Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто вложил в украинские НКО 5 млрд долларов?США. Где проходил тренинг боевых действий Правый сектор? На полигонах Польши,Эстонии. Для каких целей выделял деньги Сорос,Евросоюз? Им что деньги не куда девать.Они готовили 10 лет Майдан. Для чего им Майдан? Для того,чтобы показать прелести жизни в Европе и США.Сорос заявил о 1,3 млрд $,потраченных на программы Украины.Любой ценой оторвать зависимость Украины от России.Зная о невозвратности кредитов, МВФ выделяет новые.В 2019г -3,9 млрд$. США в 2018г выделил на программы 200 млн,Пентагон -420 млн$.Благотворительность от Пентагона? 2019гзаплатнировано в бюджете США 445,7 млн на какие то программы и 250 млн$ по линии Пентагона на благотворительные цели в ВСУ.Рацион питания изменить? Бананы вместо сала.Углеводы вместо белка животного.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тут вся независимость Украины
Надо добавить 3,9 млрд$ -кредит 2018г+ 2,6 млрд$- кредит 2019г.
К началу марта 2019 года долг страны составил почти 2,112 трлн грн, или 78,24 млрд долларов
на 31.03.2019 общий госдолг=2 146 643,8 млрд грн, внешний долг=1 372 157,7млрд.грн,внутренних долг= 774 486,млрд.грн.
Надо добавить 3,9 млрд$ -кредит 2018г+ 2,6 млрд$- кредит 2019г.
К началу марта 2019 года долг страны составил почти 2,112 трлн грн, или 78,24 млрд долларов
на 31.03.2019 общий госдолг=2 146 643,8 млрд грн, внешний долг=1 372 157,7млрд.грн,внутренних долг= 774 486,млрд.грн.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Российское решение о предоставлении паспортов украинским гражданам - это точка невозврата во вмешательстве в наши внутренние дела. Нам нужен общий всеобъемлющий ответ", - заявил Климкин на брифинге в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел ЕС с коллегами из стран "Восточного партнерства".
ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.
В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.
ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.
В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Спикер подписал принятый закон и отправил на подпись президенту.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что министерство иностранных дел Украины подготовило для внешнеполитического ведомства России ноту по освобождению украинских моряков.а также указать место их передачи украинской стороне.Делается ссылка на решение трибунала по морскому праву.
Но Законом РФ №30-ФЗ от26.02.1997г и Законом Украины №728-Х1V от 03.06.1999г о ратификации Конвенции по морскому праву оба государства не собирались исполнять решение споров о военных судах и их действиях.
2. Украина в соответствии со статьей 298 Конвенции заявляет, что она, если иное не предусмотрено отдельными международными договорами Украины с соответствующими государствами, не признает обязательных процедур, которые ведут к обязательных решений, для рассмотрения споров по разграничению морских границ, споров, связанных с историческими заливами, и споров относительно военной деятельности. 4. Как государство, что находится в географически неблагоприятном положении и имеет выход к морю, бедного на живые ресурсы, Украина настаивает на необходимости развития международного сотрудничества в отношении эксплуатации живых ресурсов экономических зон на основе справедливых и равноправных соглашений, которые должны обеспечить доступ к рыбным ресурсам экономических зон других регионов или субрегионов.
Но Законом РФ №30-ФЗ от26.02.1997г и Законом Украины №728-Х1V от 03.06.1999г о ратификации Конвенции по морскому праву оба государства не собирались исполнять решение споров о военных судах и их действиях.
