Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховный Совет РСФСР
Постановление
от 12 декабря 1991 года № 2015-I
О денонсации Договора об образовании СССР
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве.
5 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», которым объявил, что «Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим». Спустя 5 дней Верховный Совет Республики Беларусь постановил денонсировать Договор 1922 года об образовании СССР и считать его недействующим по отношению к Республике Беларусь.
Т.е все подписанты договора об образовании СССР посчитали правовым документом. Значит каждая союзная республика ставила подпись под договором от 30.12.1922г
Постановление
от 12 декабря 1991 года № 2015-I
О денонсации Договора об образовании СССР
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве.
5 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», которым объявил, что «Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим». Спустя 5 дней Верховный Совет Республики Беларусь постановил денонсировать Договор 1922 года об образовании СССР и считать его недействующим по отношению к Республике Беларусь.
Т.е все подписанты договора об образовании СССР посчитали правовым документом. Значит каждая союзная республика ставила подпись под договором от 30.12.1922г
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
!В приличной международной компании,РФ пропаганду не смотрят.Считается моветон упоминание таких аргументов. контакт
Смотрят в США,Германии,Эстонии (узнал от форумчан). Там Д.Киселева так же ругают и обзывают.
Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
По данным украинского пенсионного фонда за 2016-2018г 1 млн пенсионеров из ОРДЛО получили пенсии.
Смотрят в США,Германии,Эстонии (узнал от форумчан). Там Д.Киселева так же ругают и обзывают.
Изначально "люди" отказались от юридического поля Украины.
По данным украинского пенсионного фонда за 2016-2018г 1 млн пенсионеров из ОРДЛО получили пенсии.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Властями на Украине создана специальная группа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Москве бывший президента Украины Виктор Янукович.
"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.
"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
я так думаю.Россия не признает итоги выборов (есть масса доказательств нарушения прав избирателей-граждан Украины)и по методу США и Евросоюза признает Януковича исполняющим обязанности президента Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео на заборе виллы, которую приписывают главе МВД Украины Арсену Авакову, появились листовки с фотографиями убитых украинских активистов.
Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает страница Речовий доказ в Facebook.
Также возле здания разместили транспарант на котором по-английски написано: "Здесь живет коррумпированный глава МВД Украины, который отказывает в правосудии активистам и журналистам которые были убиты или стали жертвами атак и преследований".
Среди фотографий погибших активистов на заборе, в частности, появились листовки с текстом о Екатерине Гандзюк, Александре Музычко, Павле Шеремете и Ирине Ноздровськой.
Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает страница Речовий доказ в Facebook.
Также возле здания разместили транспарант на котором по-английски написано: "Здесь живет коррумпированный глава МВД Украины, который отказывает в правосудии активистам и журналистам которые были убиты или стали жертвами атак и преследований".
Среди фотографий погибших активистов на заборе, в частности, появились листовки с текстом о Екатерине Гандзюк, Александре Музычко, Павле Шеремете и Ирине Ноздровськой.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):ivanes писал(а):"Если у руководства страны нет никакого видения перспективы развития страны, то начинают выдвигаться условия по повышению тарифов, сокращению субсидий и социальных программ. Бездумное выполнение этих требований ведет только к ухудшению жизни людей и показывает весь непрофессионализм нынешней власти
Это он про современную Россию сказал?
А вот и данные из России.
1.Потери от выдачи з/платы в конверте работающим в реальном секторе экономики=6 трлн руб
2.Потери от выдачи з/плат в теневом секторе=6 трлн руб
Итого потери 12 трлн руб. 13% НДФЛ=1,56 трлн мимо региональных бюджетов.
По данным российских специалистов и зарубежных теневая экономика в 2017 составляла от 36 до 40% ВВП. В 2018г =39,4%. Кто же в тени? 1.Строительство, 2.Ремонт жилья,3.Розничная торговля.4.Услуги населению
Каким образом застройщик укладывается в смету на этапе проекта или котлована,если ежегодно повышаются цены на стройматериалы? После постройки дома часть квартир продается по повышенной цене.Ипотеку на депозит не положит застройщик.если банк не даст добро на свою половину комиссионных.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вспышку кори зафиксировали в рядах нацгвардейцев в Винницкой воинской части 3008. По официальным данным командования, больных – более 20-ти, они в стационаре в инфекционных больницах.
Источник: https://informator.news/v-vynnytskoy-ob ... ynu-vydeo/
Источник: https://informator.news/v-vynnytskoy-ob ... ynu-vydeo/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Забыли добавить к своим расчетам потерь ЕСН, кучу остальных поборов и налоговая нагрузка для россиян станет запредельной.
А зачем такому правительству деньги?
Для очередных космолетов на Марс, перекладывание плитки по всей Москве, строительство еще 10-ти колец метро в Москве, пригожинские ЧВК, киселевскую пропаганду, организации мегаолимпиады, оплаты советско-бандитского зоопарка в Донбасе, помощи братскому Габону, гонке вооружений, откорма полковников Захарченко? Зачем Этим деньги? У них их итак много.
Нужны минимальные нормальные и понятные налоги, нужна жесткая система контроля за их расходованием, нужен нормальный независимый от Путина парламент, имеющий возможности дать по рукам и в морду зарвавшимся чиновникам из правительства, нужен независимый суд и выборная система. Два срока по 4 года на любой выборной должности, затем пожизненный запрет на занятие такой должности.
Пока этого не будет - черный нал спасает россиян от их государства.
А зачем такому правительству деньги?
Для очередных космолетов на Марс, перекладывание плитки по всей Москве, строительство еще 10-ти колец метро в Москве, пригожинские ЧВК, киселевскую пропаганду, организации мегаолимпиады, оплаты советско-бандитского зоопарка в Донбасе, помощи братскому Габону, гонке вооружений, откорма полковников Захарченко? Зачем Этим деньги? У них их итак много.
Нужны минимальные нормальные и понятные налоги, нужна жесткая система контроля за их расходованием, нужен нормальный независимый от Путина парламент, имеющий возможности дать по рукам и в морду зарвавшимся чиновникам из правительства, нужен независимый суд и выборная система. Два срока по 4 года на любой выборной должности, затем пожизненный запрет на занятие такой должности.
Пока этого не будет - черный нал спасает россиян от их государства.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Забыли добавить к своим расчетам потерь ЕСН, кучу остальных поборов и налоговая нагрузка для россиян станет запредельной.
А зачем такому правительству деньги?
Для очередных космолетов на Марс, перекладывание плитки по всей Москве, строительство еще 10-ти колец метро в Москве, пригожинские ЧВК, киселевскую пропаганду, организации мегаолимпиады, оплаты советско-бандитского зоопарка в Донбасе, помощи братскому Габону, гонке вооружений, откорма полковников Захарченко? Зачем Этим деньги? У них их итак много.
Можно и это позволить.Пусть только хоть кто нибудь обьяснит ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ и какой план.Что в конечном варианте поимеет каждый гражданин.А так только "вера в руководящую роль партии".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Пока этого не будет - черный нал спасает россиян от их государства.
Хорошая фраза! Знаете в чем проблема? Проблема в том, что многие сторонники черного нала осмеливаются что-то требовать от государства. Ни моральных, ни законных прав у них на это нет. А они требуют! Начиная с моего знакомого, который три года назад причислил меня к "едрисне" на том основании, что у него пенсия меньше 10000, а мне насчитали... По его мнению, неоправданно много. Нет, я никогда не занимал чиновничьих должностей, у меня просто в трудовой всегда были записи. А знакомый мой больше 15 лет сидел либо на черном, либо на сером нале.
А вот у нас в поселке молодой человек, хромает на палочке и жалуется на несправедливость. Работодатель его обидел! Больничный на 10000 рублей насчитал, при том, что в конвертике у него больше соточки выходило! И еще уволить пригрозил! А в прошлом году ходил гоголем - на такой курорт, на сякой курорт. Один банальнейший перелом...
Я до недавнего времени квартиры сдавал исключительно с договором. 13% запредельная нагрузка? Нет, можно было бы и не платить. Вот только ко мне за своей долей наведывался и председатель ТСЖ, и участковый, да и соседи намекали, что сообщат, если им там чего-то не сделаю. И всех этих я посылал в пешем строю, ибо договор. И когда у меня одни арендаторы взбрыкнули, они вылетели в момент, и под угрозой уголовки мне все возместили.
