Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7147
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 14 июн 2019, 12:49

Украина сэкономила более $100 млрд благодаря скидкам на российский газ, за счет платежей за транзит газа в Европу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.

В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7147
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 16 июн 2019, 20:36

Моя дочь София сдала успешно ГИА, средний балл хороший! Встал вопрос перехода в десятый класс, и тут, как гром с ясного неба, шок, оказывается, что нас в десятый класс не берут», - написала мать одной из учениц Татьяна Конек.Так как она не платила "благотворительные взносы".

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html

На Войну?
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2831
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 36 минут назад

Про уродов, сбивших гражданский самолет:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
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