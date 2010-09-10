Сообщение ivanes » Сегодня, 15:51

Властями на Украине создана специальная группа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Москве бывший президента Украины Виктор Янукович."У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.