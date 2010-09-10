Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Предусмотрен трансферт из федерального бюджета регионам на реабилитацию инвалидов в сумме 496,5 млн руб.
Государственная поддержка малого бизнеса является важным направлением экономической политики: сегодня в России работают более 5,5 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится 21% Валового внутреннего продукта страны.
Планируется, что до 2030 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации достигнет отметки в 45%.
Источник: http://lgoty-vsem.ru/subsidii/subsidii- ... znesa.html
А 40% теневой экономики кто создает? Кого не учел Росстат,тот имеет доходы? По стастике 40% ВВП не учтены,неплательщики налогов не имеют дохода. Бедных значительно больше,чем говорит Росстат,если учесть неплательщиков налогов на 16-20 млн чел.
Государственная поддержка малого бизнеса является важным направлением экономической политики: сегодня в России работают более 5,5 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится 21% Валового внутреннего продукта страны.
Планируется, что до 2030 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации достигнет отметки в 45%.
Источник: http://lgoty-vsem.ru/subsidii/subsidii- ... znesa.html
А 40% теневой экономики кто создает? Кого не учел Росстат,тот имеет доходы? По стастике 40% ВВП не учтены,неплательщики налогов не имеют дохода. Бедных значительно больше,чем говорит Росстат,если учесть неплательщиков налогов на 16-20 млн чел.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
21 мая 2018г , обвинитель УНТ попросил для подсудимых пожизненного заключения. Он также ходатайствовал о возбуждении уголовных дел в отношении командиров подразделений ВСУ, применявших в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».
Трибунал проводил слушания по темам: «Геноцид», «Блокада Донбасса», «Пропаганда войны», «Пытки. Грабежи. Разбои», «Создания незаконных вооруженных формирований», «Использование вооруженных сил против гражданского населения».
Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек.
В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
ПРИГОВОР Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины именем Народа Украины 22 июня 2018 года Украинский Народный Трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины в составе: председательствующего судьи: Шишкиной Е.Н. судьи: Батяшовой Л.А. судьи: Кравченко Т.Д. с участием коллегии присяжных: Шевченко И.М. Дочкиной Н.Ю. Поволоцкой Т.А. Кравцовой […]
В связи с тем, что составление полного текста приговора требует значительного количества времени, Украинский Народный Трибунал ограничивается составлением и оглашением его резолютивной части.
Руководствуясь ст.ст. 370, 374 УПК Украины, Уставом Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года, Украинский Народный Трибунал,
На основании ч.1 ст. 70 УК Украины назначить окончательное наказание Порошенко Петру Алексеевичу и др. в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Сроки наказания, назначенного вышеперечисленным, исчислять с момента задержания.
Трибунал проводил слушания по темам: «Геноцид», «Блокада Донбасса», «Пропаганда войны», «Пытки. Грабежи. Разбои», «Создания незаконных вооруженных формирований», «Использование вооруженных сил против гражданского населения».
Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек.
В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
ПРИГОВОР Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины именем Народа Украины 22 июня 2018 года Украинский Народный Трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины в составе: председательствующего судьи: Шишкиной Е.Н. судьи: Батяшовой Л.А. судьи: Кравченко Т.Д. с участием коллегии присяжных: Шевченко И.М. Дочкиной Н.Ю. Поволоцкой Т.А. Кравцовой […]
В связи с тем, что составление полного текста приговора требует значительного количества времени, Украинский Народный Трибунал ограничивается составлением и оглашением его резолютивной части.
Руководствуясь ст.ст. 370, 374 УПК Украины, Уставом Украинского Народного Трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, Статутом Международного Уголовного Суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года, Украинский Народный Трибунал,
На основании ч.1 ст. 70 УК Украины назначить окончательное наказание Порошенко Петру Алексеевичу и др. в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Сроки наказания, назначенного вышеперечисленным, исчислять с момента задержания.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Полный текст приговора находится в уголовном деле, которое хранится в Украинском Народном Трибунале по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины.
В целях обеспечения исполнения приговор должен быть направлен в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника Организации Объединенных Наций по предупреждению геноцида и иные международные правозащитные организации.
Полный текст приговора УНТ тут https://nar-tribunal.ru/784-2/
В целях обеспечения исполнения приговор должен быть направлен в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника Организации Объединенных Наций по предупреждению геноцида и иные международные правозащитные организации.
Полный текст приговора УНТ тут https://nar-tribunal.ru/784-2/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Еще.Жительница Донецкой области поделилась со своей бедой в Италии.Дочь и мужа убила мина ВСУ.Другая оторвала руку женщине.
26 мая 2015 года артиллеристы украинской армии открыли огонь, и два снаряда попали в дом семьи Тув. Погибли старшая дочь Анны Катя и муж Юрий, который успел закрыть жену собой. Сама Анна потеряла левую руку, её двухлетний сын Захар и новорождённая дочка Милана получили тяжёлые травмы.
