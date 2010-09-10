Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сбывшиеся мечты британцев
За сохранение членства в ЕС проголосовали около 47%, против – более 53%. Brexis и ушел в отставку премьер Министр .
За сохранение членства в ЕС проголосовали около 47%, против – более 53%. Brexis и ушел в отставку премьер Министр .
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На внеочередной сессией Верховного Совета УССР 24 августа 1991 года, была провозглашена независимость Украины. Тем самым был положен конец юридического существования Украинской Советской Социалистической Республики. Акт вступил в силу с момента его одобрения. "За" проголосовали 346 депутатов.
1 декабря 93% населения Украины высказались на референдуме за независимость. Тогда же Украину признали иностранные государства, в частности: первой 2 декабря 1991 года независимость Украины признала Польша, в тот же день премьер-министр Канады Брайан Малруни заявил, что Канада признает Украину как независимое государство, на следующий день был подписан протокол об установлении международных отношений между Украиной и Венгерской Республикой и начало работу первое в Украине посольство, 4 декабря Украину признали Литва и Латвия, 5 декабря - Россия и Болгария. Всего в течение первого месяца после референдума Украину признали 57 государств мира, за первый год независимости - 130 государств.
Наименьшим уровнем доверия среди украинцев пользуется правительство и Верховная Рада. Им доверяют только около 10% граждан. Кроме того, уровень доверия к президенту Украины составляет 16%.
44 кандидата в президенты Украины. Длина бюллетеня?
1 декабря 93% населения Украины высказались на референдуме за независимость. Тогда же Украину признали иностранные государства, в частности: первой 2 декабря 1991 года независимость Украины признала Польша, в тот же день премьер-министр Канады Брайан Малруни заявил, что Канада признает Украину как независимое государство, на следующий день был подписан протокол об установлении международных отношений между Украиной и Венгерской Республикой и начало работу первое в Украине посольство, 4 декабря Украину признали Литва и Латвия, 5 декабря - Россия и Болгария. Всего в течение первого месяца после референдума Украину признали 57 государств мира, за первый год независимости - 130 государств.
Наименьшим уровнем доверия среди украинцев пользуется правительство и Верховная Рада. Им доверяют только около 10% граждан. Кроме того, уровень доверия к президенту Украины составляет 16%.
44 кандидата в президенты Украины. Длина бюллетеня?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Геннадий Балашов за 2017 год получил почти 1,2 миллиона гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью, тогда как его жена – 370 тысяч.
Среди доходов в декларации Бессмертного указаны 269 162 грн зарплаты, 130 965 - зарплата полученная по совместительству, 17 050 грн страховой выплаты в 2017 году получила его жена.
Богомолец в 2017 году получила 254 499 депутатской зарплаты, 84 485 грн зарплаты по совместительству, 1 469 982 грн от предоставления недвижимого имущества в аренду посольству США в Украине и 165 312 компенсации коммунальных платежей, еще 1 775 410 грн – от предоставления имущества в аренду физическим лицам, 240 тыс. грн алиментов от бывшего мужа Алексея Шереметьева на содержание ребенка, 39 549 грн процентов от вклада в "Укрэксимбанке".
В 2017 году экс-нардеп получила доход в виде заработной платы в размере 42 тыс. грн. Богословская держит наличными 180 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 2,8 млн гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.
В 2017 году Богословская заняла у физического лица 495 тыс. грн, еще 47 448 гривен кредита получила в "Приватбанке"
Сам Бойко получил зарплату в Верховной Раде в размере 248 403 грн, получил 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке "Клиринговый дом" и 26 971 грн пенсионных выплат. Вера Бойко в компании "Столичная недвижимость" заработала 3 603 253 грн, пенсии 83 088 грн, в России как заработная плата, полученная по совместительству в компании "Группа ПОЛИПЛАСТИК", принесла Вере Бойко 1 151 524 грн, а проценты с банков – 2 120 166 грн, дивиденды – 1,7 млн грн
Гриценко в 2017 году получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии, 179 972 грн процентов от вклада в "Ощадбанке". Жена политика задекларировала 374 615 грн доходов от получения зарплаты.
У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 426 долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.
Среди доходов в декларации Бессмертного указаны 269 162 грн зарплаты, 130 965 - зарплата полученная по совместительству, 17 050 грн страховой выплаты в 2017 году получила его жена.
