Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто вложил в украинские НКО 5 млрд долларов?США. Где проходил тренинг боевых действий Правый сектор? На полигонах Польши,Эстонии. Для каких целей выделял деньги Сорос,Евросоюз? Им что деньги не куда девать.Они готовили 10 лет Майдан. Для чего им Майдан? Для того,чтобы показать прелести жизни в Европе и США.Сорос заявил о 1,3 млрд $,потраченных на программы Украины.Любой ценой оторвать зависимость Украины от России.Зная о невозвратности кредитов, МВФ выделяет новые.В 2019г -3,9 млрд$. США в 2018г выделил на программы 200 млн,Пентагон -420 млн$.Благотворительность от Пентагона? 2019гзаплатнировано в бюджете США 445,7 млн на какие то программы и 250 млн$ по линии Пентагона на благотворительные цели в ВСУ.Рацион питания изменить? Бананы вместо сала.Углеводы вместо белка животного.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тут вся независимость Украины
Надо добавить 3,9 млрд$ -кредит 2018г+ 2,6 млрд$- кредит 2019г.
К началу марта 2019 года долг страны составил почти 2,112 трлн грн, или 78,24 млрд долларов
на 31.03.2019 общий госдолг=2 146 643,8 млрд грн, внешний долг=1 372 157,7млрд.грн,внутренних долг= 774 486,млрд.грн.
Надо добавить 3,9 млрд$ -кредит 2018г+ 2,6 млрд$- кредит 2019г.
К началу марта 2019 года долг страны составил почти 2,112 трлн грн, или 78,24 млрд долларов
на 31.03.2019 общий госдолг=2 146 643,8 млрд грн, внешний долг=1 372 157,7млрд.грн,внутренних долг= 774 486,млрд.грн.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Российское решение о предоставлении паспортов украинским гражданам - это точка невозврата во вмешательстве в наши внутренние дела. Нам нужен общий всеобъемлющий ответ", - заявил Климкин на брифинге в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел ЕС с коллегами из стран "Восточного партнерства".
ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.
В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.
ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.
В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Спикер подписал принятый закон и отправил на подпись президенту.
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