В середине ноября красивая изящная молодая женщина выступала в женевском Дворце Наций на сессии Совета по правам человека в ООН.
То заседание было посвящено ситуации на Донбассе, потому говорила она и Украине, и о Донбассе, своей родной Горловке. Ставшей братской могилой многому, что было ей по-настоящему близко.
После выступления Анны Тув зал впервые за все время заседания молчал, никто не задал ей ни одного вопроса, никто не попытался спорить. Лощеные западные функционеры от политики, науки и медиа впервые увидели перед собой живое воплощение той войны, что развязали их лидеры и тот режим в Киеве, которому они покровительствуют. Покалеченное, но живое и прекрасное воплощение. С которым не подискутируешь о „российской агрессии” и не похохмишь на тему Минских соглашений или Минского формата, потому как от одного взгляда этих заглянувших в самую боль и отчаянье глаз станет невыразимо стыдно.
Источник: https://fishki.net/anti/2447319-posle-m ... a-tuv.html © Fishki.net
Но семья Тув сепар и угроза целостности Украины.
Благотворительная организация «Помогите спасти детей» объявила о сборе средств, и была собрана огромная сумма, необходимая для изготовления бионического протеза левой руки. Имплантация протеза была успешно осуществлена в Италии в 2017 году.
В судьбе Анны Тув, ставшей символом страданий людей Донбасса, произошел удивительный поворот: 18 января в Риме кандидатура Анны Тув была официально выдвинута парламентом Италии на Нобелевскую премию мира. Безусловно, никакая премия или признание никогда не вернут потерянных близких и оторванную руку.
http://naspravdi.info/novosti/anna-tuv- ... -2019-goda
26 мая 2015 года артиллеристы украинской армии открыли огонь, и два снаряда попали в дом семьи Тув. Погибли старшая дочь Анны Катя и муж Юрий, который успел закрыть жену собой. Сама Анна потеряла левую руку, её двухлетний сын Захар и новорождённая дочка Милана получили тяжёлые травмы.
В середине ноября красивая изящная молодая женщина выступала в женевском Дворце Наций на сессии Совета по правам человека в ООН.
То заседание было посвящено ситуации на Донбассе, потому говорила она и Украине, и о Донбассе, своей родной Горловке. Ставшей братской могилой многому, что было ей по-настоящему близко.
После выступления Анны Тув зал впервые за все время заседания молчал, никто не задал ей ни одного вопроса, никто не попытался спорить. Лощеные западные функционеры от политики, науки и медиа впервые увидели перед собой живое воплощение той войны, что развязали их лидеры и тот режим в Киеве, которому они покровительствуют. Покалеченное, но живое и прекрасное воплощение. С которым не подискутируешь о „российской агрессии” и не похохмишь на тему Минских соглашений или Минского формата, потому как от одного взгляда этих заглянувших в самую боль и отчаянье глаз станет невыразимо стыдно.
Источник: https://fishki.net/anti/2447319-posle-m ... a-tuv.html © Fishki.net
Но семья Тув сепар и угроза целостности Украины.
Благотворительная организация «Помогите спасти детей» объявила о сборе средств, и была собрана огромная сумма, необходимая для изготовления бионического протеза левой руки. Имплантация протеза была успешно осуществлена в Италии в 2017 году.
В судьбе Анны Тув, ставшей символом страданий людей Донбасса, произошел удивительный поворот: 18 января в Риме кандидатура Анны Тув была официально выдвинута парламентом Италии на Нобелевскую премию мира. Безусловно, никакая премия или признание никогда не вернут потерянных близких и оторванную руку.
http://naspravdi.info/novosti/anna-tuv- ... -2019-goda
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Таких Анн в Донбассе много. Но только одна прорвалась на трибуну европескую. Что мешает другим аннушкам из ДЛНР на подобное?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Зам.главы Госдепа США В.Нуланд сама назвала 5 млрд,Сорос назвал 3 млрд долларов. Украинские политики сами назвали сумму от ЕС для тренировок и вооружения,обучение Майданчиков.Надо быть внимательным.
Так може "майданчиков" дешевле тренировать чем страдать от санкций и содержать различные недоразумения?И хохлам наверное было бы менее болезнено.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как точно подмеченно Именно не вкладывают а ВБУХАЮТ!!!Причем всем бюджетным коллективом.ivanes писал(а):Есть вбухание в Рязанскую обл.
ivanes писал(а):21 мая 2018г , обвинитель УНТ..
УНТ-это еще чо за выхухоль?Из какого зоопарка сей зверек и наскоко он агресивен?Хорошо если на паркет не нагадит
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Если у руководства страны нет никакого видения перспективы развития страны, то начинают выдвигаться условия по повышению тарифов, сокращению субсидий и социальных программ. Бездумное выполнение этих требований ведет только к ухудшению жизни людей и показывает весь непрофессионализм нынешней власти", - отметил Бойко на требования МВФ.
