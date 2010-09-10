Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Иванес!Я вспомнил где я вас видел https://www.youtube.com/watch?v=33t0_bGVY-c
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ваня Говоров из Донецка.Без ног и одной руки
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https://www.youtube.com/watch?v=8TRvAcB ... upvW_o2Ljd
И да,Ваня из Шахтерска а не из Донецка.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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