Не платите. Я стучать не буду. Но и не требуйте. Логично?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Пока этого не будет - черный нал спасает россиян от их государства.
MrM из строительного бизнеса - возможно, там процветает чёрный нал и чёрные зарплаты. Мне вот один кровельщик не мог поверить, что у кого-то в Рязани, в частности у меня, 60 тыс в месяц не выходит. А вот стукнул его инфаркт - и перестал быть нужным работадателю
Так что "чёрные " деньги - это до поры, до времени... А людей, которые закон более-менее соблюдают, кто работает официально и зарплату получает белую, в стране всё же больше. Хотя, допускаю, строителям в это сложно поверить
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У меня тоже большая белая зарплата, кстати...
Вопрос не в 13% НДФЛ, а в ЕСН. Непомерно раздутом налоге, назначение которого непонятно. И не говорите про врачей, учителей, полицейских. Медицина фактически платная, в школах поборы и платные курсы, полиция занимается только крупными делами. Кражу кошелька или смартфона даже рассматривать не будет.
Есть еще вопрос замороженных пенсий, пенсионного возраста, распределение госбюджета Ротенбергам в карман и все вышеперечисленное в прошлом посте. Куда уходят наши налоги? В Москву вкладывют безумные средства, но жить там все равно нельзя, а Шацком районе в селах нет дорог (хотя 50% живущих - московские пенсионеры).
Вопрос не в 13% НДФЛ, а в ЕСН. Непомерно раздутом налоге, назначение которого непонятно. И не говорите про врачей, учителей, полицейских. Медицина фактически платная, в школах поборы и платные курсы, полиция занимается только крупными делами. Кражу кошелька или смартфона даже рассматривать не будет.
Есть еще вопрос замороженных пенсий, пенсионного возраста, распределение госбюджета Ротенбергам в карман и все вышеперечисленное в прошлом посте. Куда уходят наши налоги? В Москву вкладывют безумные средства, но жить там все равно нельзя, а Шацком районе в селах нет дорог (хотя 50% живущих - московские пенсионеры).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а): И не говорите про врачей, учителей, полицейских.
А почему бы и не поговорить? 2017 год, операция по программе ВМП. Мне лично. Стоимость такой операции платно – от 350000 рублей. За операцию и лекарства я не заплатил ничего. Выбить эту операцию было нелегко, отказывали по возрасту, по месту жительства. Компенсировали затраты на средства реабилитации – 13500 рублей из 19000 потраченных фактически. Да, нужны были бумажки, но я их достал. Жена бесплатно лежала в Семашко. Добивались мы этого скандалами и звонками. В кардиодиспансере в 2015 году не платил ни копейки.
У меня дети уже отучились, младший школу в 2004 году закончил. Не платил ни за старшего, ни за младшего. Невзирая на угрозы учителей и родительского комитета. Старшая невестка с 2016 года за двоих в школе не платила ничего. Родители собрались, начали жаловаться и… минус директор, минус три училки, одну даже под уголовку подвели. И хоть срока не дали, остальные стали очковать.
С нашей стране, к сожалению, действует принцип, который мой старший сын называет армейским: если ты не знаешь, что тебе положено, это тебе не дадут. Это проблема. И возникает она внизу чиновничьей пирамиды, потому как именно они фактически оказывают услуги населению. Перед тем, как предъявлять абстрактные претензии к правительству в целом, которые заведомо не выйдут за пределы интернета или уютной кухоньки, неплохо бы, для начала, взять свои конкретные права. Вы думаете, что тот тюфяк в поликлинике, который услышав, что ближайший бесплатный анализ только через два месяца, покорно пошёл в кассу, будет интересоваться у правительства, куда идут его налоги? Ну-ну. Или, может, жаловаться пойдёт тот, кому за 1500 рублей без анализов открыли больничный в платной поликлинике?
Не пойдут. Потому как многовато у нас людей, не готовых отстаивать свои мелкие бытовые права, и немало людей, поддерживающих коррупцию и пользующихся коррупцией. Нанять училку своего ребёнка репетитором, купить медсправку, без очереди по блату проскочить в кабинет. Все эти люди не заслуживают иной власти. А этой иной власти и не будет, потому как национальная идея в России – это чтобы у тебя всё было и тебе за это ничего не было.
Только живи, и до всего доживешь
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