контакт для Вас.
УНТ -Украинский народный трибунал. Он использовал законодательство Украины и международное право
Майданчик - Детский сад в переводе с украинского. Это был на площади Независимости детский сад. Гостиница сгоревшая в Киеве не восстановлена. Теперь украинцы без визы могут приезжать в Европу и Россию.
За это боролись?
Тарифы с 2013 по 2017г. выросли:
На газ+960%,на отопление+1131%,э/энергию+321%,водоснабжение+568%. Надо сюда прибавить рост в 2018г
Среднюю з/плату в 132 $ среднюю пенсию в 53$
контакт для Вас.
УНТ -Украинский народный трибунал. Он использовал законодательство Украины и международное право
Майданчик - Детский сад в переводе с украинского. Это был на площади Независимости детский сад. Гостиница сгоревшая в Киеве не восстановлена. Теперь украинцы без визы могут приезжать в Европу и Россию.
За это боролись?
Тарифы с 2013 по 2017г. выросли:
На газ+960%,на отопление+1131%,э/энергию+321%,водоснабжение+568%. Надо сюда прибавить рост в 2018г
Среднюю з/плату в 132 $ среднюю пенсию в 53$
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В ноябре 2015г известно, что в хранилищах Нацбанка Украины запасы золота почти исчерпаны, об этом заявила сама глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Куда исчез драгоценный металл? В март 2014 г., когда МВФ сообщил, что запасы золота в ЦБ Украины по состоянию на февраль 2014 г. составляли 42,3 тонны, то есть 8% от ЗВР. Любопытно, что на тот момент государственный переворот был в самом разгаре, а значит наличие существенного объема золота в резервах - заслуга бывшего президента Януковича.
Сегодня ночью из «Борисполя» в США стартовал самолёт с золотым запасом Украины.
08.03.2014
Позже, в редакцию перезвонил один из ответственных работников бывшего Министерства доходов и сборов, который сообщил, что, по его информации, сегодня ночью, по распоряжению одного из «новых руководителей» Украины в США был вывезен весь золотой запас Украины…
За это боролись с режимом Януковича? Пусть пожинают плоды Евроинтеграции.
За это боролись наемники.
Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на свои источники в аэропорту и украинских спецслужбах. По данным издания, число иностранцев, погибших в ходе так называемой «АТО», составляет 631 человек. В основном это граждане Польши и Чехии. Есть также подданные США, Канады и Румынии.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20141202/1011356792.html
Вашингтон потратил с 1991 года 5 млрд долларов на то, чтобы установить в Украине "сильное, демократическое правительство". Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью американской телекомпании, сообщает "ИТАР-ТАСС".
"США вложили около 5 млрд долларов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы", - отметила Нуланд.
Сегодня ночью из «Борисполя» в США стартовал самолёт с золотым запасом Украины.
08.03.2014
Позже, в редакцию перезвонил один из ответственных работников бывшего Министерства доходов и сборов, который сообщил, что, по его информации, сегодня ночью, по распоряжению одного из «новых руководителей» Украины в США был вывезен весь золотой запас Украины…
За это боролись с режимом Януковича? Пусть пожинают плоды Евроинтеграции.
За это боролись наемники.
Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на свои источники в аэропорту и украинских спецслужбах. По данным издания, число иностранцев, погибших в ходе так называемой «АТО», составляет 631 человек. В основном это граждане Польши и Чехии. Есть также подданные США, Канады и Румынии.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20141202/1011356792.html
Вашингтон потратил с 1991 года 5 млрд долларов на то, чтобы установить в Украине "сильное, демократическое правительство". Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью американской телекомпании, сообщает "ИТАР-ТАСС".
"США вложили около 5 млрд долларов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы", - отметила Нуланд.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А/п Борисполь-Киев
Санитарный рейс с ранеными на борту вылетит из "Борисполя" около 20:00. 24.февраля 2014г
"По предварительной информации рейс направится в Краков, откуда возможна их транспортировка дальше", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
https://www.obozrevatel.com/politics/06 ... ajdane.htm
Санитарный рейс с ранеными на борту вылетит из "Борисполя" около 20:00. 24.февраля 2014г
"По предварительной информации рейс направится в Краков, откуда возможна их транспортировка дальше", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
https://www.obozrevatel.com/politics/06 ... ajdane.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):"Если у руководства страны нет никакого видения перспективы развития страны, то начинают выдвигаться условия по повышению тарифов, сокращению субсидий и социальных программ. Бездумное выполнение этих требований ведет только к ухудшению жизни людей и показывает весь непрофессионализм нынешней власти
Это он про современную Россию сказал?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):УНТ -Украинский народный трибунал. Он использовал законодательство Украины и международное право
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото".
https://youtu.be/fo26xfscd00
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