Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховный Совет РСФСР
Постановление
от 12 декабря 1991 года № 2015-I
О денонсации Договора об образовании СССР
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве.
5 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», которым объявил, что «Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим». Спустя 5 дней Верховный Совет Республики Беларусь постановил денонсировать Договор 1922 года об образовании СССР и считать его недействующим по отношению к Республике Беларусь.
Т.е все подписанты договора об образовании СССР посчитали правовым документом. Значит каждая союзная республика ставила подпись под договором от 30.12.1922г
Постановление
от 12 декабря 1991 года № 2015-I
О денонсации Договора об образовании СССР
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве.
5 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», которым объявил, что «Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим». Спустя 5 дней Верховный Совет Республики Беларусь постановил денонсировать Договор 1922 года об образовании СССР и считать его недействующим по отношению к Республике Беларусь.
Т.е все подписанты договора об образовании СССР посчитали правовым документом. Значит каждая союзная республика ставила подпись под договором от 30.12.1922г
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
!В приличной международной компании,РФ пропаганду не смотрят.Считается моветон упоминание таких аргументов. контакт
Смотрят в США,Германии,Эстонии (узнал от форумчан). Там Д.Киселева так же ругают и обзывают.
Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
По данным украинского пенсионного фонда за 2016-2018г 1 млн пенсионеров из ОРДЛО получили пенсии.
Смотрят в США,Германии,Эстонии (узнал от форумчан). Там Д.Киселева так же ругают и обзывают.
Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
По данным украинского пенсионного фонда за 2016-2018г 1 млн пенсионеров из ОРДЛО получили пенсии.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Властями на Украине создана специальная группа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Москве бывший президента Украины Виктор Янукович.
"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.
"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео на заборе виллы, которую приписывают главе МВД Украины Арсену Авакову, появились листовки с фотографиями убитых украинских активистов.
Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает страница Речовий доказ в Facebook.
Также возле здания разместили транспарант на котором по-английски написано: "Здесь живет коррумпированный глава МВД Украины, который отказывает в правосудии активистам и журналистам которые были убиты или стали жертвами атак и преследований".
Среди фотографий погибших активистов на заборе, в частности, появились листовки с текстом о Екатерине Гандзюк, Александре Музычко, Павле Шеремете и Ирине Ноздровськой.
Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает страница Речовий доказ в Facebook.
Также возле здания разместили транспарант на котором по-английски написано: "Здесь живет коррумпированный глава МВД Украины, который отказывает в правосудии активистам и журналистам которые были убиты или стали жертвами атак и преследований".
Среди фотографий погибших активистов на заборе, в частности, появились листовки с текстом о Екатерине Гандзюк, Александре Музычко, Павле Шеремете и Ирине Ноздровськой.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):ivanes писал(а):"Если у руководства страны нет никакого видения перспективы развития страны, то начинают выдвигаться условия по повышению тарифов, сокращению субсидий и социальных программ. Бездумное выполнение этих требований ведет только к ухудшению жизни людей и показывает весь непрофессионализм нынешней власти
Это он про современную Россию сказал?
А вот и данные из России.
1.Потери от выдачи з/платы в конверте работающим в реальном секторе экономики=6 трлн руб
2.Потери от выдачи з/плат в теневом секторе=6 трлн руб
Итого потери 12 трлн руб. 13% НДФЛ=1,56 трлн мимо региональных бюджетов.
По данным российских специалистов и зарубежных теневая экономика в 2017 составляла от 36 до 40% ВВП. В 2018г =39,4%. Кто же в тени? 1.Строительство, 2.Ремонт жилья,3.Розничная торговля.4.Услуги населению
Каким образом застройщик укладывается в смету на этапе проекта или котлована,если ежегодно повышаются цены на стройматериалы? После постройки дома часть квартир продается по повышенной цене.Ипотеку на депозит не положит застройщик.если банк не даст добро на свою половину комиссионных.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вспышку кори зафиксировали в рядах нацгвардейцев в Винницкой воинской части 3008. По официальным данным командования, больных – более 20-ти, они в стационаре в инфекционных больницах.
Источник: https://informator.news/v-vynnytskoy-ob ... ynu-vydeo/
Источник: https://informator.news/v-vynnytskoy-ob ... ynu-vydeo/
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