Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение между прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве.
от 21 мая 1993 года
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)
Статья 4
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 8
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-p ... shenijakh/
ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)
подпись за Украину Л.КУЧМА
http://sudact.ru/law/protokol-k-konvent ... moshchi-i/
Но никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.
от 21 мая 1993 года
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)
Статья 4
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Статья 8
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-p ... shenijakh/
ДЛНР- территория Украины? Никто не оспорил.
Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Подписан в г. Москве 28.03.1997)
подпись за Украину Л.КУЧМА
http://sudact.ru/law/protokol-k-konvent ... moshchi-i/
Но никак не хочет Украина выходить официально из СНГ.Лишается общего рынка.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев интересовал режим свободной торговли в СНГ. Надо было как-то объяснять юридически такое положение вещей, и Украина получила официальный статус «страны-учредительницы Содружества». Сейчас это позволяет украинской дипломатии заявлять, что в силу этого статуса Украина не должна, как Грузия, уведомлять секретариат СНГ о выходе из этой организации. В свою очередь, Секретариат СНГ заявляет, что он не считает, что Киев покинул организацию.
В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции.В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.
. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2547491.html
В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции.В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.
. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2547491.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украинская власть отказалась от защиты прав и свобод людей на Донбассе.
у вас каша в голове?Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
ivanes писал(а):Один суд Москвы по заявлению гражданина Украины признал Майдан государственным переворотом.
Кого в мировой юриспруденции интересует что там признал "Один суд Москвы"?Назовите хоть одну вескую организацию.
ivanes писал(а):Соглашение между прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Украины о правовой помощи и сотрудничестве.
Подскажите плз,как между двумя солидными учреждениями вы втискиваете сее "украинскии народный трибунал"?Может быть РФ прокуратура и опустится до такого уровня,что бы признавать некую законность такой конторки,но вряд ли стоит ожидать от всех такого же.Поэтому "сее" и ее "раследование" можете ,уважаемый, приводить как аргумент,потреблять,упоминать онли на гебельс-тв,на что такие "раследования" и расчитаны.Повторюсь!В приличной международной компании,РФ пропаганду не смотрят.Считается моветон упоминание таких аргументов.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока жители Донбасса имеют украинское гражданство и никто не отказывался от него.Но Украина направила в ООН и СЕ документ о прекращении действия Европейской Конвенции по правам человека на оккупированных Россией территориях.
Пока истец,по иску которого районный суд Москвы признал майдан госпереворотом.Решения судов подписантов Конвенции СНГ признаются всеми. Уйдите из состава СНГ.Боитесь лишится общего рынка и беспошлинной торговли. но в апреле мечта украинская придет наяву и Украина будет исключена из СНГ.Нет торговли без пошлин,нет общего рынка.Все в Европу. Тогда же уйдет из обихода безвизовый режим. И тогда у почти 3,5 млн украинцев встанет проблема трудоустройства. Все нелегалы получат невъездной. А их почти 50%. Трибунал продолжает заседания по новым фактам. Идет борьба Украины за 2,65 млдр долларов транзитный. Но Украина с 2012 г и по 2017г потеряла 30 млрд долларов экспорта.Что же ЕС не беспокоился о судьбе экономики Украины? Она упала на 49%.И забеспокоилась о потере менее 10% экспорта. Причем тут экспорт.Это платеж за услуги Газпрому. Без экспорта товара,2,65 млрд долларов в статью экспорт. Говорят,что простой ГТС надо обслуживать.
Концерн Антонов,Южмаш,КБЮЖ,ОПЗ,неполную загрузку Мотор-Сич,Азовсталь надо содержать? Не все закрытые предприятия перечислил.
О международных веских организациях.Израиль аннексировал у Сирии и Палестины 65 тыс кв.км. Ни одной реакции солидной организации. Турция аннексировала северную часть Кипра.СБ ООН вели миротворцев из полицейских в буферную зону. В декабре 2019г срок пребывания миротворцев. Где санкции от веских организаций против Израиля и Турции? Мерзавцы свои.нарушители международных прав свои-свои.
