объединенных Наций по предупреждению геноцида и иные международные правозащитные организации.
Полный текст приговора УНТ тут https://nar-tribunal.ru/784-2/
В целях обеспечения исполнения приговор должен быть направлен в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника Организации Объединенных Наций по предупреждению геноцида и иные международные правозащитные организации.
Полный текст приговора УНТ тут https://nar-tribunal.ru/784-2/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Еще.Жительница Донецкой области поделилась со своей бедой в Италии.Дочь и мужа убила мина ВСУ.Другая оторвала руку женщине.
26 мая 2015 года артиллеристы украинской армии открыли огонь, и два снаряда попали в дом семьи Тув. Погибли старшая дочь Анны Катя и муж Юрий, который успел закрыть жену собой. Сама Анна потеряла левую руку, её двухлетний сын Захар и новорождённая дочка Милана получили тяжёлые травмы.
В середине ноября красивая изящная молодая женщина выступала в женевском Дворце Наций на сессии Совета по правам человека в ООН.
То заседание было посвящено ситуации на Донбассе, потому говорила она и Украине, и о Донбассе, своей родной Горловке. Ставшей братской могилой многому, что было ей по-настоящему близко.
После выступления Анны Тув зал впервые за все время заседания молчал, никто не задал ей ни одного вопроса, никто не попытался спорить. Лощеные западные функционеры от политики, науки и медиа впервые увидели перед собой живое воплощение той войны, что развязали их лидеры и тот режим в Киеве, которому они покровительствуют. Покалеченное, но живое и прекрасное воплощение. С которым не подискутируешь о „российской агрессии” и не похохмишь на тему Минских соглашений или Минского формата, потому как от одного взгляда этих заглянувших в самую боль и отчаянье глаз станет невыразимо стыдно.
Источник: https://fishki.net/anti/2447319-posle-m ... a-tuv.html © Fishki.net
Но семья Тув сепар и угроза целостности Украины.
Благотворительная организация «Помогите спасти детей» объявила о сборе средств, и была собрана огромная сумма, необходимая для изготовления бионического протеза левой руки. Имплантация протеза была успешно осуществлена в Италии в 2017 году.
В судьбе Анны Тув, ставшей символом страданий людей Донбасса, произошел удивительный поворот: 18 января в Риме кандидатура Анны Тув была официально выдвинута парламентом Италии на Нобелевскую премию мира. Безусловно, никакая премия или признание никогда не вернут потерянных близких и оторванную руку.
http://naspravdi.info/novosti/anna-tuv- ... -2019-goda
26 мая 2015 года артиллеристы украинской армии открыли огонь, и два снаряда попали в дом семьи Тув. Погибли старшая дочь Анны Катя и муж Юрий, который успел закрыть жену собой. Сама Анна потеряла левую руку, её двухлетний сын Захар и новорождённая дочка Милана получили тяжёлые травмы.
В середине ноября красивая изящная молодая женщина выступала в женевском Дворце Наций на сессии Совета по правам человека в ООН.
То заседание было посвящено ситуации на Донбассе, потому говорила она и Украине, и о Донбассе, своей родной Горловке. Ставшей братской могилой многому, что было ей по-настоящему близко.
После выступления Анны Тув зал впервые за все время заседания молчал, никто не задал ей ни одного вопроса, никто не попытался спорить. Лощеные западные функционеры от политики, науки и медиа впервые увидели перед собой живое воплощение той войны, что развязали их лидеры и тот режим в Киеве, которому они покровительствуют. Покалеченное, но живое и прекрасное воплощение. С которым не подискутируешь о „российской агрессии” и не похохмишь на тему Минских соглашений или Минского формата, потому как от одного взгляда этих заглянувших в самую боль и отчаянье глаз станет невыразимо стыдно.
Источник: https://fishki.net/anti/2447319-posle-m ... a-tuv.html © Fishki.net
Но семья Тув сепар и угроза целостности Украины.
Благотворительная организация «Помогите спасти детей» объявила о сборе средств, и была собрана огромная сумма, необходимая для изготовления бионического протеза левой руки. Имплантация протеза была успешно осуществлена в Италии в 2017 году.
В судьбе Анны Тув, ставшей символом страданий людей Донбасса, произошел удивительный поворот: 18 января в Риме кандидатура Анны Тув была официально выдвинута парламентом Италии на Нобелевскую премию мира. Безусловно, никакая премия или признание никогда не вернут потерянных близких и оторванную руку.
http://naspravdi.info/novosti/anna-tuv- ... -2019-goda
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Таких Анн в Донбассе много. Но только одна прорвалась на трибуну европескую. Что мешает другим аннушкам из ДЛНР на подобное?
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