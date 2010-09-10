Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 26 сен 2019, 13:56

Памятник убитым по приказу Порошенко и Зеленского детям Донбасса.Их 140

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Оружие убийства детей Донбасса

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 26 сен 2019, 14:11

Перед поездкой в ООН

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Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 03 окт 2019, 00:09

Иванес!Я вспомнил где я вас видел https://www.youtube.com/watch?v=33t0_bGVY-c
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 03 окт 2019, 00:17

ivanes писал(а):Ваня Говоров из Донецка.Без ног и одной руки

]


https://www.youtube.com/watch?v=8TRvAcB ... upvW_o2Ljd
И да,Ваня из Шахтерска а не из Донецка.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 03 окт 2019, 16:27

Раненный в Донбассе мальчик Ваня Воронов получил российское гражданство.Да Снаряд от ВСУ попал в г.Шахтерск.Осколками он получил ранения.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 03 окт 2019, 16:36

Заявление украинских властей, о котором написано ниже, было получено Генеральным Секретарем Совета Европы и зарегистрировано 09 июня 2015 года.
Постановлением Верховная Рада Украины одобрила заявление об отступлении, в частности, от отдельных обязательств по статьям 5, 6, 8 и 13 Конвенции, которые гарантируют права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и внутренние средства правовой защиты, на период до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.
В пункте 2 самого Заявления Верховной Рады говорится, что Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и по международному праву прав человека.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 25 окт 2019, 11:55

В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что 9 октября во время очередной волны беспорядков правоохранительные органы среди радикалов задержали и девять украинцев. При этом Карманов,житель Гонконга подчеркнул, что с тех пор их число лишь возросло, хотя пока что они числятся именно задержанными, а не арестованными.Карманов также узнал, сколько зарабатывает украинский майданщик в гонконгских протестах. Как выяснилось, сутки такой «работы» стоят порядка 2 тысяч гонконгских долларов [250 долларов США].Сами украинцы тоже не умеют держать язык за зубами, потому периодически от них же появляется информация о «сказочных зарплатах за «помайданить» в Гонконге», куда попадают, пользуясь безвизовым режимом.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 25 окт 2019, 12:07

Замечу, что газета называлась «Украинские ежедневные вести» и издавалась в Нью-Йорке. То есть, это — неполживая американская журналистика, которая врать не могла!

А-А-А! Кляты большевики! Кляты колхозы! Упырь Сталин! Голодомор!

Упс… Трошки помылывся (ошибся). Западная Украина в 1932 году находилась в составе Свободной Демократической Польши.

Но всё равно! Кляты большевики! Не думаем, скачем!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 25 окт 2019, 12:18

Всего в списке полка Азов 644 имени. Также в документе указывается звание боевика в структуре, его дата рождения, идентификационный код и даже паспортные данные. В графе «пометки» напротив некоторых фамилий указывается, что боевик был уволен из Нацгвардии. Напротив других – пометка «МВД». Также есть фамилии с пометками «200» и «300».
https://news-front.info/2019/10/24/v-se ... ovki-azov/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 25 окт 2019, 12:25

Известный политик-антифашист, бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который еще с прошлой осени находится в литовской тюрьме по обвинению в шпионаже, оставлен под арестом еще на два месяца.Палецкис потерял в заключении не меньше 35 килограмм и выглядит крайне истощенным.
Но Сенцов и Савченко объявляли голодовки не не потеряли в весе.Почему одни худеют,а в другие толстеют?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2020
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 31 окт 2019, 20:15

ivanes писал(а): Кляты большевики! Не думаем, скачем!
Дедушка...ты все здесь?? На- вот тебе на десерт.."Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам. " https://ria.ru/20191030/1560417916.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7198
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 29 ноя 2019, 16:07

По данным Укргосстата, наибольший прирост ПИИ в январе-сентябре 2019 года зафиксирован из Кипра – $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нидерландов – $438,3 млн (до $7,56 млрд), РФ – $220,1 млн (до $0,82 млрд) и Швейцарии – $133,3 млн (до $1,68 млрд),
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