Сообщение ivanes » 30 июл 2019, 11:23

Срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ. Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ. Которое будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации прихвостней режима Путина. К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ — чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти. Так же надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ. Как минимум — никакие части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции — надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций».



«Получив удар под Житомиром и сдержав его, мы вынуждены будем бить на Ростов, Воронеж или Белгород»

Бред бывшего шеф-редактора издания «Форбс Украина» и бывшего заместителя главного редактора «Коммерсантъ-Украина» Максима Кухар.