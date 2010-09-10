Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7144
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:49

Украина сэкономила более $100 млрд благодаря скидкам на российский газ, за счет платежей за транзит газа в Европу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.

В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость