Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7191
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 26 сен 2019, 13:56

Памятник убитым по приказу Порошенко и Зеленского детям Донбасса.Их 140

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Оружие убийства детей Донбасса

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7191
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 26 сен 2019, 14:11

Перед поездкой в ООН

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Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 00:09

Иванес!Я вспомнил где я вас видел https://www.youtube.com/watch?v=33t0_bGVY-c
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 00:17

ivanes писал(а):Ваня Говоров из Донецка.Без ног и одной руки

]


https://www.youtube.com/watch?v=8TRvAcB ... upvW_o2Ljd
И да,Ваня из Шахтерска а не из Донецка.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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