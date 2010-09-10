Сообщение ivanes » 13 май 2019, 18:27

"Российское решение о предоставлении паспортов украинским гражданам - это точка невозврата во вмешательстве в наши внутренние дела. Нам нужен общий всеобъемлющий ответ", - заявил Климкин на брифинге в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел ЕС с коллегами из стран "Восточного партнерства".

ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.



В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.