Сообщение Дед Анатольич » 02 фев 2019, 00:31

контакт писал(а): Что теперь,когда хохлы кормятся с другого стола...

контакт писал(а): Другого пути чем точно также вкладывать деньги в майдан,формировать свою позицию в другой стране опираясь на международное признание,в современном мире для внешней политики не существует!

контакт писал(а): "Велосипед" который изобрел кремль,не едет и работает только для внутреннего потребления.На РФ тв могут хоть до усеру доказывать свою якобы судебноправильную позицию,но все это выеденного яйца не стоит вне РФ правового поля.

Это понятно. То, что этот народец продажен я был в курсе годов с 70-х. Тот, кто почему-то считал его братским, мягко говоря, ошибался. В Макеевке я наблюдал дружелюбно-снисходительное отношение. Мол приехал, ну смотри как тут у нас. Не то, что у тебя под Тулой. И деньги другие, и земля богаче. В Полтаве рубль решал все. Готовность платить резко заставляла местных начинать понимать русский язык. И только в Черновцах была непродажная последовательная ненависть. Так что русским там было нечего делать уже давно. В Киеве в конце 80-х нарвался на улице на "языковой экзамен". Был спасен знакомыми. Так что я за то, чтобы Россия - отдельно, Украина - отдельно. Вот только не получается что-то. Перед Новым Годом умер сосед - уроженец Сумской области, ликвидатор аварии на ЧАЭС. Почти три года были знакомы, хорошо общались. Хоронить повезли на родину. Оттуда вернулась его дочь от первого брака с мужем и сыном подросткового возраста. Намерены жить в России, судиться за дом, получать российское гражданство. При том, что сын по-русски вообще не говорит. Чего за другим столом-то не сытно?Опять Вы правы! Мировое признание - это все. Можно даже положить на национальные законы, интересы, справедливость, главно - это международное признание. "Мы с Седым... Седой, скажи им, что мы с тобой!". Украине фартануло, будет шестеркой у США "дружить" против России. У России так не прокатит - против кого дружить? Удел России в мировом признании - быть опущенным. Как в 90-е. Зато в полном международном признании.Извините, как человек, планирующий еще как минимум пару лет прожить в России, я что-то не прихожу в экстаз от такого "признания".И тут Вы опять правы. Если честно, по телевизору я смотрю только сериалы по "России 1", но согласитесь, было бы странно, если бы журналисты, получающие бюджетные деньги гнали западную пропаганду? А для внутреннего потребления это годится, мнение ivanesa тому доказательство