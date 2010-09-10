Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Иванес!Я вспомнил где я вас видел https://www.youtube.com/watch?v=33t0_bGVY-c
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ваня Говоров из Донецка.Без ног и одной руки
]
https://www.youtube.com/watch?v=8TRvAcB ... upvW_o2Ljd
И да,Ваня из Шахтерска а не из Донецка.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Раненный в Донбассе мальчик Ваня Воронов получил российское гражданство.Да Снаряд от ВСУ попал в г.Шахтерск.Осколками он получил ранения.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Заявление украинских властей, о котором написано ниже, было получено Генеральным Секретарем Совета Европы и зарегистрировано 09 июня 2015 года.
Постановлением Верховная Рада Украины одобрила заявление об отступлении, в частности, от отдельных обязательств по статьям 5, 6, 8 и 13 Конвенции, которые гарантируют права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и внутренние средства правовой защиты, на период до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.
В пункте 2 самого Заявления Верховной Рады говорится, что Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и по международному праву прав человека.
Постановлением Верховная Рада Украины одобрила заявление об отступлении, в частности, от отдельных обязательств по статьям 5, 6, 8 и 13 Конвенции, которые гарантируют права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и внутренние средства правовой защиты, на период до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации.
В пункте 2 самого Заявления Верховной Рады говорится, что Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и по международному праву прав человека.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что 9 октября во время очередной волны беспорядков правоохранительные органы среди радикалов задержали и девять украинцев. При этом Карманов,житель Гонконга подчеркнул, что с тех пор их число лишь возросло, хотя пока что они числятся именно задержанными, а не арестованными.Карманов также узнал, сколько зарабатывает украинский майданщик в гонконгских протестах. Как выяснилось, сутки такой «работы» стоят порядка 2 тысяч гонконгских долларов [250 долларов США].Сами украинцы тоже не умеют держать язык за зубами, потому периодически от них же появляется информация о «сказочных зарплатах за «помайданить» в Гонконге», куда попадают, пользуясь безвизовым режимом.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Замечу, что газета называлась «Украинские ежедневные вести» и издавалась в Нью-Йорке. То есть, это — неполживая американская журналистика, которая врать не могла!
А-А-А! Кляты большевики! Кляты колхозы! Упырь Сталин! Голодомор!
Упс… Трошки помылывся (ошибся). Западная Украина в 1932 году находилась в составе Свободной Демократической Польши.
Но всё равно! Кляты большевики! Не думаем, скачем!
А-А-А! Кляты большевики! Кляты колхозы! Упырь Сталин! Голодомор!
Упс… Трошки помылывся (ошибся). Западная Украина в 1932 году находилась в составе Свободной Демократической Польши.
Но всё равно! Кляты большевики! Не думаем, скачем!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Всего в списке полка Азов 644 имени. Также в документе указывается звание боевика в структуре, его дата рождения, идентификационный код и даже паспортные данные. В графе «пометки» напротив некоторых фамилий указывается, что боевик был уволен из Нацгвардии. Напротив других – пометка «МВД». Также есть фамилии с пометками «200» и «300».
https://news-front.info/2019/10/24/v-se ... ovki-azov/
https://news-front.info/2019/10/24/v-se ... ovki-azov/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Известный политик-антифашист, бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который еще с прошлой осени находится в литовской тюрьме по обвинению в шпионаже, оставлен под арестом еще на два месяца.Палецкис потерял в заключении не меньше 35 килограмм и выглядит крайне истощенным.
Но Сенцов и Савченко объявляли голодовки не не потеряли в весе.Почему одни худеют,а в другие толстеют?