Я достаю Голос Америки.Посты читают,потом удаляют.Даже называют сумму,которую платит режим Путина.Дураки. Там чистая пропаганда об Украине,Венесуэле,КНДР. После провозглашенной новой провокации,украинские корабли будут сопровождать корабли ЧФ России.
Пока истец,по иску которого районный суд Москвы признал майдан госпереворотом.Решения судов подписантов Конвенции СНГ признаются всеми. Уйдите из состава СНГ.Боитесь лишится общего рынка и беспошлинной торговли. но в апреле мечта украинская придет наяву и Украина будет исключена из СНГ.Нет торговли без пошлин,нет общего рынка.Все в Европу. Тогда же уйдет из обихода безвизовый режим. И тогда у почти 3,5 млн украинцев встанет проблема трудоустройства. Все нелегалы получат невъездной. А их почти 50%. Трибунал продолжает заседания по новым фактам. Идет борьба Украины за 2,65 млдр долларов транзитный. Но Украина с 2012 г и по 2017г потеряла 30 млрд долларов экспорта.Что же ЕС не беспокоился о судьбе экономики Украины? Она упала на 49%.И забеспокоилась о потере менее 10% экспорта. Причем тут экспорт.Это платеж за услуги Газпрому. Без экспорта товара,2,65 млрд долларов в статью экспорт. Говорят,что простой ГТС надо обслуживать.
Концерн Антонов,Южмаш,КБЮЖ,ОПЗ,неполную загрузку Мотор-Сич,Азовсталь надо содержать? Не все закрытые предприятия перечислил.
О международных веских организациях.Израиль аннексировал у Сирии и Палестины 65 тыс кв.км. Ни одной реакции солидной организации. Турция аннексировала северную часть Кипра.СБ ООН вели миротворцев из полицейских в буферную зону. В декабре 2019г срок пребывания миротворцев. Где санкции от веских организаций против Израиля и Турции? Мерзавцы свои.нарушители международных прав свои-свои.
Я достаю Голос Америки.Посты читают,потом удаляют.Даже называют сумму,которую платит режим Путина.Дураки. Там чистая пропаганда об Украине,Венесуэле,КНДР. После провозглашенной новой провокации,украинские корабли будут сопровождать корабли ЧФ России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
у меня есть все основания считать выборы президента и Верховной рады в Украина не действительными.Причины:
1. Запрет избирать президента и кандидатов в ВР гражданам Украины,работающие в России,жителям ОРДЛО.
2. С введением военного положения в 10 областях не состоялись выборы в местные органы власти.Этим самым сохранились тенденции к старому президенту Порошенко и депутатам ВР.
Таким образом Украина в лице власти нарушила права почти 12 млн граждан- избирателей.
1. Запрет избирать президента и кандидатов в ВР гражданам Украины,работающие в России,жителям ОРДЛО.
2. С введением военного положения в 10 областях не состоялись выборы в местные органы власти.Этим самым сохранились тенденции к старому президенту Порошенко и депутатам ВР.
Таким образом Украина в лице власти нарушила права почти 12 млн граждан- избирателей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):у меня есть все основания считать выборы президента и Верховной рады в Украина не действительными.
Вы так и не поняли.Что теперь,когда хохлы кормятся с другого стола,плевать они и мировое сообщество хотело на то что считаете вы За это в принципе и был майдан.Другого пути чем точно также вкладывать деньги в майдан,формировать свою позицию в другой стране опираясь на международное признание,в современном мире для внешней политики не существует!"Велосипед" который изобрел кремль,не едет и работает только для внутреннего потребления.На РФ тв могут хоть до усеру доказывать свою якобы судебноправильную позицию,но все это выеденного яйца не стоит вне РФ правового поля.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Что теперь,когда хохлы кормятся с другого стола...
