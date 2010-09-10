Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина сэкономила более $100 млрд благодаря скидкам на российский газ, за счет платежей за транзит газа в Европу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Моя дочь София сдала успешно ГИА, средний балл хороший! Встал вопрос перехода в десятый класс, и тут, как гром с ясного неба, шок, оказывается, что нас в десятый класс не берут», - написала мать одной из учениц Татьяна Конек.Так как она не платила "благотворительные взносы".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html
На Войну?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html
На Войну?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Про уродов, сбивших гражданский самолет:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
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