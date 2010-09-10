Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто вложил в украинские НКО 5 млрд долларов?США. Где проходил тренинг боевых действий Правый сектор? На полигонах Польши,Эстонии. Для каких целей выделял деньги Сорос,Евросоюз? Им что деньги не куда девать.Они готовили 10 лет Майдан. Для чего им Майдан? Для того,чтобы показать прелести жизни в Европе и США.Сорос заявил о 1,3 млрд $,потраченных на программы Украины.Любой ценой оторвать зависимость Украины от России.Зная о невозвратности кредитов, МВФ выделяет новые.В 2019г -3,9 млрд$. США в 2018г выделил на программы 200 млн,Пентагон -420 млн$.Благотворительность от Пентагона? 2019гзаплатнировано в бюджете США 445,7 млн на какие то программы и 250 млн$ по линии Пентагона на благотворительные цели в ВСУ.Рацион питания изменить? Бананы вместо сала.Углеводы вместо белка животного.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тут вся независимость Украины
Надо добавить 3,9 млрд$ -кредит 2018г+ 2,6 млрд$- кредит 2019г.
К началу марта 2019 года долг страны составил почти 2,112 трлн грн, или 78,24 млрд долларов
на 31.03.2019 общий госдолг=2 146 643,8 млрд грн, внешний долг=1 372 157,7млрд.грн,внутренних долг= 774 486,млрд.грн.
Надо добавить 3,9 млрд$ -кредит 2018г+ 2,6 млрд$- кредит 2019г.
К началу марта 2019 года долг страны составил почти 2,112 трлн грн, или 78,24 млрд долларов
на 31.03.2019 общий госдолг=2 146 643,8 млрд грн, внешний долг=1 372 157,7млрд.грн,внутренних долг= 774 486,млрд.грн.
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