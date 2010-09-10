Сообщение ivanes » Сегодня, 11:58

Авторы фильма утверждают, что правительство Малайзии, представители которого наряду с представителями еще четырех стран: Голландии, Австралии, Украины и Бельгии входили в состав JIT, совершенно справедливо сомневается в выводах комиссии.

1. Черные ящики желали получить спецслужбы США и Украины.Представители ДНР не отдали.

2.Украина не допустила к месту трагедии представителя Малайзии. Ему пришлось тайно проникнуть на территорию трагедии Боинга малайзийской авиакомпании и побывать на месте падения самолета .

3.Власти ДРН по акту и под видеокамеры передали представителям Малайзии черные ящики от властей ДНР.

4.Опубликованные разговоры пилотов и наземных служб Украины и записи в речевом черном ящике подтерты и дополнены. Фальсификацию обнаружены.

5.Потерпевшая сторона и обвиняемая не допущены к расследованию.Было что скрывать.