2. Украина в соответствии со статьей 298 Конвенции заявляет, что она, если иное не предусмотрено отдельными международными договорами Украины с соответствующими государствами, не признает обязательных процедур, которые ведут к обязательных решений, для рассмотрения споров по разграничению морских границ, споров, связанных с историческими заливами, и споров относительно военной деятельности. 4. Как государство, что находится в географически неблагоприятном положении и имеет выход к морю, бедного на живые ресурсы, Украина настаивает на необходимости развития международного сотрудничества в отношении эксплуатации живых ресурсов экономических зон на основе справедливых и равноправных соглашений, которые должны обеспечить доступ к рыбным ресурсам экономических зон других регионов или субрегионов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"[*]Российская Федерация заявляет, что в соответствии со статьей 298 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву она не принимает предусмотренные в разделе 2 части XV указанной Конвенции процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям, в отношении споров, связанных с толкованием или применением статей 15, 74 и 83 Конвенции, касающихся делимитации морских границ; споров, связанных с историческими заливами или правооснованиями; споров, касающихся военной деятельности, включая военную деятельность государственных судов и летательных аппаратов, или споров, касающихся деятельности по обеспечению соблюдения законов.в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции, а также споров, в отношении которых Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осуществляет функции в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Российская Федерация заявляет, что с учетом статей 309 и 310 Конвенции она возражает против всех деклараций и заявлений, сделанных в прошлом и могущих быть сделанными в будущем при подписании, ратификации Конвенции или при присоединении к ней, а также по любому иному поводу в связи с Конвенцией, не соответствующих положениям статьи 310 Конвенции. Российская Федерация исходит из того, что указанные декларации и заявления, в какой бы форме они ни были сделаны и какое бы наименование ни имели, не могут исключать или изменять юридическое действие положений Конвенции в их применении к участнику Конвенции, которым сделаны такие декларации и заявления, и поэтому не будут учитываться Российской Федерацией в отношениях с таким участником Конвенции.
Российская Федерация заявляет, что с учетом статей 309 и 310 Конвенции она возражает против всех деклараций и заявлений, сделанных в прошлом и могущих быть сделанными в будущем при подписании, ратификации Конвенции или при присоединении к ней, а также по любому иному поводу в связи с Конвенцией, не соответствующих положениям статьи 310 Конвенции. Российская Федерация исходит из того, что указанные декларации и заявления, в какой бы форме они ни были сделаны и какое бы наименование ни имели, не могут исключать или изменять юридическое действие положений Конвенции в их применении к участнику Конвенции, которым сделаны такие декларации и заявления, и поэтому не будут учитываться Российской Федерацией в отношениях с таким участником Конвенции.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря выборам в Верховную раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство", - цитирует Зеленского его пресс-служба."У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - продолжил он.В пресс-службе Зеленского, была подчеркнута "необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей".
И так Украина ведет словесно две войны.Одну без объявления,другую ради красного словца в угоду сенатору.Закон о незаконном обогащении действует? Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса (УК), которая предусматривала наказание чиновников за незаконное обогащение. Статья о незаконном обогащении появилась в УК еще в 2011 году, но фактически была "мертвой". В 2014-м ее доработали и со следующего года начали использовать. Это было одним из требований Брюсселя для получения Украиной безвиза с ЕС, а также одним из обязательств Киева перед Международным валютным фондом (МВФ).
Вместо 10 лет заключения - свобода.
И так Украина ведет словесно две войны.Одну без объявления,другую ради красного словца в угоду сенатору.Закон о незаконном обогащении действует? Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса (УК), которая предусматривала наказание чиновников за незаконное обогащение. Статья о незаконном обогащении появилась в УК еще в 2011 году, но фактически была "мертвой". В 2014-м ее доработали и со следующего года начали использовать. Это было одним из требований Брюсселя для получения Украиной безвиза с ЕС, а также одним из обязательств Киева перед Международным валютным фондом (МВФ).
Вместо 10 лет заключения - свобода.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Незаконное обогащение - элемент коррупции. Не ведет Зеленский войну с коррупцией.а только словесно обещает вести военные действия. Главные коррупционеры - чиновники. Как с ними вести войну?
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ZZ писал(а):Есть такая профессия - врать и не краснеть. Пропагандёр форумный называется.
Лучше и не скажешь
Натяжные потолки с установкой http://vishepotolka.ru
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Уголовный кодекс Украины
Статья 368-2. Незаконное обогащение
{Статья 368-2 признана, не соответствующей Конституции Украины (неконституционной), согласно решению Конституционного Суда № 1-р / 2019 от 26.02.2019}
1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу -
наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
2. Под активами в значительном размере в этой статье понимаются денежные средства или иное имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан.
