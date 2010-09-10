Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 фев 2019, 16:25

Сбывшиеся мечты британцев
За сохранение членства в ЕС проголосовали около 47%, против – более 53%. Brexis и ушел в отставку премьер Министр .
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 фев 2019, 16:31

На внеочередной сессией Верховного Совета УССР 24 августа 1991 года, была провозглашена независимость Украины. Тем самым был положен конец юридического существования Украинской Советской Социалистической Республики. Акт вступил в силу с момента его одобрения. "За" проголосовали 346 депутатов.
1 декабря 93% населения Украины высказались на референдуме за независимость. Тогда же Украину признали иностранные государства, в частности: первой 2 декабря 1991 года независимость Украины признала Польша, в тот же день премьер-министр Канады Брайан Малруни заявил, что Канада признает Украину как независимое государство, на следующий день был подписан протокол об установлении международных отношений между Украиной и Венгерской Республикой и начало работу первое в Украине посольство, 4 декабря Украину признали Литва и Латвия, 5 декабря - Россия и Болгария. Всего в течение первого месяца после референдума Украину признали 57 государств мира, за первый год независимости - 130 государств.

Наименьшим уровнем доверия среди украинцев пользуется правительство и Верховная Рада. Им доверяют только около 10% граждан. Кроме того, уровень доверия к президенту Украины составляет 16%.
44 кандидата в президенты Украины. Длина бюллетеня?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 фев 2019, 16:51

Геннадий Балашов за 2017 год получил почти 1,2 миллиона гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью, тогда как его жена – 370 тысяч.
Среди доходов в декларации Бессмертного указаны 269 162 грн зарплаты, 130 965 - зарплата полученная по совместительству, 17 050 грн страховой выплаты в 2017 году получила его жена.
Богомолец в 2017 году получила 254 499 депутатской зарплаты, 84 485 грн зарплаты по совместительству, 1 469 982 грн от предоставления недвижимого имущества в аренду посольству США в Украине и 165 312 компенсации коммунальных платежей, еще 1 775 410 грн – от предоставления имущества в аренду физическим лицам, 240 тыс. грн алиментов от бывшего мужа Алексея Шереметьева на содержание ребенка, 39 549 грн процентов от вклада в "Укрэксимбанке".
В 2017 году экс-нардеп получила доход в виде заработной платы в размере 42 тыс. грн. Богословская держит наличными 180 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 2,8 млн гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.

В 2017 году Богословская заняла у физического лица 495 тыс. грн, еще 47 448 гривен кредита получила в "Приватбанке"
Сам Бойко получил зарплату в Верховной Раде в размере 248 403 грн, получил 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке "Клиринговый дом" и 26 971 грн пенсионных выплат. Вера Бойко в компании "Столичная недвижимость" заработала 3 603 253 грн, пенсии 83 088 грн, в России как заработная плата, полученная по совместительству в компании "Группа ПОЛИПЛАСТИК", принесла Вере Бойко 1 151 524 грн, а проценты с банков – 2 120 166 грн, дивиденды – 1,7 млн грн
Гриценко в 2017 году получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии, 179 972 грн процентов от вклада в "Ощадбанке". Жена политика задекларировала 374 615 грн доходов от получения зарплаты.

У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 426 долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 фев 2019, 17:08

Владимир Зеленский получил в 2017 году зарплату в размере 1 586 473 грн, гонорары и роялти в незначительных размерах, страховые выплаты в сумме 252 310 грн, доходы от предпринимательской деятельности в размере 4 347 019 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 1 211 676 грн, проценты – 609 165 грн.

Средства, размещенные на счетах латвийского и украинского филиалах "ПриватБанка", составляют 433 779 долл. и 64122 грн, банка OTP - 1053871 грн, 115 евро, 8608 долл., банка "Глобус" - 69102 грн. Наличности - 285000 долл., 50000 евро и 220000 грн.

Ляшко держит на счетах в "Ощабанка" 4 067 445 млн гривен и 713 444 тыс. долларов, в "Приватбанке" - 5 тыс. гривен. Обладает наличностью в размере - 484 тыс. долларов, 70 тыс. евро, 839 тыс гривен. Его жена имеет наличными 209 тыс. гривен, 15 тыс. долларов и 20 тыс. евро.

Ляшко также имеет долю 33,3% в ЗАО "Редакция газеты "Политика".

