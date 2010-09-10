Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение между прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве.
от 21 мая 1993 года
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)
Статья 4
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 8
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-p ... shenijakh/
ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)
подпись за Украину Л.КУЧМА
http://sudact.ru/law/protokol-k-konvent ... moshchi-i/
Но никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.
от 21 мая 1993 года
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)
Статья 4
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 8
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-p ... shenijakh/
ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)
подпись за Украину Л.КУЧМА
http://sudact.ru/law/protokol-k-konvent ... moshchi-i/
Но никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев интересовал режим свободной торговли в СНГ. Надо было как-то объяснять юридически такое положение вещей, и Украина получила официальный статус «страны-учредительницы Содружества». Сейчас это позволяет украинской дипломатии заявлять, что в силу этого статуса Украина не должна, как Грузия, уведомлять секретариат СНГ о выходе из этой организации. В свою очередь, Секретариат СНГ заявляет, что он не считает, что Киев покинул организацию.
В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции.В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.
. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2547491.html
В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции.В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.
. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2547491.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украинская власть отказалась от защиты прав и свобод людей на Донбассе.
у вас каша в голове?Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
ivanes писал(а):Один суд Москвы по заявлению гражданина Украины признал Майдан государственным переворотом.
Кого в мировой юриспруденции интересует что там признал "Один суд Москвы"?Назовите хоть одну вескую организацию.
ivanes писал(а):Соглашение между прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве.
Подскажите плз,как между двумя солидными учреждениями вы втискиваете сее "украинскии народный трибунал"?Может быть РФ прокуратура и опустится до такого уровня,что бы признавать некую законность такой конторки,но вряд ли стоит ожидать от всех такого же.Поэтому "сее" и ее "раследование" можете ,уважаемый, приводить как аргумент,потреблять,упоминать онли на гебельс-тв,на что такие "раследования" и расчитаны.Повторюсь!В приличной международной компании,РФ пропаганду не смотрят.Считается моветон упоминание таких аргументов.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока жители Донбасса имеют украинское гражданство и никто не отказывался от него.Но Украина направила в ООН и СЕ документ о прекращении действия Европейской Конвенции по правам человека на оккупированных Россией территориях.
Пока истец,по иску которого районный суд Москвы признал майдан госпереворотом.Решения судов подписантов Конвенции СНГ признаются всеми. Уйдите из состава СНГ.Боитесь лишится общего рынка и беспошлинной торговли. но в апреле мечта украинская придет наяву и Украина будет исключена из СНГ.Нет торговли без пошлин,нет общего рынка.Все в Европу. Тогда же уйдет из обихода безвизовый режим. И тогда у почти 3,5 млн украинцев встанет проблема трудоустройства. Все нелегалы получат невъездной. А их почти 50%. Трибунал продолжает заседания по новым фактам. Идет борьба Украины за 2,65 млдр долларов транзитный. Но Украина с 2012 г и по 2017г потеряла 30 млрд долларов экспорта.Что же ЕС не беспокоился о судьбе экономики Украины? Она упала на 49%.И забеспокоилась о потере менее 10% экспорта. Причем тут экспорт.Это платеж за услуги Газпрому. Без экспорта товара,2,65 млрд долларов в статью экспорт. Говорят,что простой ГТС надо обслуживать.
Концерн Антонов,Южмаш,КБЮЖ,ОПЗ,неполную загрузку Мотор-Сич,Азовсталь надо содержать? Не все закрытые предприятия перечислил.
О международных веских организациях.Израиль аннексировал у Сирии и Палестины 65 тыс кв.км. Ни одной реакции солидной организации. Турция аннексировала северную часть Кипра.СБ ООН вели миротворцев из полицейских в буферную зону. В декабре 2019г срок пребывания миротворцев. Где санкции от веских организаций против Израиля и Турции? Мерзавцы свои.нарушители международных прав свои-свои.
Я достаю Голос Америки.Посты читают,потом удаляют.Даже называют сумму,которую платит режим Путина.Дураки. Там чистая пропаганда об Украине,Венесуэле,КНДР. После провозглашенной новой провокации,украинские корабли будут сопровождать корабли ЧФ России.
Пока истец,по иску которого районный суд Москвы признал майдан госпереворотом.Решения судов подписантов Конвенции СНГ признаются всеми. Уйдите из состава СНГ.Боитесь лишится общего рынка и беспошлинной торговли. но в апреле мечта украинская придет наяву и Украина будет исключена из СНГ.Нет торговли без пошлин,нет общего рынка.Все в Европу. Тогда же уйдет из обихода безвизовый режим. И тогда у почти 3,5 млн украинцев встанет проблема трудоустройства. Все нелегалы получат невъездной. А их почти 50%. Трибунал продолжает заседания по новым фактам. Идет борьба Украины за 2,65 млдр долларов транзитный. Но Украина с 2012 г и по 2017г потеряла 30 млрд долларов экспорта.Что же ЕС не беспокоился о судьбе экономики Украины? Она упала на 49%.И забеспокоилась о потере менее 10% экспорта. Причем тут экспорт.Это платеж за услуги Газпрому. Без экспорта товара,2,65 млрд долларов в статью экспорт. Говорят,что простой ГТС надо обслуживать.
Концерн Антонов,Южмаш,КБЮЖ,ОПЗ,неполную загрузку Мотор-Сич,Азовсталь надо содержать? Не все закрытые предприятия перечислил.
О международных веских организациях.Израиль аннексировал у Сирии и Палестины 65 тыс кв.км. Ни одной реакции солидной организации. Турция аннексировала северную часть Кипра.СБ ООН вели миротворцев из полицейских в буферную зону. В декабре 2019г срок пребывания миротворцев. Где санкции от веских организаций против Израиля и Турции? Мерзавцы свои.нарушители международных прав свои-свои.
Я достаю Голос Америки.Посты читают,потом удаляют.Даже называют сумму,которую платит режим Путина.Дураки. Там чистая пропаганда об Украине,Венесуэле,КНДР. После провозглашенной новой провокации,украинские корабли будут сопровождать корабли ЧФ России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
у меня есть все основания считать выборы президента и Верховной рады в Украина не действительными.Причины:
1. Запрет избирать президента и кандидатов в ВР гражданам Украины,работающие в России,жителям ОРДЛО.
2. С введением военного положения в 10 областях не состоялись выборы в местные органы власти.Этим самым сохранились тенденции к старому президенту Порошенко и депутатам ВР.
Таким образом Украина в лице власти нарушила права почти 12 млн граждан- избирателей.
1. Запрет избирать президента и кандидатов в ВР гражданам Украины,работающие в России,жителям ОРДЛО.
2. С введением военного положения в 10 областях не состоялись выборы в местные органы власти.Этим самым сохранились тенденции к старому президенту Порошенко и депутатам ВР.
Таким образом Украина в лице власти нарушила права почти 12 млн граждан- избирателей.
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