Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина сэкономила более $100 млрд благодаря скидкам на российский газ, за счет платежей за транзит газа в Европу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Моя дочь София сдала успешно ГИА, средний балл хороший! Встал вопрос перехода в десятый класс, и тут, как гром с ясного неба, шок, оказывается, что нас в десятый класс не берут», - написала мать одной из учениц Татьяна Конек.Так как она не платила "благотворительные взносы".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html
На Войну?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html
На Войну?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Про уродов, сбивших гражданский самолет:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Про уродов, сбивших гражданский самолет:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
Был обозначен курс международных полетов над Украиной.Диспетчер Днепропетровского узла направила МН-17 южнее.Над территорией боевых действий.Где этот диспетчер? Как возвращался БУК в Курскую область? Прошел через Донецкую,Ростовскую,Воронежскую,Белгородскую,Курскую области.Никто не заметил возврата.
Где список номеров ракет от Бука в Украине? Телефонные разговора Гиркина с главой Крыма Аксеновым притянуты за уши. Многое взято из Интернета.Особо проход Бука туда.Обратно не заметили. Виновник и потерпевший не участвуют в расследовании. Попа менять правила ИКАО.страна над воздушным пространством которой произошла трагедия,не виновна. Ищите виновного в другом месте. Как в США.Пилоты ,врезавшиеся в башни граждане Саудовской Аравии,но арестовали деньги Ирана.Обама просил не подавать иски к Саудовской Аравии,подавать к Ирану. 75 млрд$ Ирана заморозили.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал в своем Facebook
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/05/07/2019/ ... d6acb59c62
Пора подать в суд с иском к Украина за отказ от поставок и за расходы по налаживанию производства двигателей для вертолетов и кораблей. 3 млрд$ не обойдется.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/05/07/2019/ ... d6acb59c62
Пора подать в суд с иском к Украина за отказ от поставок и за расходы по налаживанию производства двигателей для вертолетов и кораблей. 3 млрд$ не обойдется.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA
JIT хорошо работает.
JIT хорошо работает.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МИД РФ ведет тайные переговоры со следственной группой по МН-17
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