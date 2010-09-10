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Соглашение между прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве.от 21 мая 1993 года"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)Статья 41. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.Статья 81. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)подпись за Украину Л.КУЧМАНо никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.