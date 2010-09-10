Сообщение Дед Анатольич » 6 минут назад

MrM писал(а): Пока этого не будет - черный нал спасает россиян от их государства.

Хорошая фраза! Знаете в чем проблема? Проблема в том, что многие сторонники черного нала осмеливаются что-то требовать от государства. Ни моральных, ни законных прав у них на это нет. А они требуют! Начиная с моего знакомого, который три года назад причислил меня к "едрисне" на том основании, что у него пенсия меньше 10000, а мне насчитали... По его мнению, неоправданно много. Нет, я никогда не занимал чиновничьих должностей, у меня просто в трудовой всегда были записи. А знакомый мой больше 15 лет сидел либо на черном, либо на сером нале.А вот у нас в поселке молодой человек, хромает на палочке и жалуется на несправедливость. Работодатель его обидел! Больничный на 10000 рублей насчитал, при том, что в конвертике у него больше соточки выходило! И еще уволить пригрозил! А в прошлом году ходил гоголем - на такой курорт, на сякой курорт. Один банальнейший перелом...Я до недавнего времени квартиры сдавал исключительно с договором. 13% запредельная нагрузка? Нет, можно было бы и не платить. Вот только ко мне за своей долей наведывался и председатель ТСЖ, и участковый, да и соседи намекали, что сообщат, если им там чего-то не сделаю. И всех этих я посылал в пешем строю, ибо договор. И когда у меня одни арендаторы взбрыкнули, они вылетели в момент, и под угрозой уголовки мне все возместили.Не платите. Я стучать не буду. Но и не требуйте. Логично?