3. Под передачей активов в этой статье понимается заключение любых сделок, на основании которых возникает право собственности или право пользования на активы, а также предоставления другому лицу денежных средств или иного имущества для заключения таких сделок.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kod ... /368-2.htm
Понял
Статья 368-2. Незаконное обогащение
{Статья 368-2 признана, не соответствующей Конституции Украины (неконституционной), согласно решению Конституционного Суда № 1-р / 2019 от 26.02.2019}
1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу -
наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
2. Под активами в значительном размере в этой статье понимаются денежные средства или иное имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан.
3. Под передачей активов в этой статье понимается заключение любых сделок, на основании которых возникает право собственности или право пользования на активы, а также предоставления другому лицу денежных средств или иного имущества для заключения таких сделок.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kod ... /368-2.htm
Понял
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как хорошо давать ответы по существу.Незаконное обогащение чиновника в Украине узаконено.
Президент Зеленский едет в Брюссель.пресс-секретарь озвучил вопросы для обсуждения в Брюсселе.
1.Северный поток-2. Не так важна потеря 3 млрд$,как важен так называемый реверс российского газа. Украина за6 лет потеряла 30 млрд$ экспортной выручки,в т.ч. 6,7 млрд в Россию.Молчали.
2. Вопрос Донбасса будет обсуждаться. В ключе возвращения силовым путем.
3.Кредитования бюджета -2019.Без погашения долгов-дефолт и отказ в кредитах МВФ ,ЕБРР, частных банков и фондов. Еще дефицит бюджета почти 2 млрд$.
4. Новые санкции и продления старых санкций против России. Европа боится ответных санкций против Украины.Отказ от обслуживания 4-х АЭС и поставке ТВЭЛов. Обрушение экономики через пару лет. Ровенская АЭС может встать уже в 2020г,за ней в 2021 г ЗАЭС. Через 4 года дефицит электроэнергии почти на 57%.
После саммита G-20 в Японии,Зеленский поедет в США.Вопросы те же. Либерализм дипломатический от России дает Украине право наступать по всем фронтам дипломатии и судебной системы Мира и Европы. Привыкли со времен холодной войны оправдываться. Начисто забыли о наступлении. Резолюция ООН о нарушении прав крымских татар в Крыму.МИД даже не снабдил членов СБ ООН Конституцией Р Крым, обращением крымско-татарской диаспоры.
Президент Зеленский едет в Брюссель.пресс-секретарь озвучил вопросы для обсуждения в Брюсселе.
1.Северный поток-2. Не так важна потеря 3 млрд$,как важен так называемый реверс российского газа. Украина за6 лет потеряла 30 млрд$ экспортной выручки,в т.ч. 6,7 млрд в Россию.Молчали.
2. Вопрос Донбасса будет обсуждаться. В ключе возвращения силовым путем.
3.Кредитования бюджета -2019.Без погашения долгов-дефолт и отказ в кредитах МВФ ,ЕБРР, частных банков и фондов. Еще дефицит бюджета почти 2 млрд$.
4. Новые санкции и продления старых санкций против России. Европа боится ответных санкций против Украины.Отказ от обслуживания 4-х АЭС и поставке ТВЭЛов. Обрушение экономики через пару лет. Ровенская АЭС может встать уже в 2020г,за ней в 2021 г ЗАЭС. Через 4 года дефицит электроэнергии почти на 57%.
После саммита G-20 в Японии,Зеленский поедет в США.Вопросы те же. Либерализм дипломатический от России дает Украине право наступать по всем фронтам дипломатии и судебной системы Мира и Европы. Привыкли со времен холодной войны оправдываться. Начисто забыли о наступлении. Резолюция ООН о нарушении прав крымских татар в Крыму.МИД даже не снабдил членов СБ ООН Конституцией Р Крым, обращением крымско-татарской диаспоры.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Верховная Рада обращается к ООН, парламентариям иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные на нарушения и ограничения политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации, как такие, которые противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права", За проект постановления № 10125 проголосовали 234 народных депутата, В обращении подчеркивается необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации и "требовать от российской власти вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных учреждениях в полном объеме, устранить искусственные преграды на пути развития системы высшего образования языками коренных народов".
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов.Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».
При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей Об этом сообщает Рамблер.
Статья 5 Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств.
1. Стороны обязуются поощрять создание благоприятных условий, позволяющих обеспечить лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою культуру, а также сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, традиции и культурное наследие.