Это понятно. То, что этот народец продажен я был в курсе годов с 70-х. Тот, кто почему-то считал его братским, мягко говоря, ошибался. В Макеевке я наблюдал дружелюбно-снисходительное отношение. Мол приехал, ну смотри как тут у нас. Не то, что у тебя под Тулой. И деньги другие, и земля богаче. В Полтаве рубль решал все. Готовность платить резко заставляла местных начинать понимать русский язык. И только в Черновцах была непродажная последовательная ненависть. Так что русским там было нечего делать уже давно. В Киеве в конце 80-х нарвался на улице на "языковой экзамен". Был спасен знакомыми. Так что я за то, чтобы Россия - отдельно, Украина - отдельно. Вот только не получается что-то. Перед Новым Годом умер сосед - уроженец Сумской области, ликвидатор аварии на ЧАЭС. Почти три года были знакомы, хорошо общались. Хоронить повезли на родину. Оттуда вернулась его дочь от первого брака с мужем и сыном подросткового возраста. Намерены жить в России, судиться за дом, получать российское гражданство. При том, что сын по-русски вообще не говорит. Чего за другим столом-то не сытно?
контакт писал(а):Другого пути чем точно также вкладывать деньги в майдан,формировать свою позицию в другой стране опираясь на международное признание,в современном мире для внешней политики не существует!
Опять Вы правы! Мировое признание - это все. Можно даже положить на национальные законы, интересы, справедливость, главно - это международное признание. "Мы с Седым... Седой, скажи им, что мы с тобой!". Украине фартануло, будет шестеркой у США "дружить" против России. У России так не прокатит - против кого дружить? Удел России в мировом признании - быть опущенным. Как в 90-е. Зато в полном международном признании.
Извините, как человек, планирующий еще как минимум пару лет прожить в России, я что-то не прихожу в экстаз от такого "признания".
контакт писал(а):"Велосипед" который изобрел кремль,не едет и работает только для внутреннего потребления.На РФ тв могут хоть до усеру доказывать свою якобы судебноправильную позицию,но все это выеденного яйца не стоит вне РФ правового поля.
И тут Вы опять правы. Если честно, по телевизору я смотрю только сериалы по "России 1", но согласитесь, было бы странно, если бы журналисты, получающие бюджетные деньги гнали западную пропаганду? А для внутреннего потребления это годится, мнение ivanesa тому доказательство
Только живи, и до всего доживешь
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дед Анатольич писал(а):контакт писал(а):Что теперь,когда хохлы кормятся с другого стола...
Это понятно. То, что этот народец продажен я был в курсе годов с 70-х. Тот, кто почему-то считал его братским, мягко говоря, ошибался. В Макеевке я наблюдал дружелюбно-снисходительное отношение. Мол приехал, ну смотри как тут у нас. Не то, что у тебя под Тулой. И деньги другие, и земля богаче. В Полтаве рубль решал все. Готовность платить резко заставляла местных начинать понимать русский язык. И только в Черновцах была непродажная последовательная ненависть. Так что русским там было нечего делать уже давно. В Киеве в конце 80-х нарвался на улице на "языковой экзамен". Был спасен знакомыми. Так что я за то, чтобы Россия - отдельно, Украина - отдельно.
Я бы не сказал что "продажен".Просто надо понимать что миф рожденный в СССР о том что русские и другие малые народы-РАВНЫЕ братья,работал только в РСФСР.Для всех без исключения РСФСР в сознании был "большой брат".Копните историю и будет развеян еще один миф,что все народы просились в СССР.Политика руссификации малых народов,ущемление национальной индефикации, централизованое управление местных процессов(без понимания специфики регионов) все ЭТО сейчас всплывает когда например украинцы выбирают с чьего стола кушать.А собственно выбор то и невелик.Есть европа которая понимает суть проблемы и всячески подогревает и раздувает данную тему.И есть костность кремля,который закрыт для диалога и не дает надежды,что подход в отношениях к "малым народам" переосмысленн.РФ это не РСФСР,а даже наоборот,еще жестче в таких вопросах.
Дед Анатольич писал(а):Вот только не получается что-то. Перед Новым Годом умер сосед - уроженец Сумской области, ликвидатор аварии на ЧАЭС. Почти три года были знакомы, хорошо общались. Хоронить повезли на родину. Оттуда вернулась его дочь от первого брака с мужем и сыном подросткового возраста. Намерены жить в России, судиться за дом, получать российское гражданство. При том, что сын по-русски вообще не говорит. Чего за другим столом-то не сытно?
