Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховный Совет РСФСР
Постановление
от 12 декабря 1991 года № 2015-I
О денонсации Договора об образовании СССР
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве.
5 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», которым объявил, что «Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим». Спустя 5 дней Верховный Совет Республики Беларусь постановил денонсировать Договор 1922 года об образовании СССР и считать его недействующим по отношению к Республике Беларусь.
Т.е все подписанты договора об образовании СССР посчитали правовым документом. Значит каждая союзная республика ставила подпись под договором от 30.12.1922г
Постановление
от 12 декабря 1991 года № 2015-I
О денонсации Договора об образовании СССР
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве.
5 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», которым объявил, что «Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим». Спустя 5 дней Верховный Совет Республики Беларусь постановил денонсировать Договор 1922 года об образовании СССР и считать его недействующим по отношению к Республике Беларусь.
Т.е все подписанты договора об образовании СССР посчитали правовым документом. Значит каждая союзная республика ставила подпись под договором от 30.12.1922г
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
!В приличной международной компании,РФ пропаганду не смотрят.Считается моветон упоминание таких аргументов. контакт
Смотрят в США,Германии,Эстонии (узнал от форумчан). Там Д.Киселева так же ругают и обзывают.
Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
По данным украинского пенсионного фонда за 2016-2018г 1 млн пенсионеров из ОРДЛО получили пенсии.
Смотрят в США,Германии,Эстонии (узнал от форумчан). Там Д.Киселева так же ругают и обзывают.
Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
По данным украинского пенсионного фонда за 2016-2018г 1 млн пенсионеров из ОРДЛО получили пенсии.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Властями на Украине создана специальная группа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Москве бывший президента Украины Виктор Янукович.
"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.
"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.
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