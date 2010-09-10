Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина сэкономила более $100 млрд благодаря скидкам на российский газ, за счет платежей за транзит газа в Европу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Кроме того,Украина получала ежегодно от РЖД 200 млн$ за транзит поездов. В 2018г построен обходной путь Миллерово-Журавка. Минобороны ежегодно платила по 100млн$ за аренду базы в Крыму.
В одночасье платежи прекращаются.Только поступления в бюджет от транзита газа сопоставимы с расходами на образования,в 1,5 раза превышают расходы на здравоохранение и спорт.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Моя дочь София сдала успешно ГИА, средний балл хороший! Встал вопрос перехода в десятый класс, и тут, как гром с ясного неба, шок, оказывается, что нас в десятый класс не берут», - написала мать одной из учениц Татьяна Конек.Так как она не платила "благотворительные взносы".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html
На Войну?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10587141- ... cseti.html
На Войну?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Про уродов, сбивших гражданский самолет:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Про уродов, сбивших гражданский самолет:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/19/80952-strelkov-hmuryy-gyurza-i-krot
Про Рязань там тоже есть.
Был обозначен курс международных полетов над Украиной.Диспетчер Днепропетровского узла направила МН-17 южнее.Над территорией боевых действий.Где этот диспетчер? Как возвращался БУК в Курскую область? Прошел через Донецкую,Ростовскую,Воронежскую,Белгородскую,Курскую области.Никто не заметил возврата.
Где список номеров ракет от Бука в Украине? Телефонные разговора Гиркина с главой Крыма Аксеновым притянуты за уши. Многое взято из Интернета.Особо проход Бука туда.Обратно не заметили. Виновник и потерпевший не участвуют в расследовании. Попа менять правила ИКАО.страна над воздушным пространством которой произошла трагедия,не виновна. Ищите виновного в другом месте. Как в США.Пилоты ,врезавшиеся в башни граждане Саудовской Аравии,но арестовали деньги Ирана.Обама просил не подавать иски к Саудовской Аравии,подавать к Ирану. 75 млрд$ Ирана заморозили.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал в своем Facebook
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/05/07/2019/ ... d6acb59c62
Пора подать в суд с иском к Украина за отказ от поставок и за расходы по налаживанию производства двигателей для вертолетов и кораблей. 3 млрд$ не обойдется.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/05/07/2019/ ... d6acb59c62
Пора подать в суд с иском к Украина за отказ от поставок и за расходы по налаживанию производства двигателей для вертолетов и кораблей. 3 млрд$ не обойдется.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
https://youtu.be/Sf6gJ8NDhYA
JIT хорошо работает.
JIT хорошо работает.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МИД РФ ведет тайные переговоры со следственной группой по МН-17
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Авторы фильма утверждают, что правительство Малайзии, представители которого наряду с представителями еще четырех стран: Голландии, Австралии, Украины и Бельгии входили в состав JIT, совершенно справедливо сомневается в выводах комиссии.
1. Черные ящики желали получить спецслужбы США и Украины.Представители ДНР не отдали.
2.Украина не допустила к месту трагедии представителя Малайзии. Ему пришлось тайно проникнуть на территорию трагедии Боинга малайзийской авиакомпании и побывать на месте падения самолета .
3.Власти ДРН по акту и под видеокамеры передали представителям Малайзии черные ящики от властей ДНР.
4.Опубликованные разговоры пилотов и наземных служб Украины и записи в речевом черном ящике подтерты и дополнены. Фальсификацию обнаружены.
5.Потерпевшая сторона и обвиняемая не допущены к расследованию.Было что скрывать.
1. Черные ящики желали получить спецслужбы США и Украины.Представители ДНР не отдали.
2.Украина не допустила к месту трагедии представителя Малайзии. Ему пришлось тайно проникнуть на территорию трагедии Боинга малайзийской авиакомпании и побывать на месте падения самолета .
3.Власти ДРН по акту и под видеокамеры передали представителям Малайзии черные ящики от властей ДНР.
4.Опубликованные разговоры пилотов и наземных служб Украины и записи в речевом черном ящике подтерты и дополнены. Фальсификацию обнаружены.
5.Потерпевшая сторона и обвиняемая не допущены к расследованию.Было что скрывать.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ. Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ. Которое будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации прихвостней режима Путина. К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ — чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти. Так же надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ. Как минимум — никакие части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции — надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций».
«Получив удар под Житомиром и сдержав его, мы вынуждены будем бить на Ростов, Воронеж или Белгород»
Бред бывшего шеф-редактора издания «Форбс Украина» и бывшего заместителя главного редактора «Коммерсантъ-Украина» Максима Кухар.
«Получив удар под Житомиром и сдержав его, мы вынуждены будем бить на Ростов, Воронеж или Белгород»
Бред бывшего шеф-редактора издания «Форбс Украина» и бывшего заместителя главного редактора «Коммерсантъ-Украина» Максима Кухар.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Прокуратура Нидерландов отказалась приобщить по делу о крушении авиалайнера малазийских авиалиний MH17 в небе над Донецком материалы частного немецкого детектива Йозефа Реша.
Реш утверждал, что настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и опасался за свою жизнь. Однако такое взаимодействие не устроило прокуратуру Нидерландов. В конечном итоге детектив опубликовал на своем сайте открытое письмо к ССГ и прокурору Нидерландов Фреду Вестербеке.