Статья 8
Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право исповедовать свою религию или выражать убеждения, а также право создавать религиозные учреждения, организации и ассоциации.
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов.Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».
При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей Об этом сообщает Рамблер.
Статья 5 Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств.
1. Стороны обязуются поощрять создание благоприятных условий, позволяющих обеспечить лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою культуру, а также сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, традиции и культурное наследие.
Статья 8
Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право исповедовать свою религию или выражать убеждения, а также право создавать религиозные учреждения, организации и ассоциации.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анна ГОПКО-проблема нарушения прав коренных народов в России остается без внимания и в Украине, и в мире, но касается судеб миллионов людей в соседней стране.
Депутат ВРУ, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ-«Россия – огромное по своим объемам государство, на территории которого живут десятки порабощенных в разные периоды Российской империи и Советского Союза народы, имеющие право на самоопределение, согласно международному праву».
Политолог Ростислав МАРТЫНЮК объяснил, почему внимание приковано именно к коренным народам в России. Во-первых, по его словам, территории, которые занимают коренные народы РФ в европейской и азиатской части, являются крупнейшими в мире. А во-вторых, коренные народы РФ «переживают глубокий кризис идентичности из-за специфики современного режима.
Депутат ВРУ Сергей ВЫСОЦКИЙ отметил, что, когда мы говорим о нынешней политике РФ, «нужно не забывать, что мы должны говорить не только о вопросах коренных народов, но и о вопросах ущемления прав граждан РФ в так называемых национальных республиках РФ, которые могут быть не коренными, но чьи права на государственность, обретение собственной независимости, на то, чтобы их язык и культура доминировали на территории, ущемляются»
Прочитали? Новость от демократической Украины. ВСУ обстреляли мечеть в Донецке,есть пострадавшие.В праздник Ураза Байрам- священный для мусульман.Чет ответят мусульмане всего Мира?
Депутат ВРУ, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ-«Россия – огромное по своим объемам государство, на территории которого живут десятки порабощенных в разные периоды Российской империи и Советского Союза народы, имеющие право на самоопределение, согласно международному праву».
Политолог Ростислав МАРТЫНЮК объяснил, почему внимание приковано именно к коренным народам в России. Во-первых, по его словам, территории, которые занимают коренные народы РФ в европейской и азиатской части, являются крупнейшими в мире. А во-вторых, коренные народы РФ «переживают глубокий кризис идентичности из-за специфики современного режима.
Депутат ВРУ Сергей ВЫСОЦКИЙ отметил, что, когда мы говорим о нынешней политике РФ, «нужно не забывать, что мы должны говорить не только о вопросах коренных народов, но и о вопросах ущемления прав граждан РФ в так называемых национальных республиках РФ, которые могут быть не коренными, но чьи права на государственность, обретение собственной независимости, на то, чтобы их язык и культура доминировали на территории, ущемляются»
Прочитали? Новость от демократической Украины. ВСУ обстреляли мечеть в Донецке,есть пострадавшие.В праздник Ураза Байрам- священный для мусульман.Чет ответят мусульмане всего Мира?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это подарок Россия крымским татарам новая мечеть.
Четыре снаряда от ВСУ попали во двор и купол мечети.Сегодня мусульманский мир отмечает большой праздник – Ураза-байрам и в мечети, несмотря на ранний час, было полно народу. Именно в это время начался обстрел. Четыре снаряда попали в купол мечети. Люди спустились в подвал.
Четыре снаряда от ВСУ попали во двор и купол мечети.Сегодня мусульманский мир отмечает большой праздник – Ураза-байрам и в мечети, несмотря на ранний час, было полно народу. Именно в это время начался обстрел. Четыре снаряда попали в купол мечети. Люди спустились в подвал.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе ориентировочно состоится 21 апреля 2020 года, в шестую годовщину подписания президентом РФ указа "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20190517/1116654949.html
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20190517/1116654949.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Новая синагога, которая будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году. Пригласили на открытие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Новая синагога появилась в Крыму в 2017 году в Севастополе. Завершить строительство еще одной синагоги на полуострове — тоже в Севастополе, Путин пообещал к концу года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/18/03/2019/ ... 47d9cabc26
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/18/03/2019/ ... 47d9cabc26
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