Сообщение ivanes » Сегодня, 16:36

Заявление украинских властей, о котором написано ниже, было получено Генеральным Секретарем Совета Европы и зарегистрировано 09 июня 2015 года.

Постановлением Верховная Рада Украины одобрила заявление об отступлении, в частности, от отдельных обязательств по статьям 5, 6, 8 и 13 Конвенции, которые гарантируют права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и внутренние средства правовой защиты, на период до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.

В пункте 2 самого Заявления Верховной Рады говорится, что Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и по международному праву прав человека.