Между тем Йозеф Реш получил письмо за подписью прокурора Нидерландов Энна ван Дорена.
В нем говорится, что "следствие всегда заинтересовано в получении дополнительных сведений", однако выдвинутые детективом условия выглядят несколько необычными. Как немецкий гражданин он может обратиться со "своим широким спектром доказательств" в прокуратуру Германии. По всей вероятности, формальная записка означает, что прокуратура Нидерландов не хочет приобщать к делу материалы, которые могут изменить выводы следствия о виновных в крушении самолета.
Реш утверждал, что настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и опасался за свою жизнь. Однако такое взаимодействие не устроило прокуратуру Нидерландов. В конечном итоге детектив опубликовал на своем сайте открытое письмо к ССГ и прокурору Нидерландов Фреду Вестербеке.
Между тем Йозеф Реш получил письмо за подписью прокурора Нидерландов Энна ван Дорена.
В нем говорится, что "следствие всегда заинтересовано в получении дополнительных сведений", однако выдвинутые детективом условия выглядят несколько необычными. Как немецкий гражданин он может обратиться со "своим широким спектром доказательств" в прокуратуру Германии. По всей вероятности, формальная записка означает, что прокуратура Нидерландов не хочет приобщать к делу материалы, которые могут изменить выводы следствия о виновных в крушении самолета.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Полковник Мохамад Сакри, который руководил операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения, рассказал авторам,что по прилете в Киев украинские власти не давали ему выбраться в Донбасс, куда он в результате тайком отправился самостоятельно и договаривался с ополченцами, чтобы получить "черные ящики". После этого к нему обращались как власти Украины, так и агенты ФБР США, пытавшиеся заполучить самописцы.
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывают скачки уровня шума в разных фрагментах, а также отсутствие ряда частей. Другой специалист, немец Норман Риттер, соглашается с этим выводом, полагая, что было совершено по меньшей мере девять правок. По его мнению, это "ставит под вопрос подлинность аудиозаписей".
Совместная следственная группа (ССГ, английская аббревиатура JIT), получала их от СБУ. ССГ работает под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России и продвигает собственную версию, возлагающую ответственность за крушение на Москву. Суд по этому делу, как ожидается, начнется весной 2020 года.
Об этих новых деталях повествует 28-минутный документальный фильм "MH17 - Call for Justice" ("Призыв к правосудию". - "РГ"), подготовленный голландским режиссером Максом ван дер Верффом.
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывают скачки уровня шума в разных фрагментах, а также отсутствие ряда частей. Другой специалист, немец Норман Риттер, соглашается с этим выводом, полагая, что было совершено по меньшей мере девять правок. По его мнению, это "ставит под вопрос подлинность аудиозаписей".
Совместная следственная группа (ССГ, английская аббревиатура JIT), получала их от СБУ. ССГ работает под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России и продвигает собственную версию, возлагающую ответственность за крушение на Москву. Суд по этому делу, как ожидается, начнется весной 2020 года.
Об этих новых деталях повествует 28-минутный документальный фильм "MH17 - Call for Justice" ("Призыв к правосудию". - "РГ"), подготовленный голландским режиссером Максом ван дер Верффом.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):частного немецкого детектива Йозефа Реша.
Который более известен как "испанский диспетчер" или пилот украинской сушки?
Всё это информационный мусор. Цель - создать помехи в ТВ-эфире вокруг работы JIT, принизить уровень будущего суда, не дать адекватной информации в эфир российских СМИ о следствии. Недаром малазиец с немцем вылезли сейчас, перед судом. Называется операция информационного прикрытия. Чтобы скрыть от россиян правду о международном преступлении, в которое замешано их руководство. При этом параллельно вести конфиденциальные переговоры о выплате компенсации с Нидерландами.
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Что же Вы так. Третье судно арестовано в Украине.А 30 военных кораблей ВМС Украины стоят на приколе в Стрелецкой бухте Севастополя. Если бы исследования мусор,то прокурор не отослал его в прокурору ФРГ.Есть еще фильм о расследовании малайзийского специалиста фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен о подделках аудиозаписи переговоров,передоставленных СБУ Украины ССГ.Есть показания полковника Мохамада Сакри из Малайзии. АВы о расследовании Реша,а я о расследовании других.
Просуммируйте все показания. Реша,полковника,Розена,Нормана Риттера. Проанализируйте разговор Днепропетровского и Ростовского диспетчеров об изменении курса МН-17.Для чего изменения - отклонение от международного курса?Где фотографии возврата Бука в Курскую обл? Да предоставленные Украиной фото вызывают много вопросов.
Просуммируйте все показания. Реша,полковника,Розена,Нормана Риттера. Проанализируйте разговор Днепропетровского и Ростовского диспетчеров об изменении курса МН-17.Для чего изменения - отклонение от международного курса?Где фотографии возврата Бука в Курскую обл? Да предоставленные Украиной фото вызывают много вопросов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Почему представителям Малайзии нет допуска к материалам итогов расследования? Боинг рейса МН-17 принадлежит малайзийской компании,среди погибших в катастрофе 40 граждан Малайзии.
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