Рыба ищет там где глубже,человек там где лучше.На данный момент едут за длинным(не таким как раньше) рублем.Тратить его едут обратно в Украину.Едут в основном те,кто не может в силу обстоятельств ехать в европу.Пока так,посмотрим как далее будет.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дед Анатольич писал(а):контакт писал(а):Другого пути чем точно также вкладывать деньги в майдан,формировать свою позицию в другой стране опираясь на международное признание,в современном мире для внешней политики не существует!
Опять Вы правы! Мировое признание - это все. Можно даже положить на национальные законы, интересы, справедливость, главно - это международное признание. "Мы с Седым... Седой, скажи им, что мы с тобой!". Украине фартануло, будет шестеркой у США "дружить" против России. У России так не прокатит - против кого дружить? Удел России в мировом признании - быть опущенным. Как в 90-е. Зато в полном международном признании.
Извините, как человек, планирующий еще как минимум пару лет прожить в России, я что-то не прихожу в экстаз от такого "признания".
Кого интересовала РФ до 14го года?Олимпиада в Сочи,свободный вход в международные инстанции.Смотрели сквозь пальцы на агрессию против Грузии,свободу слова и права человека,допингуют и хрен с ним.Абсолютно все изменилось когда стали понятны личные амбиции отдельно взятых людей в правительстве РФ.Когда стало понятно,что военная машина стала агрессивной.
Очередной миф что в 90е кто-то опускал РФ.Мировое сообщество брало с постсоветского пространство все то что ей давали на блюдечке!Никто не нарушал территориальную целостность,не ущемлял в доступе к международным инстанциям.Заслуга нынешней власти что она помогла пережить стране 90е и достойно ввела страну в 2010е.Не то чтобы заслуга,просто люди получающие бюджетные средства-хорошо сделали свою работу.Никаких медалей за это не дают!А дальше все пошло наперекосяк.Кто-то возомнил что он спаситель русского народа,кто-то не захотел(а может просто не дали) просто уйти и наслаждаться лаврами.Кто-то захотел передела мирового право порядка что б реализовать личные амбиции(потому как никто еще на пальцах не обьяснил какие выгоды поимели налогоплатильщики).И ладно бы даже на это,мировое сообщество б молчаливо одобрило,если б не "топорность" с которой это осуществили.Все видят гопника неспособного к диалогу.Все видят ржавый москвич который едет по встречке.Не профессионализм и полный провал который уже очевиден.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Можно я повторюсь о равенстве народов СССР.
Нашел такой показатель союзных республик СССР,как ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ на душу населения при СССР в разрезе республик и 4 последним годам существования СССР.
По порядку годов: 1985г,1987г,1989г,1990г в тыс долларов
1,РСФСР 14,8/12,5; 15,8/13,3;17,5/11,8
2.БССР 15,1/10,4; 16,1/10,5; 16,9/12,0; 15,6/12,0
3,УССР 12,1/13,3; 12,7/13,2; 13,1/14,7; 12,4/13,3
4.КазССР 10,2/8,9;10,9/10,4; 10,8/14,8; 10,1/17,7
5. УзССР 7,5/12,0; 7,2/12,9; 6,7/18,0; 6,6/17,4
6.ЛитССР 13,0/23,9; 14,6/22,2; 15,6/26,1;13,0/23,3
7.АзССР 11,0/7,4; 10,8/12,7; 9,9/14,0; 8,3/16,7
8.ГрузССР 12,8/31,5; 12,8/30,3;11,9/35,5; 10,6/41,9
10.ЛатССР 17,0/22,6;17,3/19,0;17,7/21,7; 16,2/26,9
11.15,4/26,0; 17,6/27,8; 16,9/28,2; 15,2/35,8
За деньги дружили.
Нашел такой показатель союзных республик СССР,как ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ на душу населения при СССР в разрезе республик и 4 последним годам существования СССР.
По порядку годов: 1985г,1987г,1989г,1990г в тыс долларов
1,РСФСР 14,8/12,5; 15,8/13,3;17,5/11,8
2.БССР 15,1/10,4; 16,1/10,5; 16,9/12,0; 15,6/12,0
3,УССР 12,1/13,3; 12,7/13,2; 13,1/14,7; 12,4/13,3
4.КазССР 10,2/8,9;10,9/10,4; 10,8/14,8; 10,1/17,7
5. УзССР 7,5/12,0; 7,2/12,9; 6,7/18,0; 6,6/17,4
6.ЛитССР 13,0/23,9; 14,6/22,2; 15,6/26,1;13,0/23,3
7.АзССР 11,0/7,4; 10,8/12,7; 9,9/14,0; 8,3/16,7
8.ГрузССР 12,8/31,5; 12,8/30,3;11,9/35,5; 10,6/41,9
10.ЛатССР 17,0/22,6;17,3/19,0;17,7/21,7; 16,2/26,9
11.15,4/26,0; 17,6/27,8; 16,9/28,2; 15,2/35,8
За деньги дружили.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
.Копните историю и будет развеян еще один миф,что все народы просились в СССР.
Тогда для чего трижды Украина ставила подпись вхождение сначала Империю,потом в России со временным правительством,потом в СССР? За Новоросию,за Одессу покупали или меняли подпись на территорию?
Олимпиада в Сочи,свободный вход в международные инстанции.Смотрели сквозь пальцы на агрессию против Грузии,свободу слова и права человека,допингуют и хрен с ним.
Но кто убил 87 миротворцев из России? Грузинские ВС.За убийство получили ответ.Кто нанес удар по Южной Осетии 08,08,2008г в день открытия ОИ в Пекине? Грузинские ВС.
Грузия ответила за убийство миротворцев,разрушение автономии в составе Грузии. Президент Франции лично побывал в Цхинвали и Тбилиси и создал истинную картину происшедшего. Сегодня Грузия без дипотношений с Россией.Швейцария посредник иона просит открыть российский рынок для вин,коньяков и минводы Боржоми. Не может торговать в Евросоюзе или США? Конкуренция большая с Чили и Кубой.
Тогда для чего трижды Украина ставила подпись вхождение сначала Империю,потом в России со временным правительством,потом в СССР? За Новоросию,за Одессу покупали или меняли подпись на территорию?
Олимпиада в Сочи,свободный вход в международные инстанции.Смотрели сквозь пальцы на агрессию против Грузии,свободу слова и права человека,допингуют и хрен с ним.
Но кто убил 87 миротворцев из России? Грузинские ВС.За убийство получили ответ.Кто нанес удар по Южной Осетии 08,08,2008г в день открытия ОИ в Пекине? Грузинские ВС.
Грузия ответила за убийство миротворцев,разрушение автономии в составе Грузии. Президент Франции лично побывал в Цхинвали и Тбилиси и создал истинную картину происшедшего. Сегодня Грузия без дипотношений с Россией.Швейцария посредник иона просит открыть российский рынок для вин,коньяков и минводы Боржоми. Не может торговать в Евросоюзе или США? Конкуренция большая с Чили и Кубой.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
.Копните историю и будет развеян еще один миф,что все народы просились в СССР.
Тогда для чего трижды Украина ставила подпись вхождение сначала Империю,потом в России со временным правительством,потом в СССР? За Новоросию,за Одессу покупали или меняли подпись на территорию?
Олимпиада в Сочи,свободный вход в международные инстанции.Смотрели сквозь пальцы на агрессию против Грузии,свободу слова и права человека,допингуют и хрен с ним.
Но кто убил 87 миротворцев из России? Грузинские ВС.За убийство получили ответ.Кто нанес удар по Южной Осетии 08,08,2008г в день открытия ОИ в Пекине? Грузинские ВС.
Грузия ответила за убийство миротворцев,разрушение автономии в составе Грузии. Президент Франции лично побывал в Цхинвали и Тбилиси и создал истинную картину происшедшего. Сегодня Грузия без дипотношений с Россией.Швейцария посредник иона просит открыть российский рынок для вин,коньяков и минводы Боржоми. Не может торговать в Евросоюзе или США? Конкуренция большая с Чили и Кубой.
