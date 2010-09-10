Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение между прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве.
от 21 мая 1993 года
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)
Статья 4
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 8
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-p ... shenijakh/
ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)
подпись за Украину Л.КУЧМА
http://sudact.ru/law/protokol-k-konvent ... moshchi-i/
Но никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.
от 21 мая 1993 года
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)
Статья 4
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 8
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-p ... shenijakh/
ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)
подпись за Украину Л.КУЧМА
http://sudact.ru/law/protokol-k-konvent ... moshchi-i/
Но никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев интересовал режим свободной торговли в СНГ. Надо было как-то объяснять юридически такое положение вещей, и Украина получила официальный статус «страны-учредительницы Содружества». Сейчас это позволяет украинской дипломатии заявлять, что в силу этого статуса Украина не должна, как Грузия, уведомлять секретариат СНГ о выходе из этой организации. В свою очередь, Секретариат СНГ заявляет, что он не считает, что Киев покинул организацию.
В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции.В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.
. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2547491.html
В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции.В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.
. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2547491.html
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