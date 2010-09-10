Сообщение ivanes » Сегодня, 11:55

В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что 9 октября во время очередной волны беспорядков правоохранительные органы среди радикалов задержали и девять украинцев. При этом Карманов,житель Гонконга подчеркнул, что с тех пор их число лишь возросло, хотя пока что они числятся именно задержанными, а не арестованными.Карманов также узнал, сколько зарабатывает украинский майданщик в гонконгских протестах. Как выяснилось, сутки такой «работы» стоят порядка 2 тысяч гонконгских долларов [250 долларов США].Сами украинцы тоже не умеют держать язык за зубами, потому периодически от них же появляется информация о «сказочных зарплатах за «помайданить» в Гонконге», куда попадают, пользуясь безвизовым режимом.