Среди финансовых обязательств в декларации содержатся: получение женой нардепа займа в размере 60 тыс. долларов, договоры купли-продажи жилого дома и двух земельных участков общим объемом 12 млн гривен.
За 2017 год Наливайченко задекларировал лишь 18 гривен доходов как дивиденды от "Райффайзен Банк Аваль", тогда как его жена заработала в ООО "ПАЛ" 29 821 гривну зарплаты и еще 9600 гривен в ООО "Смайл холдинг Украина". Кроме этого, ликвидированный коммерческий банк "Хрещатик" имеет кредиторское требование к жене Наливайченко на сумму в 3,2 миллиона гривен.
Самовыдвиженец Руслан Рыгованов в 2017 году задекларировал отсутствие недвижимости и движимого имущества.

Он получил 80,5 тыс. грн зарплаты, 6 800 грн доходов от занятия независимой профессиональной деятельностью. 8 тыс долларов Рыгованов держит наличными.
Андрей Садовый в 2017 году получил зарплату на 371 714 грн, а его жена – 1 229 616 грн и 195 309 грн как заработная плата, полученная по совместительству. Помощь Екатерине Кот-Садовой по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста составила 15 950 грн. Наличными женщина держит 15 тыс. долл. и 40 тыс. грн.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 фев 2019, 17:16

Тарута,экс губернатор Донецкой обл, заработал 211 604 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн - возмещение за выполнение депутатских полномочий, 240 тыс. грн - доход от предоставления имущества в аренду, 151 977 грн процентов от вклада в "Сбербанке", 1 830 685 грн от вклада в "Сбербанке", 85 393 грн - в "Проминвестбанке" и 128 880 грн пенсии.

Его жена задекларировала получение 36 417 грн пенсии. 450 тыс. долларов она держит наличными.

Тарута держит 4 575 000 долларов, 560 тыс. евро и 20 тыс. фунтов стерлингов наличными, еще 3 541 758 грн он одолжил третьим лицам. На его банковском счету в "Ощадбанке" размещены 878 678 тыс.

Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи - депутатская зарплата.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 41 минуту назад

Священнослужитель УКЦ МП побывал в США.Там встречался с конгрессменами и рассказал о духовных делах. Возвратившись в а/п Борисполь миграционная служба его не попустила. Будто его паспорт прекратил действие,т.е перестал быть гражданином Украины.Депортирован в США. За клевету,нанесение ущерба и целостности Украины.
Может и России использовать подобное.Сколько с российскими паспортами болтается по миру,что только они не говорят о России. Где наши законодатели?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 34 минуты назад

Ранее в УПЦ заявили, что наместник Десятинного монастыря Киева Гедеон 5 февраля осветил в конгрессе США связанную с нарушением международных прав верующих ситуацию. Кроме того, он рассказал о дискриминации церкви украинскими властями, избиении верующих и притеснении священнослужителей со стороны радикальных организаций.
Позже пресс-секретарь главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у епископа был изъят украинский паспорт, его самого же обвинили в «антиукраинской пропаганде». Позднее он сообщил, что Гедеон утром 14 февраля вылетел обратным рейсом во Франкфурт.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 29 минут назад

До выборов президента на Украине ещё более месяца, а Россия уже якобы предпринимает все возможные меры для осуществления вмешательства. С таким заявлением выступил ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.Он даже назвал сумму, которую якобы выделила Россия для осуществления «информационно-пропагандистской» и «диверсионно-террористической» деятельности на Украине. Она составляет, по словам украинского генерала, ни много ни мало 350 миллионов долларов.
http://www.pravda-tv.ru/2019/02/15/4060 ... ralya-2019
Ровно 350 млн долларов выделяют США для противодействие России. Пражский комитет уже организовал в Ереване семинар по организации противодействию властям за часть этих 350 млн долларов от США.
Прошедший в ноябре 2018 года семинар CampСamp был организован в армянской столице Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre) — организацией, которая получает финансирование из США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование "противодействия российскому влиянию" в размере 250 тысяч долларов на 2018 и 2019 годы.

Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2 ... yucii.html
Финансируемые неправительственным "Открытым обществом" (далее фондом Сороса) многочисленные организации работают практически во всех сферах общественной жизни Армении.
Антикоррупционный центр Transparency International. Заявленная цель Организации — снижение уровня коррупции и достижение эффективного управления в Армении путем укрепления демократии. Сумма – 231,4 тысячи долларов.
Онлайн телевидение Factor TV. Заявленная цель - поддержка работы независимой онлайн-платформы для СМИ.Сумма – 186 тысяч долларов.
"Союз информированных граждан" (Union of Informed Citizens) — общественная организация. Задача Союза — сократить распространение дезинформации и ее влияния на процесс формирования общественного мнения. Сумма – 228 тысяч долларов.

Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2 ... larov.html
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