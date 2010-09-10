Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина сэкономила более $100 млрд благодаря скидкам на российский газ, за счет платежей за транзит газа в Европу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
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