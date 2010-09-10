Сообщение ivanes » 41 минуту назад

Известно, что в жилом доме по адресу проспект Науки, 11, прогремел взрыв. Соседи, услышавшие хлопок, предположили, что взорвалась граната. Жильцы дома вызвали экстренные службы, а также сообщили полиции, что видели женщину, которая выбегала из квартиры сразу после взрыва.



Взрыв прогремел в коридоре, где и нашли в луже крови погибшего «Луку». Медики констатировали смерть уроженца РФ, жителя Макеевки, Донецкой области, которого подозревали в зверском убийстве Тараса Познякова, совершенного 4 апреля 2016 года.

Это из другого украинского источника.



Гражданин России погиб в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Киеве, сообщил начальник Голосеевского управления полиции украинской столицы Олег Волошин.



«Это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства на Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», – говорится в сообщении на сайте киевской полиции.