Богомолец в 2017 году получила 254 499 депутатской зарплаты, 84 485 грн зарплаты по совместительству, 1 469 982 грн от предоставления недвижимого имущества в аренду посольству США в Украине и 165 312 компенсации коммунальных платежей, еще 1 775 410 грн – от предоставления имущества в аренду физическим лицам, 240 тыс. грн алиментов от бывшего мужа Алексея Шереметьева на содержание ребенка, 39 549 грн процентов от вклада в "Укрэксимбанке".
В 2017 году экс-нардеп получила доход в виде заработной платы в размере 42 тыс. грн. Богословская держит наличными 180 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 2,8 млн гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.
В 2017 году Богословская заняла у физического лица 495 тыс. грн, еще 47 448 гривен кредита получила в "Приватбанке"
Сам Бойко получил зарплату в Верховной Раде в размере 248 403 грн, получил 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке "Клиринговый дом" и 26 971 грн пенсионных выплат. Вера Бойко в компании "Столичная недвижимость" заработала 3 603 253 грн, пенсии 83 088 грн, в России как заработная плата, полученная по совместительству в компании "Группа ПОЛИПЛАСТИК", принесла Вере Бойко 1 151 524 грн, а проценты с банков – 2 120 166 грн, дивиденды – 1,7 млн грн
Гриценко в 2017 году получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии, 179 972 грн процентов от вклада в "Ощадбанке". Жена политика задекларировала 374 615 грн доходов от получения зарплаты.
У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 426 долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Владимир Зеленский получил в 2017 году зарплату в размере 1 586 473 грн, гонорары и роялти в незначительных размерах, страховые выплаты в сумме 252 310 грн, доходы от предпринимательской деятельности в размере 4 347 019 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 1 211 676 грн, проценты – 609 165 грн.
Средства, размещенные на счетах латвийского и украинского филиалах "ПриватБанка", составляют 433 779 долл. и 64122 грн, банка OTP - 1053871 грн, 115 евро, 8608 долл., банка "Глобус" - 69102 грн. Наличности - 285000 долл., 50000 евро и 220000 грн.
Ляшко держит на счетах в "Ощабанка" 4 067 445 млн гривен и 713 444 тыс. долларов, в "Приватбанке" - 5 тыс. гривен. Обладает наличностью в размере - 484 тыс. долларов, 70 тыс. евро, 839 тыс гривен. Его жена имеет наличными 209 тыс. гривен, 15 тыс. долларов и 20 тыс. евро.
Ляшко также имеет долю 33,3% в ЗАО "Редакция газеты "Политика".
Среди финансовых обязательств в декларации содержатся: получение женой нардепа займа в размере 60 тыс. долларов, договоры купли-продажи жилого дома и двух земельных участков общим объемом 12 млн гривен.
За 2017 год Наливайченко задекларировал лишь 18 гривен доходов как дивиденды от "Райффайзен Банк Аваль", тогда как его жена заработала в ООО "ПАЛ" 29 821 гривну зарплаты и еще 9600 гривен в ООО "Смайл холдинг Украина". Кроме этого, ликвидированный коммерческий банк "Хрещатик" имеет кредиторское требование к жене Наливайченко на сумму в 3,2 миллиона гривен.
Самовыдвиженец Руслан Рыгованов в 2017 году задекларировал отсутствие недвижимости и движимого имущества.
Он получил 80,5 тыс. грн зарплаты, 6 800 грн доходов от занятия независимой профессиональной деятельностью. 8 тыс долларов Рыгованов держит наличными.
Андрей Садовый в 2017 году получил зарплату на 371 714 грн, а его жена – 1 229 616 грн и 195 309 грн как заработная плата, полученная по совместительству. Помощь Екатерине Кот-Садовой по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста составила 15 950 грн. Наличными женщина держит 15 тыс. долл. и 40 тыс. грн.
Средства, размещенные на счетах латвийского и украинского филиалах "ПриватБанка", составляют 433 779 долл. и 64122 грн, банка OTP - 1053871 грн, 115 евро, 8608 долл., банка "Глобус" - 69102 грн. Наличности - 285000 долл., 50000 евро и 220000 грн.
Ляшко держит на счетах в "Ощабанка" 4 067 445 млн гривен и 713 444 тыс. долларов, в "Приватбанке" - 5 тыс. гривен. Обладает наличностью в размере - 484 тыс. долларов, 70 тыс. евро, 839 тыс гривен. Его жена имеет наличными 209 тыс. гривен, 15 тыс. долларов и 20 тыс. евро.
