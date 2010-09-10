Сообщение ivanes » 54 минуты назад

Статья 5

Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную

неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы

иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном

законом:

а)законное содержание под стражей лица, осужденного

компетентным судом.



Но кто обеспечит права и свободы жителям ДЛНР? Значит сами и местная власть. Использовали Уголовный кодекс Украины и международное право на собственную защиту лишения свобод и жизни в судебном порядке. Вот собрали судей,прокуроров,следователей и свидетелей. Пока действует межправительственное соглашение между РФ и Украиной о юридической и судебной помощи граждан двух государств. СК РФ и МИД предоставил массу документов о преступлениях властей. Но Приговор передан в ООН и европейские правозащитные организации. Заседание УНТ по новым фактам преступлений продолжается.

Статья 51 Устава ООН



Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации , до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Когда и кто нападал на Украину? Войска -ЧФ РФ в Крыму был по договору.А ВСУ сбежали,часть перешла на сторону РФ. Технику бросили и РФ собственными силами ее возвращала.