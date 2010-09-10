Сообщение ivanes » Вчера, 15:39

21 мая 2018г , обвинитель УНТ попросил для подсудимых пожизненного заключения. Он также ходатайствовал о возбуждении уголовных дел в отношении командиров подразделений ВСУ, применявших в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Трибунал проводил слушания по темам: «Геноцид», «Блокада Донбасса», «Пропаганда войны», «Пытки. Грабежи. Разбои», «Создания незаконных вооруженных формирований», «Использование вооруженных сил против гражданского населения».

Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек.



В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

ПРИГОВОР Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины именем Народа Украины 22 июня 2018 года Украинский Народный Трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины в составе: председательствующего судьи: Шишкиной Е.Н. судьи: Батяшовой Л.А. судьи: Кравченко Т.Д. с участием коллегии присяжных: Шевченко И.М. Дочкиной Н.Ю. Поволоцкой Т.А. Кравцовой […]

В связи с тем, что составление полного текста приговора требует значительного количества времени, Украинский Народный Трибунал ограничивается составлением и оглашением его резолютивной части.



Руководствуясь ст.ст. 370, 374 УПК Украины, Уставом Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года, Украинский Народный Трибунал,



На основании ч.1 ст. 70 УК Украины назначить окончательное наказание Порошенко Петру Алексеевичу и др. в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Сроки наказания, назначенного вышеперечисленным, исчислять с момента задержания.