Ляшко также имеет долю 33,3% в ЗАО "Редакция газеты "Политика".
Среди финансовых обязательств в декларации содержатся: получение женой нардепа займа в размере 60 тыс. долларов, договоры купли-продажи жилого дома и двух земельных участков общим объемом 12 млн гривен.
За 2017 год Наливайченко задекларировал лишь 18 гривен доходов как дивиденды от "Райффайзен Банк Аваль", тогда как его жена заработала в ООО "ПАЛ" 29 821 гривну зарплаты и еще 9600 гривен в ООО "Смайл холдинг Украина". Кроме этого, ликвидированный коммерческий банк "Хрещатик" имеет кредиторское требование к жене Наливайченко на сумму в 3,2 миллиона гривен.
Самовыдвиженец Руслан Рыгованов в 2017 году задекларировал отсутствие недвижимости и движимого имущества.
Он получил 80,5 тыс. грн зарплаты, 6 800 грн доходов от занятия независимой профессиональной деятельностью. 8 тыс долларов Рыгованов держит наличными.
Андрей Садовый в 2017 году получил зарплату на 371 714 грн, а его жена – 1 229 616 грн и 195 309 грн как заработная плата, полученная по совместительству. Помощь Екатерине Кот-Садовой по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста составила 15 950 грн. Наличными женщина держит 15 тыс. долл. и 40 тыс. грн.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тарута,экс губернатор Донецкой обл, заработал 211 604 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн - возмещение за выполнение депутатских полномочий, 240 тыс. грн - доход от предоставления имущества в аренду, 151 977 грн процентов от вклада в "Сбербанке", 1 830 685 грн от вклада в "Сбербанке", 85 393 грн - в "Проминвестбанке" и 128 880 грн пенсии.
Его жена задекларировала получение 36 417 грн пенсии. 450 тыс. долларов она держит наличными.
Тарута держит 4 575 000 долларов, 560 тыс. евро и 20 тыс. фунтов стерлингов наличными, еще 3 541 758 грн он одолжил третьим лицам. На его банковском счету в "Ощадбанке" размещены 878 678 тыс.
Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи - депутатская зарплата.
Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.
Его жена задекларировала получение 36 417 грн пенсии. 450 тыс. долларов она держит наличными.
Тарута держит 4 575 000 долларов, 560 тыс. евро и 20 тыс. фунтов стерлингов наличными, еще 3 541 758 грн он одолжил третьим лицам. На его банковском счету в "Ощадбанке" размещены 878 678 тыс.
Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи - депутатская зарплата.
Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Священнослужитель УКЦ МП побывал в США.Там встречался с конгрессменами и рассказал о духовных делах. Возвратившись в а/п Борисполь миграционная служба его не попустила. Будто его паспорт прекратил действие,т.е перестал быть гражданином Украины.Депортирован в США. За клевету,нанесение ущерба и целостности Украины.
Может и России использовать подобное.Сколько с российскими паспортами болтается по миру,что только они не говорят о России. Где наши законодатели?
Может и России использовать подобное.Сколько с российскими паспортами болтается по миру,что только они не говорят о России. Где наши законодатели?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ранее в УПЦ заявили, что наместник Десятинного монастыря Киева Гедеон 5 февраля осветил в конгрессе США связанную с нарушением международных прав верующих ситуацию. Кроме того, он рассказал о дискриминации церкви украинскими властями, избиении верующих и притеснении священнослужителей со стороны радикальных организаций.
Позже пресс-секретарь главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у епископа был изъят украинский паспорт, его самого же обвинили в «антиукраинской пропаганде». Позднее он сообщил, что Гедеон утром 14 февраля вылетел обратным рейсом во Франкфурт.
Позже пресс-секретарь главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у епископа был изъят украинский паспорт, его самого же обвинили в «антиукраинской пропаганде». Позднее он сообщил, что Гедеон утром 14 февраля вылетел обратным рейсом во Франкфурт.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
До выборов президента на Украине ещё более месяца, а Россия уже якобы предпринимает все возможные меры для осуществления вмешательства. С таким заявлением выступил ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.Он даже назвал сумму, которую якобы выделила Россия для осуществления «информационно-пропагандистской» и «диверсионно-террористической» деятельности на Украине. Она составляет, по словам украинского генерала, ни много ни мало 350 миллионов долларов.
http://www.pravda-tv.ru/2019/02/15/4060 ... ralya-2019
Ровно 350 млн долларов выделяют США для противодействие России. Пражский комитет уже организовал в Ереване семинар по организации противодействию властям за часть этих 350 млн долларов от США.
Прошедший в ноябре 2018 года семинар CampСamp был организован в армянской столице Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre) — организацией, которая получает финансирование из США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование "противодействия российскому влиянию" в размере 250 тысяч долларов на 2018 и 2019 годы.
Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2 ... yucii.html
Финансируемые неправительственным "Открытым обществом" (далее фондом Сороса) многочисленные организации работают практически во всех сферах общественной жизни Армении.
Антикоррупционный центр Transparency International. Заявленная цель Организации — снижение уровня коррупции и достижение эффективного управления в Армении путем укрепления демократии. Сумма – 231,4 тысячи долларов.
Онлайн телевидение Factor TV. Заявленная цель - поддержка работы независимой онлайн-платформы для СМИ.Сумма – 186 тысяч долларов.
"Союз информированных граждан" (Union of Informed Citizens) — общественная организация. Задача Союза — сократить распространение дезинформации и ее влияния на процесс формирования общественного мнения. Сумма – 228 тысяч долларов.
Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2 ... larov.html
http://www.pravda-tv.ru/2019/02/15/4060 ... ralya-2019
Ровно 350 млн долларов выделяют США для противодействие России. Пражский комитет уже организовал в Ереване семинар по организации противодействию властям за часть этих 350 млн долларов от США.
Прошедший в ноябре 2018 года семинар CampСamp был организован в армянской столице Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre) — организацией, которая получает финансирование из США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование "противодействия российскому влиянию" в размере 250 тысяч долларов на 2018 и 2019 годы.
Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2 ... yucii.html
Финансируемые неправительственным "Открытым обществом" (далее фондом Сороса) многочисленные организации работают практически во всех сферах общественной жизни Армении.
Антикоррупционный центр Transparency International. Заявленная цель Организации — снижение уровня коррупции и достижение эффективного управления в Армении путем укрепления демократии. Сумма – 231,4 тысячи долларов.
Онлайн телевидение Factor TV. Заявленная цель - поддержка работы независимой онлайн-платформы для СМИ.Сумма – 186 тысяч долларов.
"Союз информированных граждан" (Union of Informed Citizens) — общественная организация. Задача Союза — сократить распространение дезинформации и ее влияния на процесс формирования общественного мнения. Сумма – 228 тысяч долларов.
Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/2 ... larov.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хороший и простой фильм о том,как то что в этом сюжете,видит большинство.И то что не хотят забывать украинцы в частности.
https://www.youtube.com/watch?v=XvBoWMZZufE
https://www.youtube.com/watch?v=XvBoWMZZufE
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украинцы до сих пор не могут забыть то,как они кормили почти весь СССР.Но они кормили оккупантов.А оккупанты в ответ построили 5 АЭС,два автозавода,4 меткомбината,восстановили фирму Антонов,Южмаш. Какие же оккупанты дураки. Нет бы прочитать историю английских колоний,или испанских. Кто кого кормил и что строил. Там были умные люди,из числа оккупантов - колонизаторов.
Все это украинцы забыли сразу же после декабря 1991г.Память отшибло. Кучма сказал,что за пять последних лет Антонов не изготовил ни одного самолета,Южмаш- ни одной ракеты. Экспорт потерял 30 млрд $ за 2012-2017г.г.,экспорт в Россию сократился в пять раз.
Все это украинцы забыли сразу же после декабря 1991г.Память отшибло. Кучма сказал,что за пять последних лет Антонов не изготовил ни одного самолета,Южмаш- ни одной ракеты. Экспорт потерял 30 млрд $ за 2012-2017г.г.,экспорт в Россию сократился в пять раз.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Нет бы прочитать историю английских колоний,или испанских.
Испанские Нидерланды жили гораздо богаче Испании. И, тем не менее, восстали не бедные испанцы, а богатые голландцы
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
вам не скучно знать,что уровень газификации в Украине 85%,а в России будет 65%. Вызнаете,что Украина и еще 12 союзные республик СССР производили меньше ,чем потребляли на душу населения с самого начала образования и до 1990г. Или Вам не интересно,почему мы жили беднее Украины,республик Прибалтики,Грузии.
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