История. 1654г Б.Хмельницкий подписал вхождение в Российскую Империю. "Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не порывая с государством Российским, пусть народ украинский на своей земле имеет право самостоятельно приводить в порядок свою жизнь"- сказал Грушевский в 1917г
Источник: http://statehistory.ru/4668/Formirovani ... 7-1928-gg/
Задолго до этого.Екатерина -11 основала Елисаветград (Кироваград)в 1775г,Екатеринослав(Днепр) в1776г,Херсон в 1789г,Одессу в 1794г.Но как эти города попали в Украину -УНР? За подпись под договором города.
6-8(19-21) апреля 1917г в Киеве прошёл Всеукраинский национальный съезд.Участники съезда приняли решение о создании органа государственной власти и разработке проекта автономного статуса Украины.
В то время как А. Керенский соглашался отдать в распоряжение Центральной Рады только пять губерний – Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и часть Черниговской [3], на общем собрании 31 октября (13 ноября) Рада распространила власть своего Генерального секретариата также на Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Холмскую и частично Таврическую (без Крыма), Курскую и Воронежскую губернии [2].
Источник: http://statehistory.ru/4668/Formirovani ... 7-1928-gg/
Тогда для чего трижды Украина ставила подпись вхождение сначала Империю,потом в России со временным правительством,потом в СССР? За Новоросию,за Одессу покупали или меняли подпись на территорию?
Олимпиада в Сочи,свободный вход в международные инстанции.Смотрели сквозь пальцы на агрессию против Грузии,свободу слова и права человека,допингуют и хрен с ним.
Но кто убил 87 миротворцев из России? Грузинские ВС.За убийство получили ответ.Кто нанес удар по Южной Осетии 08,08,2008г в день открытия ОИ в Пекине? Грузинские ВС.
Грузия ответила за убийство миротворцев,разрушение автономии в составе Грузии. Президент Франции лично побывал в Цхинвали и Тбилиси и создал истинную картину происшедшего. Сегодня Грузия без дипотношений с Россией.Швейцария посредник иона просит открыть российский рынок для вин,коньяков и минводы Боржоми. Не может торговать в Евросоюзе или США? Конкуренция большая с Чили и Кубой.
История. 1654г Б.Хмельницкий подписал вхождение в Российскую Империю. "Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не порывая с государством Российским, пусть народ украинский на своей земле имеет право самостоятельно приводить в порядок свою жизнь"- сказал Грушевский в 1917г
Источник: http://statehistory.ru/4668/Formirovani ... 7-1928-gg/
Задолго до этого.Екатерина -11 основала Елисаветград (Кироваград)в 1775г,Екатеринослав(Днепр) в1776г,Херсон в 1789г,Одессу в 1794г.Но как эти города попали в Украину -УНР? За подпись под договором города.
6-8(19-21) апреля 1917г в Киеве прошёл Всеукраинский национальный съезд.Участники съезда приняли решение о создании органа государственной власти и разработке проекта автономного статуса Украины.
В то время как А. Керенский соглашался отдать в распоряжение Центральной Рады только пять губерний – Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и часть Черниговской [3], на общем собрании 31 октября (13 ноября) Рада распространила власть своего Генерального секретариата также на Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Холмскую и частично Таврическую (без Крыма), Курскую и Воронежскую губернии [2].
Источник: http://statehistory.ru/4668/Formirovani ... 7-1928-gg/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
укры и тогда вольничали и захватывали чужие территории.
Всего за период 1917-1920 гг. на территории Украины насчитывают 16 самопровозглашенных политических образований.признавая существование только УНР и ЗУНР. Первой такой республикой стала Одесская Советская Республика, созданная 17(30) января 1918 г. Её территория охватывала Херсонскую губернию. Республика просуществовала до 13 марта 1918 г, когда Одессу захватили германские и австро-венгерские войска.
Советская социалистическая республика Тавриды в составе РСФСР и до 19 марта включала в свой состав всю территорию Таврической губернии – Крымский полуостров и северные районы, прилегающие к Чёрному и Азовскому морям. Немцы оккупировали Крым.
