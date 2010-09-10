Сообщение ivanes » 54 минуты назад

MrM писал(а): Про уродов, сбивших гражданский самолет:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot

Про Рязань там тоже есть. Про уродов, сбивших гражданский самолет:Про Рязань там тоже есть.

Был обозначен курс международных полетов над Украиной.Диспетчер Днепропетровского узла направила МН-17 южнее.Над территорией боевых действий.Где этот диспетчер? Как возвращался БУК в Курскую область? Прошел через Донецкую,Ростовскую,Воронежскую,Белгородскую,Курскую области.Никто не заметил возврата.Где список номеров ракет от Бука в Украине? Телефонные разговора Гиркина с главой Крыма Аксеновым притянуты за уши. Многое взято из Интернета.Особо проход Бука туда.Обратно не заметили. Виновник и потерпевший не участвуют в расследовании. Попа менять правила ИКАО.страна над воздушным пространством которой произошла трагедия,не виновна. Ищите виновного в другом месте. Как в США.Пилоты ,врезавшиеся в башни граждане Саудовской Аравии,но арестовали деньги Ирана.Обама просил не подавать иски к Саудовской Аравии,подавать к Ирану. 75 млрд$ Ирана заморозили.