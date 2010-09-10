Сообщение ivanes » Сегодня, 10:50

Кто вложил в украинские НКО 5 млрд долларов?США. Где проходил тренинг боевых действий Правый сектор? На полигонах Польши,Эстонии. Для каких целей выделял деньги Сорос,Евросоюз? Им что деньги не куда девать.Они готовили 10 лет Майдан. Для чего им Майдан? Для того,чтобы показать прелести жизни в Европе и США.Сорос заявил о 1,3 млрд $,потраченных на программы Украины.Любой ценой оторвать зависимость Украины от России.Зная о невозвратности кредитов, МВФ выделяет новые.В 2019г -3,9 млрд$. США в 2018г выделил на программы 200 млн,Пентагон -420 млн$.Благотворительность от Пентагона? 2019гзаплатнировано в бюджете США 445,7 млн на какие то программы и 250 млн$ по линии Пентагона на благотворительные цели в ВСУ.Рацион питания изменить? Бананы вместо сала.Углеводы вместо белка животного.