Но Сенцов и Савченко объявляли голодовки не не потеряли в весе.Почему одни худеют,а в другие толстеют?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дедушка...ты все здесь?? На- вот тебе на десерт.."Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам. " https://ria.ru/20191030/1560417916.htmlivanes писал(а): Кляты большевики! Не думаем, скачем!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
По данным Укргосстата, наибольший прирост ПИИ в январе-сентябре 2019 года зафиксирован из Кипра – $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нидерландов – $438,3 млн (до $7,56 млрд), РФ – $220,1 млн (до $0,82 млрд) и Швейцарии – $133,3 млн (до $1,68 млрд),
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Я пришел.Зачем переговоры.новый оператор ГТС и Словакия называет поставки газа Украине виртуальным реверсом.Медведев вроде бы ввел санкции против Украины.Но в 2019г российские компании поставили дизтоплива 344 тыс тонн для танков и БТР, бензина Аи-95- 134 тыс тонн,угля 5,25 млн тонн,инвестиций на сумму около 190 млн $.Украина сначала национализировала,потом продала дочку банка ВТБ. Реверс виртуальный известен всем.Но не признавались.Нет трубы обратно из Словакии,Польши,Венгрии.Берется из транзита российский газ в счет поставок этим странам. Сейчас Украина кусает ногти,потому что цена газа от Газпрома снизилась существенно.Raider писал(а):Дедушка...ты все здесь?? На- вот тебе на десерт.."Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам. " https://ria.ru/20191030/1560417916.htmlivanes писал(а): Кляты большевики! Не думаем, скачем!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как Bellingcat отслеживал российский ракетный комплекс на Украине
60 минут продюсер Генри Шустер объясняет эволюцию сюжета на MH17
Реконструкция MH17 раскрывает заключительные моменты обреченного полета
Все шесть украинских прокуроров, расследовавших трагедию Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, отстранены от работы в рамках новой антикоррупционной реформы, сообщает нидерландская газета NRC Next. "Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы. Ее коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором”, - пишет газета.Кроме этого, свидетель по делу крушения малайзийского "Боинга" Владимир Цемах рассказал, как украинские спецслужбы оказывали на него давление, чтобы добиться от него нужных показаний.Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - цитирует адвоката одного обвиняемого Кутьину ТАСС.Цемаху отказали во вьзде на суд.
60 минут продюсер Генри Шустер объясняет эволюцию сюжета на MH17
Реконструкция MH17 раскрывает заключительные моменты обреченного полета
Вы не знали,что МН-17 подставил украинский диспетчер под удар.Международная линия полета проходит южнее.диспетчер МН-17 направила севернее этот трассы.Диспетчер украинский исчез.Разговор о координата встречи ростовского диспетчера сохранен. Все фото движения Бука и свидетельские показания с искажениями предоставила СБУ.На место никто из следователей не выезжал. Пошли разговоры,что и Бука не было,а был самолет.Разведка Голландии доложила.Не читали?Если два самолета в небе и один ниже,то Бук смахнул бы маленький самолетик.Он ниже и горячей."Служба военной разведки Нидерландов установила, что на месте крушения Boeing MH17 в Донбассе не было ЗРК "Бук".Оказывается, нидерландские разведчики изначально знали, что MH17 не мог быть сбит "Буком", так как пролетал вне зоны досягаемости всех используемых РФ и Украиной этого типа ЗРК. Более того, в районе крушения самолета "Буков" не было.
Все шесть украинских прокуроров, расследовавших трагедию Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, отстранены от работы в рамках новой антикоррупционной реформы, сообщает нидерландская газета NRC Next. "Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы. Ее коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором”, - пишет газета.Кроме этого, свидетель по делу крушения малайзийского "Боинга" Владимир Цемах рассказал, как украинские спецслужбы оказывали на него давление, чтобы добиться от него нужных показаний.Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - цитирует адвоката одного обвиняемого Кутьину ТАСС.Цемаху отказали во вьзде на суд.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Такой ценный свидетель и до сих пор в России... Вас нужно выкрасть и в коробке DHL отправить в Нидерланды. Заодно селедку местную покушаете.
Не надо оправдывать преступление. 298 погибших. Целые семьи с кучей детей.
Когда-нибудь путинские недовойны (наши интересы там есть, а нас там нет) получат свое название. Я бы назвал их Помидорными, в честь овоща, который Россия часто берет в заложники. Так вот Вас давно пора представить к званию Политрук Помидорных войск. В таких войнах политруки и пропагандисты знают больше, чем профессиональные следователи (само собой). Поскольку в этих войнах нужно мыслить абстрактно, а не дедуктивным методом, доверяя уликам и свидетелям.
Не надо оправдывать преступление. 298 погибших. Целые семьи с кучей детей.
Когда-нибудь путинские недовойны (наши интересы там есть, а нас там нет) получат свое название. Я бы назвал их Помидорными, в честь овоща, который Россия часто берет в заложники. Так вот Вас давно пора представить к званию Политрук Помидорных войск. В таких войнах политруки и пропагандисты знают больше, чем профессиональные следователи (само собой). Поскольку в этих войнах нужно мыслить абстрактно, а не дедуктивным методом, доверяя уликам и свидетелям.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Четверо обвиняемые.Один сидел в Донецке,два в Курской обл.Один в Киеве.Они сбили,говорят,МН-17 ,сидя в креслах.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей