Сообщение ivanes » Сегодня, 12:22

Пока жители Донбасса имеют украинское гражданство и никто не отказывался от него.Но Украина направила в ООН и СЕ документ о прекращении действия Европейской Конвенции по правам человека на оккупированных Россией территориях.

Пока истец,по иску которого районный суд Москвы признал майдан госпереворотом.Решения судов подписантов Конвенции СНГ признаются всеми. Уйдите из состава СНГ.Боитесь лишится общего рынка и беспошлинной торговли. но в апреле мечта украинская придет наяву и Украина будет исключена из СНГ.Нет торговли без пошлин,нет общего рынка.Все в Европу. Тогда же уйдет из обихода безвизовый режим. И тогда у почти 3,5 млн украинцев встанет проблема трудоустройства. Все нелегалы получат невъездной. А их почти 50%. Трибунал продолжает заседания по новым фактам. Идет борьба Украины за 2,65 млдр долларов транзитный. Но Украина с 2012 г и по 2017г потеряла 30 млрд долларов экспорта.Что же ЕС не беспокоился о судьбе экономики Украины? Она упала на 49%.И забеспокоилась о потере менее 10% экспорта. Причем тут экспорт.Это платеж за услуги Газпрому. Без экспорта товара,2,65 млрд долларов в статью экспорт. Говорят,что простой ГТС надо обслуживать.

Концерн Антонов,Южмаш,КБЮЖ,ОПЗ,неполную загрузку Мотор-Сич,Азовсталь надо содержать? Не все закрытые предприятия перечислил.

О международных веских организациях.Израиль аннексировал у Сирии и Палестины 65 тыс кв.км. Ни одной реакции солидной организации. Турция аннексировала северную часть Кипра.СБ ООН вели миротворцев из полицейских в буферную зону. В декабре 2019г срок пребывания миротворцев. Где санкции от веских организаций против Израиля и Турции? Мерзавцы свои.нарушители международных прав свои-свои.

Я достаю Голос Америки.Посты читают,потом удаляют.Даже называют сумму,которую платит режим Путина.Дураки. Там чистая пропаганда об Украине,Венесуэле,КНДР. После провозглашенной новой провокации,украинские корабли будут сопровождать корабли ЧФ России.