27-30 января (9-12 февраля) 1918 г. в Харьковской гостинице «Метрополь» прошёл 4-й областной съезд Советов рабочих депутатов.На следующий день съезд отправил Ленину телеграмму: «Областной съезд Советов принял резолюцию о создании Совета народных комиссаров Донецко-Криворожского бассейна как части общероссийской федерации Советов».
За несколько дней до провозглашения Донецкой республики Центральная Рада подписала в Бресте договор с Германией и Австро-Венгрией, которым разрешила ввод австро-германских войск на территорию Украины.
Согласна договору, северная граница Украины проходила по линии Тарноград-Белограй-Красностав-Мельник-Великолитовск-Каменец-Пружаны-Выгановское озеро, т. е. УНР передали часть Западного Полесья с белорусским населением. Встал вопрос о том, где проходит восточная граница Украины – Рада считала Донбасс украинским, в то время как Петроград и сам Донбасс признавал себя советским.
Источник: http://statehistory.ru/4668/Formirovani ... 7-1928-gg/
Всего за период 1917-1920 гг. на территории Украины насчитывают 16 самопровозглашенных политических образований.признавая существование только УНР и ЗУНР. Первой такой республикой стала Одесская Советская Республика, созданная 17(30) января 1918 г. Её территория охватывала Херсонскую губернию. Республика просуществовала до 13 марта 1918 г, когда Одессу захватили германские и австро-венгерские войска.
Советская социалистическая республика Тавриды в составе РСФСР и до 19 марта включала в свой состав всю территорию Таврической губернии – Крымский полуостров и северные районы, прилегающие к Чёрному и Азовскому морям. Немцы оккупировали Крым.
27-30 января (9-12 февраля) 1918 г. в Харьковской гостинице «Метрополь» прошёл 4-й областной съезд Советов рабочих депутатов.На следующий день съезд отправил Ленину телеграмму: «Областной съезд Советов принял резолюцию о создании Совета народных комиссаров Донецко-Криворожского бассейна как части общероссийской федерации Советов».
За несколько дней до провозглашения Донецкой республики Центральная Рада подписала в Бресте договор с Германией и Австро-Венгрией, которым разрешила ввод австро-германских войск на территорию Украины.
Согласна договору, северная граница Украины проходила по линии Тарноград-Белограй-Красностав-Мельник-Великолитовск-Каменец-Пружаны-Выгановское озеро, т. е. УНР передали часть Западного Полесья с белорусским населением. Встал вопрос о том, где проходит восточная граница Украины – Рада считала Донбасс украинским, в то время как Петроград и сам Донбасс признавал себя советским.
Источник: http://statehistory.ru/4668/Formirovani ... 7-1928-gg/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):.Копните историю и будет развеян еще один миф,что все народы просились в СССР.
Тогда для чего трижды Украина ставила подпись вхождение сначала Империю,потом в России со временным правительством,потом в СССР? За Новоросию,за Одессу покупали или меняли подпись на территорию?
Будьте любезны и обьясните каким макаром русское царство 1653го года и ее договор с Б.Хмельницким имеет отношение к РСФСР 1919года?А также уточните плз как марионеточный сьезд "8-10 марта 1919 г. в Харькове состоялся 3-й Съезд Советов УССР, который провозгласил о создании Украинской советской социалистической республики (УССР)" смог высказать мнение левобережной и всей правобережной Украины?А ведь согласно этому сьезду началась полномасштабное военное вторжение на тот момент независимое УНР.Так кто куда просился???
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"И. Сталин заявил: «Никакого Донкривбасса не будет и не должно быть». 17 февраля 1919 г. Ленин подписал постановление: «Просить т. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса»[10]. Компартия решила, что мелкобуржуазную Украину необходимо разбавить пролетарским элементом Донбасса. В то же время, официального решения о ликвидации или самороспуске ДКР, как и о присоединении его к Украине, не было. "
Ооо... как это перекликается с нашими реалиями.
Ооо... как это перекликается с нашими реалиями.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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