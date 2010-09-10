Сообщение ivanes » 11 фев 2019, 16:51

Геннадий Балашов за 2017 год получил почти 1,2 миллиона гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью, тогда как его жена – 370 тысяч.

Среди доходов в декларации Бессмертного указаны 269 162 грн зарплаты, 130 965 - зарплата полученная по совместительству, 17 050 грн страховой выплаты в 2017 году получила его жена.

Богомолец в 2017 году получила 254 499 депутатской зарплаты, 84 485 грн зарплаты по совместительству, 1 469 982 грн от предоставления недвижимого имущества в аренду посольству США в Украине и 165 312 компенсации коммунальных платежей, еще 1 775 410 грн – от предоставления имущества в аренду физическим лицам, 240 тыс. грн алиментов от бывшего мужа Алексея Шереметьева на содержание ребенка, 39 549 грн процентов от вклада в "Укрэксимбанке".

В 2017 году экс-нардеп получила доход в виде заработной платы в размере 42 тыс. грн. Богословская держит наличными 180 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 2,8 млн гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.



В 2017 году Богословская заняла у физического лица 495 тыс. грн, еще 47 448 гривен кредита получила в "Приватбанке"

Сам Бойко получил зарплату в Верховной Раде в размере 248 403 грн, получил 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке "Клиринговый дом" и 26 971 грн пенсионных выплат. Вера Бойко в компании "Столичная недвижимость" заработала 3 603 253 грн, пенсии 83 088 грн, в России как заработная плата, полученная по совместительству в компании "Группа ПОЛИПЛАСТИК", принесла Вере Бойко 1 151 524 грн, а проценты с банков – 2 120 166 грн, дивиденды – 1,7 млн грн

Гриценко в 2017 году получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии, 179 972 грн процентов от вклада в "Ощадбанке". Жена политика задекларировала 374 615 грн доходов от получения зарплаты.



У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 426 долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.