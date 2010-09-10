Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Иванес!Я вспомнил где я вас видел https://www.youtube.com/watch?v=33t0_bGVY-c
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ваня Говоров из Донецка.Без ног и одной руки
]
https://www.youtube.com/watch?v=8TRvAcB ... upvW_o2Ljd
И да,Ваня из Шахтерска а не из Донецка.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Раненный в Донбассе мальчик Ваня Воронов получил российское гражданство.Да Снаряд от ВСУ попал в г.Шахтерск.Осколками он получил ранения.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Заявление украинских властей, о котором написано ниже, было получено Генеральным Секретарем Совета Европы и зарегистрировано 09 июня 2015 года.
Постановлением Верховная Рада Украины одобрила заявление об отступлении, в частности, от отдельных обязательств по статьям 5, 6, 8 и 13 Конвенции, которые гарантируют права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и внутренние средства правовой защиты, на период до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.
В пункте 2 самого Заявления Верховной Рады говорится, что Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и по международному праву прав человека.
Постановлением Верховная Рада Украины одобрила заявление об отступлении, в частности, от отдельных обязательств по статьям 5, 6, 8 и 13 Конвенции, которые гарантируют права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и внутренние средства правовой защиты, на период до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.
В пункте 2 самого Заявления Верховной Рады говорится, что Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и по международному праву прав человека.
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