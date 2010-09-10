Сообщение Дед Анатольич » Сегодня, 13:05

MrM писал(а): И не говорите про врачей, учителей, полицейских.

А почему бы и не поговорить? 2017 год, операция по программе ВМП. Мне лично. Стоимость такой операции платно – от 350000 рублей. За операцию и лекарства я не заплатил ничего. Выбить эту операцию было нелегко, отказывали по возрасту, по месту жительства. Компенсировали затраты на средства реабилитации – 13500 рублей из 19000 потраченных фактически. Да, нужны были бумажки, но я их достал. Жена бесплатно лежала в Семашко. Добивались мы этого скандалами и звонками. В кардиодиспансере в 2015 году не платил ни копейки.У меня дети уже отучились, младший школу в 2004 году закончил. Не платил ни за старшего, ни за младшего. Невзирая на угрозы учителей и родительского комитета. Старшая невестка с 2016 года за двоих в школе не платила ничего. Родители собрались, начали жаловаться и… минус директор, минус три училки, одну даже под уголовку подвели. И хоть срока не дали, остальные стали очковать.С нашей стране, к сожалению, действует принцип, который мой старший сын называет армейским: если ты не знаешь, что тебе положено, это тебе не дадут. Это проблема. И возникает она внизу чиновничьей пирамиды, потому как именно они фактически оказывают услуги населению. Перед тем, как предъявлять абстрактные претензии к правительству в целом, которые заведомо не выйдут за пределы интернета или уютной кухоньки, неплохо бы, для начала, взять свои конкретные права. Вы думаете, что тот тюфяк в поликлинике, который услышав, что ближайший бесплатный анализ только через два месяца, покорно пошёл в кассу, будет интересоваться у правительства, куда идут его налоги? Ну-ну. Или, может, жаловаться пойдёт тот, кому за 1500 рублей без анализов открыли больничный в платной поликлинике?Не пойдут. Потому как многовато у нас людей, не готовых отстаивать свои мелкие бытовые права, и немало людей, поддерживающих коррупцию и пользующихся коррупцией. Нанять училку своего ребёнка репетитором, купить медсправку, без очереди по блату проскочить в кабинет. Все эти люди не заслуживают иной власти. А этой иной власти и не будет, потому как национальная идея в России – это чтобы у тебя всё было и тебе за это ничего не было.